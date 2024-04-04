Ціни на нафту скоро можуть злетіти вище 100 доларів за барель
2024-04-04    50

Ціни на нафту скоро можуть злетіти вище 100 доларів за барель

Виробники нафти не збільшують видобуток, що провокує зростання цін, які можуть сягнути 100 доларів за барель і вище, пише Bloomberg.

Ціни вже досягли шестимісячного максимуму, а члени ОПЕК+ не дають жодних натяків на майбутнє пом’якшення обмежень. Виробники скоротили загальний план видобутку приблизно на 3,8 млн. барелів на день за останній рік.

Протягом цього кварталу скорочення посилюватимуться, оскільки Росія переходить від експортних обмежень до посилення лімітів видобутку.

Прогнози ринку показують дефіцит пропозиції на частину 2024 року, що залишилася. Бензин у Європі та Північній Америці цього року зріс у ціні на 5-10%.

Нафта марки Brent близька до позначки 90 доларів за барель і, ймовірно, піде ще далі.

ОПЕК+ має провести повноцінну міністерську зустріч у червні. Не виключено рішення про продовження чинної квоти постачання і на друге півріччя. Тоді нафту по 100 доларів і вище може знову стати реальністю – вперше із серпня 2022 року.

нафта, ціна
Останні новини
Анна Краєвська: українська модель загинула у П’ємонті

Анна Краєвська: українська модель загинула у П’ємонті
Українська модель Анна Краєвська потрапила до смертельної ДТП в Італії. читать далее
04-04, 11:02
Ціни на нафту скоро можуть злетіти вище 100 доларів за барель

Ціни на нафту скоро можуть злетіти вище 100 доларів за барель
Виробники нафти не збільшують видобуток, що провокує зростання цін, які читать далее
04-04, 10:53
Гральний бізнес в Україні може зникнути?

Гральний бізнес в Україні може зникнути?
Сьогодні Комітет ВРУ схвалить закон про посилення контролю за гральним читать далее
04-04, 08:48
Мобілізація засуджених в Україні: як це відбуватиметься?

Мобілізація засуджених в Україні: як це відбуватиметься?
В законопроекті №11079 від 13 березня 2024 року підняте питання читать далее
04-04, 08:33
Аліменти 2024: які суми виплачуються на дітей?

Аліменти 2024: які суми виплачуються на дітей?
Гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше, ніж читать далее
03-04, 06:17
Обмежено придатний: підписано закон 10313 про повторний медичний огляд

Обмежено придатний: підписано закон 10313 про повторний медичний огляд
Володимир Зеленський підписав законопроект №10313, згідно з яким громадяни, визнані читать далее
03-04, 09:17
Мобілізація з 25 років: Зеленський підписав закон 10062 та закон 9281

Мобілізація з 25 років: Зеленський підписав закон 10062 та закон 9281
Президент Володимир Зеленський підписав закони, які зменшують вік мобілізації з читать далее
03-04, 09:14
Артем Шило: співробітник СБУ – шахрай?

Артем Шило: співробітник СБУ – шахрай?
НАБУ і САП викрили організовану групу, яка заволоділа майже 95 читать далее
03-04, 09:11
Шахрайство з банківськими картами в Україні: основні схеми

Шахрайство з банківськими картами в Україні: основні схеми
Нацбанк заявив про зростання карткового шахрайства у банківській системі. За читать далее
03-04, 08:54
Єгор Буркін (Левченко): наркоділок керує українським правосуддям?

Єгор Буркін (Левченко): наркоділок керує українським правосуддям?
Наркоділок з мільйонами в кишенях Буркін Єгор Васильович (він же читать далее
02-04, 10:47
NAVI: українські кіберспортсмени перемогли у чемпіонаті з Counter-Strike 2

NAVI: українські кіберспортсмени перемогли у чемпіонаті з Counter-Strike 2
Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) стала переможцем першого чемпіонату читать далее
02-04, 10:15
Сахара засипала Україну пилом з пустелі

Сахара засипала Україну пилом з пустелі
Пил з пустелі Сахара прийшов в Україну і шириться на читать далее
02-04, 10:12
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги в Україну запрацювали з 1 квітня

Нові правила ввезення гуманітарної допомоги в Україну запрацювали з 1 квітня
Відсьогодні в Україні змінилися правила ввезення гуманітарної допомоги. З 1 читать далее
01-04, 11:35
Маріхуану легалізовано у Німеччині

Маріхуану легалізовано у Німеччині
У Німеччині набув чинності закон про легалізацію марихуани. Про це читать далее
01-04, 02:45
Симоньян отримала підозру від СБУ

Симоньян отримала підозру від СБУ
СБУ повідомила про підозру російській пропагандистці Маргариті Симоньян, яка закликала читать далее
01-04, 02:41
Китай хоче обігнати США

Китай хоче обігнати США
Сі Цзіньпін планує обігнати Америку. Про це пише The Economist. читать далее
01-04, 02:39
Зарплата і пенсія в Україні виросли

Зарплата і пенсія в Україні виросли
З 1 квітня 2024 року на українців очікує низка змін читать далее
01-04, 02:29
Мешканець Світловодська застрелився прямо у ТЦК

Мешканець Світловодська застрелився прямо у ТЦК
На Кіровоградщині чоловік, якого доставили до ТЦК, відібрав зброю у читать далее
31-03, 10:17
Румі аль-Катані: у конкурсі «Міс Всесвіт – 2024» вперше виступить дівчина із Саудівської Аравії

Румі аль-Катані: у конкурсі «Міс Всесвіт – 2024» вперше виступить дівчина із Саудівської Аравії
У міжнародному конкурсі краси «Міс Всесвіт - 2024» вперше братиме читать далее
30-03, 11:02
Зміївська ТЕС у Харкові зруйнована

Зміївська ТЕС у Харкові зруйнована
Внаслідок масштабної ракетної атаки Росії по Україні 22 березня була читать далее
30-03, 10:08
Теги
Київ Росія ТЦК Харків вибори 2024 вчені війна в Україні гра гроші долар економіка закон про мобілізацію кримінал кіно мобілізація податки спорт футбол фільм фінанси