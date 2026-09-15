Ціни на продукти можуть зрости на 15% через удари РФ по логістиці
2026-15-09    131

Ціни на продукти можуть зрости на 15% через удари РФ по логістиці

Ціни на імпортні та вітчизняні продукти восени й узимку можуть зрости до 15% через перебудову логістики та втрати, спричинені ударами РФ. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, коментуючи перспективи продовольчого ринку на осінньо-зимовий період.

За його словами, на формування кінцевої вартості продуктів впливатиме необхідність змінювати логістичні маршрути. Пошкодження інфраструктури внаслідок російських атак створює додаткові витрати для учасників ринку, які зрештою можуть відображатися на ціні товарів для споживачів.

Ризик подорожчання стосується не лише продукції, яка надходить з-за кордону. Вітчизняні виробники також можуть зіткнутися зі збільшенням витрат на транспортування та постачання продукції між регіонами. У результаті зміни логістики здатні вплинути на широкий спектр продовольчих товарів.

Окремим фактором залишаються прямі втрати, яких аграрний сектор та пов’язана з ним інфраструктура зазнали внаслідок російських ударів. Пошкодження об’єктів, необхідних для зберігання, транспортування та розподілу продукції, ускладнює рух товарів і потребує пошуку альтернативних рішень.

На осінньо-зимовий період ситуація з логістикою матиме особливе значення, оскільки учасникам продовольчого ринку доведеться адаптувати маршрути та організацію постачання до наявних ризиків. Додаткові витрати можуть закладатися у собівартість товарів, що створює передумови для зміни роздрібних цін.

Масштаб можливого подорожчання залежатиме від того, наскільки швидко бізнес зможе перебудувати ланцюги постачання та компенсувати втрати інфраструктури. Водночас остаточна динаміка цін визначатиметься не одним фактором: на неї також впливатимуть обсяги пропозиції, витрати виробників і ситуація на внутрішньому ринку.

Для аграрного сектору логістика є критичною частиною ланцюга від виробництва до кінцевого покупця. Після початку повномасштабної війни учасники ринку вже неодноразово змінювали маршрути експорту та внутрішніх поставок через безпекові ризики й обмеження роботи окремих видів інфраструктури. Подальша перебудова потребуватиме від компаній пошуку резервних маршрутів і способів доставки продукції.

Осінньо-зимовий період також залишається чутливим для продовольчого ринку через залежність окремих категорій товарів від умов зберігання, транспортування та доступності енергетичної інфраструктури. Тому наслідки атак для цін можуть проявлятися не одночасно, а залежно від конкретного товару та його ланцюга постачання.

аграрний сектор, Всеукраїнська аграрна рада, Денис Марчук, логістика, новини України, ціни на продукти
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