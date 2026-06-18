Ціни на нафту впали до мінімуму з початку війни Ірану після перемир’я

Світові ціни на нафту різко знизилися після досягнення домовленості про припинення вогню між сторонами конфлікту за участю Ірану. На тлі новин про перемир’я вартість сировини опустилася до найнижчого рівня від початку бойових дій, а ф’ючерси на еталонні марки Brent і West Texas Intermediate (WTI) продемонстрували помітне денне падіння.

В тему: Ціни на нафту падають через очікування деескалації на Близькому Сході

За останніми ринковими даними, ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,53 долара, або 1,9%, до 78,02 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate втратила 2,22 долара, що відповідає зниженню на 2,9%, і торгувалася на рівні 74,57 долара за барель. Така динаміка стала реакцією інвесторів на зменшення ризиків перебоїв із постачанням енергоносіїв із регіону Близького Сходу.

Зниження котирувань свідчить про перегляд ринком геополітичної премії, яка була закладена в ціни після загострення ситуації навколо Ірану. У період активного конфлікту трейдери враховували ймовірність порушення експорту нафти та можливих проблем із судноплавством у стратегічно важливих районах, що підтримувало високі ціни.

Аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs очікують, що експорт нафти з країн Перської затоки поступово нормалізується до кінця липня. Такий прогноз базується на припущенні, що домовленості про припинення вогню збережуть чинність, а логістичні маршрути й інфраструктура продовжать працювати без істотних обмежень.

Водночас у BNP Paribas вважають, що навіть за умов зниження напруженості ринок навряд чи побачить тривале падіння значно нижче нинішніх рівнів. У банку розглядають позначку 75 доларів за барель як «стійку нижню межу» для вартості нафти, що може забезпечувати підтримку котируванням у разі подальшого послаблення геополітичних ризиків.

Ринок енергоносіїв традиційно гостро реагує на будь-які зміни безпекової ситуації на Близькому Сході, адже регіон залишається одним із ключових центрів світового нафтовидобутку та експорту. Будь-які ознаки деескалації можуть швидко зменшувати побоювання щодо можливого дефіциту пропозиції, тоді як нові загострення, навпаки, здатні спровокувати стрибок цін.

Подальша динаміка котирувань залежатиме від того, наскільки стійким виявиться режим припинення вогню та чи справдяться прогнози щодо відновлення нормальних обсягів експорту з країн Перської затоки. Інвестори також стежитимуть за балансом попиту й пропозиції на світовому ринку, рішеннями великих виробників і макроекономічними сигналами, які впливають на очікування щодо споживання енергоносіїв.