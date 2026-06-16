Ціни на нафту падають через очікування деескалації на Близькому Сході
2026-16-06    23

Ціни на нафту падають через очікування деескалації на Близькому Сході

Світові ціни на нафту продовжили зниження 16 червня після різкого падіння напередодні на тлі очікувань врегулювання конфлікту на Близькому Сході та поступового відновлення поставок енергоресурсів із регіону. Інвестори реагують на сигнали про відкриття Ормузької протоки та підготовку міжнародного меморандуму щодо стабілізації ситуації в Перській затоці.

В тему: Трамп оголосив про відкриття Ормузької протоки та транзит нафти

Станом на ранок вівторка серпневі ф’ючерси на нафту марки Brent на біржі ICE Futures торгувалися на рівні 82,78 долара за барель. Це на 0,39 долара або 0,47% нижче від рівня закриття попередньої торгової сесії. Напередодні котирування Brent втратили одразу 4,16 долара, що стало найбільшим денним падінням за останні місяці. За підсумками торгів 15 червня барель Brent подешевшав до 83,17 долара.

Американська нафта WTI також продемонструвала негативну динаміку. Липневі ф’ючерси на Нью-Йоркській товарній біржі опустилися до 80,58 долара за барель, втративши ще 0,21% під час ранкових торгів. Попереднього дня вартість контрактів знизилася на 4,13 долара або 4,87%, завершивши сесію на позначці 80,75 долара за барель.

Ключовим фактором для ринку стали повідомлення про дипломатичний прорив у близькосхідному регіоні. За інформацією західних медіа, президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф погодили текст меморандуму, який має започаткувати процес політичного врегулювання кризи. Очікується, що офіційне підписання документа відбудеться 19 червня.

Додатковий тиск на нафтові котирування справили заяви Білого дому щодо ситуації в Ормузькій протоці. Після переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном Дональд Трамп повідомив, що стратегічно важливий морський коридор уже частково відкритий для судноплавства, а повне відновлення руху очікується найближчими днями. Також було оголошено про відсутність додаткових зборів чи мит за проходження суден через протоку.

Ормузька протока залишається одним із найважливіших транспортних маршрутів світового енергетичного ринку. Через неї проходить значна частина експорту нафти та скрапленого газу з країн Перської затоки. Будь-які загрози безпеці судноплавства в цьому районі традиційно призводять до зростання премії за ризик у вартості енергоносіїв. Водночас ознаки стабілізації ситуації сприяють зворотній реакції ринку.

Учасники торгів уважно стежать за деталями майбутньої угоди та оцінюють перспективи повернення регіонального нафтового експорту до звичних обсягів. Аналітик KCM Trade Тім Вотерер вважає, що трейдери поки не готові повністю відмовитися від ризикової надбавки в цінах. За його словами, подальша динаміка залежатиме від конкретних механізмів реалізації домовленостей та швидкості їхнього впровадження.

Експерт IG Тоні Сікамор зазначає, що навіть у разі остаточного політичного врегулювання відновлення логістики потребуватиме часу. Йдеться про розмінування окремих ділянок, повернення страхового покриття для морських перевезень, відновлення роботи частини портової інфраструктури та повернення операторів до звичних маршрутів. Крім того, окремі нафтовидобувні об’єкти регіону потребують ремонту після попередніх пошкоджень.

Поточне зниження котирувань свідчить про те, що ринок поступово закладає у вартість сценарій деескалації на Близькому Сході. Водночас трейдери продовжують враховувати ризики, пов’язані з фактичним виконанням домовленостей та термінами відновлення повноцінних поставок енергоносіїв на світові ринки.

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