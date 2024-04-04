Ціни на нафту скоро можуть злетіти вище 100 доларів за барель

Виробники нафти не збільшують видобуток, що провокує зростання цін, які можуть сягнути 100 доларів за барель і вище, пише Bloomberg.

Ціни вже досягли шестимісячного максимуму, а члени ОПЕК+ не дають жодних натяків на майбутнє пом’якшення обмежень. Виробники скоротили загальний план видобутку приблизно на 3,8 млн. барелів на день за останній рік.

Протягом цього кварталу скорочення посилюватимуться, оскільки Росія переходить від експортних обмежень до посилення лімітів видобутку.

Прогнози ринку показують дефіцит пропозиції на частину 2024 року, що залишилася. Бензин у Європі та Північній Америці цього року зріс у ціні на 5-10%.

Нафта марки Brent близька до позначки 90 доларів за барель і, ймовірно, піде ще далі.

ОПЕК+ має провести повноцінну міністерську зустріч у червні. Не виключено рішення про продовження чинної квоти постачання і на друге півріччя. Тоді нафту по 100 доларів і вище може знову стати реальністю – вперше із серпня 2022 року.