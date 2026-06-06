Ціни на пальне в Україні можуть знизитися вже найближчим часом
2026-06-06    101

Ціни на пальне в Україні можуть знизитися вже найближчим часом

В Україні найближчими тижнями очікується зниження цін на пальне. За прогнозом засновника групи компаній Prime, паливного експерта Дмитра Льоушкіна, дизельне паливо на автозаправних станціях може подешевшати до 82–85 гривень за літр залежно від мережі, а бензин втратить у ціні близько трьох гривень за літр. Відповідний прогноз експерт озвучив у коментарі УНІАН на тлі стабілізації ситуації на світовому нафтовому ринку.

За словами Льоушкіна, передумови для здешевлення пального вже сформувалися. На його думку, дизельне паливо найближчим часом має закріпитися біля позначки 85 гривень за літр на великих мережах АЗС, тоді як у менших операторів ціна може опуститися до 82 гривень. Бензин дешевшатиме повільніше через додаткові витрати, пов’язані із закупівлею нових видів пального стандартів E5 та E10, які поступово впроваджуються на українському ринку.

Експерт пов’язує поточну тенденцію насамперед із відносною стабільністю нафтових котирувань. Світовий ринок продовжує реагувати на події на Близькому Сході, однак наразі різких стрибків цін на нафту не спостерігається. За оцінкою Льоушкіна, якщо геополітична ситуація не погіршиться і не виникне нових масштабних ризиків для поставок енергоносіїв, вартість нафти залишатиметься на поточних рівнях, що дозволить українським АЗС утримувати або навіть знижувати ціни.

Водночас нинішня стабільність, на думку експерта, може виявитися тимчасовою. Він прогнозує, що вже наприкінці літа ринок зіткнеться з новими викликами. Одним із ключових факторів ризику називається можливе скорочення світових резервних запасів нафти. Якщо глобальна пропозиція почне відставати від попиту, це може спричинити нову хвилю подорожчання енергоносіїв на міжнародних біржах.

Льоушкін вважає, що у серпні котирування нафти можуть піднятися до 105–110 доларів за барель. За такого сценарію ціни на українських автозаправних станціях знову почнуть зростати. За його розрахунками, дизельне паливо та бензин можуть подорожчати приблизно на 10%, що поверне їх до рівнів 90–92 гривні за літр.

Додатковий вплив на ситуацію можуть мати події в районі Перської затоки та Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових поставок нафти. Будь-які перебої в роботі цього маршруту традиційно відображаються на цінах енергоносіїв по всьому світу. Саме тому український паливний ринок залишається залежним не лише від внутрішніх факторів, а й від міжнародної кон’юнктури.

Останніми місяцями українські водії вже спостерігали суттєві коливання цін на АЗС. Ринок реагував як на зміни нафтових котирувань, так і на геополітичні ризики, пов’язані із ситуацією на Близькому Сході. Раніше експерти неодноразово попереджали про можливість різкого подорожчання пального в разі погіршення ситуації на світовому нафтовому ринку, однак нині тенденція змінилася на користь споживачів.

Зниження вартості бензину та дизеля може позитивно вплинути не лише на автомобілістів, а й на бізнес. Паливо залишається одним із ключових елементів собівартості перевезень, логістики та багатьох виробничих процесів. Відтак навіть незначне здешевлення на АЗС здатне частково стримати зростання витрат підприємств та послабити ціновий тиск на окремі товари і послуги.

Таким чином, найближчі півтора-два місяці можуть стати періодом відносно сприятливих цін на українських автозаправних станціях. Проте подальша динаміка залежатиме від ситуації на глобальному нафтовому ринку, рівня запасів сировини та розвитку подій у ключових нафтовидобувних регіонах світу.

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