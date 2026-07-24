Ціни на пальне в Києві знову зросли: дизель подорожчав до 87 грн
2026-24-07    119

Ціни на пальне в Києві знову зросли: дизель подорожчав до 87 грн

Ціни на пальне в Києві за останню добу знову зросли на 1–3 грн за літр. Найбільше подорожчало дизельне паливо, вартість якого на окремих автозаправних станціях сягнула 84 грн за літр, тоді як преміальні марки продаються майже по 87 грн. Одночасно бензин марки А-95 реалізується в діапазоні від 78 до 82 грн за літр, а ціни на автогаз залишаються практично без змін.

За актуальними даними столичних АЗС, стандартне дизельне паливо коштує від 81 до 84 грн за літр залежно від мережі. Преміальний дизель наблизився до позначки 87 грн за літр, що стало одним із найвищих показників за останній час. Бензин А-95 продається за ціною від 78 до 82 грн за літр, тоді як покращені марки А-95+ коштують від 81 до майже 86 грн за літр.

На відміну від бензину та дизеля, ринок скрапленого газу залишається відносно стабільним. Вартість автогазу в Києві становить близько 40–41 грн за літр і протягом останніх днів істотно не змінювалася. Така різниця в динаміці пояснюється особливостями формування цін на різні види моторного пального та структурою їхніх поставок.

Подорожчання відбувається на тлі нестабільної ситуації на світовому нафтовому ринку. Геополітична напруженість на Близькому Сході, який є одним із ключових регіонів видобутку та експорту нафти, призводить до зростання світових котирувань. Будь-які ризики для постачання енергоносіїв традиційно впливають на вартість нафтопродуктів у країнах, що значною мірою залежать від імпорту.

Експерти паливного ринку раніше попереджали, що у разі подальшого загострення ситуації на Близькому Сході ціни на бензин і дизель можуть продовжити зростання. За одним із прогнозів, за несприятливого сценарію середня вартість окремих видів пального може перевищити психологічну позначку у 100 грн за літр.

Після початку повномасштабної війни ринок нафтопродуктів суттєво змінився. Основний обсяг бензину та дизельного пального постачається з європейських країн, а кінцева ціна залежить від вартості нафти, курсу валют, логістичних витрат, акцизного навантаження та комерційної політики операторів АЗС. Саме тому коливання світових цін швидко відображаються на українському ринку.

Подальша динаміка вартості пального залежатиме від ситуації на міжнародних товарних біржах, безпеки морських маршрутів постачання нафти та стабільності світового ринку енергоносіїв. Якщо тенденція до зростання котирувань збережеться, оператори АЗС можуть продовжити перегляд роздрібних цін найближчими днями.

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