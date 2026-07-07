Ціни на молоду картоплю в Україні різко знизилися
2026-07-07    26

Ціни на молоду картоплю в Україні різко знизилися

В Україні розпочалося стрімке зниження цін на картоплю нового врожаю. Станом на початок липня виробники реалізують продукцію за 12–20 грн за кілограм, що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше. Здешевлення пов’язане з початком масового збирання врожаю практично в усіх регіонах країни, що призвело до швидкого зростання пропозиції на ринку.

Фермери повідомляють, що активне надходження молодої картоплі від господарств різних областей посилило конкуренцію між продавцями. Водночас торговельні мережі та оптові покупці не демонструють відповідного збільшення попиту, через що виробники змушені переглядати відпускні ціни. Найдешевшу продукцію реалізують господарства, які прагнуть швидко продати врожай без тривалого зберігання.

Одним із головних чинників зниження вартості експерти називають сезонність. У липні пропозиція молодої картоплі традиційно збільшується практично щодня, оскільки до збору врожаю долучаються нові виробники. Додатковий тиск на ціни чинить неоднорідна якість продукції. Частина картоплі має дрібний калібр або зовнішні дефекти, що також впливає на кінцеву вартість.

Аналітики зазначають, що нинішні ціни є нижчими не лише порівняно з попереднім тижнем, а й із аналогічним періодом минулого року. За їхніми оцінками, у липні 2025 року картопля нового врожаю коштувала в середньому на 16% дорожче, ніж зараз. Така різниця пояснюється більшою пропозицією продукції на внутрішньому ринку та активнішим початком збиральної кампанії.

Експерти не виключають, що найближчими тижнями тенденція до здешевлення може продовжитися. У міру виходу на ринок нових партій картоплі обсяги пропозиції зростатимуть, тоді як попит навряд чи збільшиться такими ж темпами. Це створює передумови для подальшого коригування цін у бік зниження.

Подібна ситуація спостерігається й на ринку інших овочів нового врожаю. Після кількох тижнів подорожчання почала дешевшати білокачанна капуста. Причиною також стало збільшення пропозиції на тлі відносно стриманого попиту з боку покупців. Таким чином сезонний фактор одночасно впливає на ціноутворення відразу в кількох овочевих сегментах.

Фахівці аграрного ринку зазначають, що подальша динаміка вартості залежатиме від погодних умов, темпів збирання врожаю та обсягів надходження продукції до гуртових ринків і торговельних мереж. Якщо погодні умови залишатимуться сприятливими, а врожайність відповідатиме очікуванням виробників, істотного дефіциту картоплі не прогнозується. Це може сприяти збереженню відносно низьких цін у розпал літнього сезону.

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