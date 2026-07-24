Ціни на картоплю в Україні: дешевої у 2026 році вже не буде

В Україні у 2026 році не очікується значного здешевлення картоплі після збору нового врожаю через погодні ризики, подорожчання ресурсів та додаткові витрати аграріїв. Про це повідомив директор одного з найбільших спеціалізованих насінницьких господарств України Микола Пономаренко, зазначивши, що остаточна ціна сформується після завершення збиральної кампанії.

За словами Пономаренка, виробники картоплі цього сезону зіткнулися з низкою проблем, які впливають на собівартість продукції. Серед основних факторів він назвав несприятливі погодні умови, поширення хвороб рослин, зростання вартості засобів захисту та пального.

Перепади температур, періоди посухи, сильні опади та град негативно вплинули на розвиток картоплі в окремих регіонах. Через нестабільну погоду збільшилися ризики поширення фітофторозу та альтернаріозу, що змусило господарства частіше проводити обробки рослин.

Аграрії також повідомляють про зростання витрат на добрива, фунгіциди та інсектициди. Для збереження врожаю виробники були змушені збільшувати кількість технологічних операцій, що безпосередньо впливає на кінцеву ціну продукції для споживачів.

Додатковим чинником стало подорожчання пального. За оцінкою учасників ринку, цього сезону дизельне паливо коштувало близько 79 грн за літр, тоді як торік його ціна становила приблизно 65 грн за літр. Витрати на паливо впливають на всі етапи виробництва — від обробки землі до транспортування врожаю.

На собівартість картоплі також впливає нестача робочої сили через мобілізаційні процеси та загальні воєнні ризики. Окремі господарства стикаються з проблемами залучення працівників під час посадкової кампанії та збору врожаю.

Водночас ситуація з урожаєм відрізняється залежно від регіону. За даними профільних аграрних видань, у деяких господарствах Дніпропетровської області врожайність ранніх сортів картоплі залишається близькою до середніх показників. Це пов’язують із наявністю систем зрошення, які дозволили компенсувати нестачу вологи та зменшити вплив погодних факторів.

Фахівці зазначають, що господарства із доступом до поливу мають більш стабільні результати, тоді як виробники без зрошувальних систем значно більше залежать від температурних коливань і кількості опадів.

Поточні ціни на молоду картоплю вже відображають ситуацію на ринку. Станом на 23 липня 2026 року середня роздрібна ціна ранньої картоплі становила 20,97 грн за кілограм. У великих торговельних мережах вартість продукції коливалася від 15,60 до 32,50 грн за кілограм.

Зокрема, у мережі Metro молоду картоплю продавали по 15,60 грн за кілограм, у Novus — по 17,89 грн, в Auchan — по 17,90 грн, а в Megamarket ціна сягала 32,50 грн за кілограм.

Водночас нинішні ціни не є остаточним показником вартості восени. Ринок залежатиме від фактичного обсягу врожаю, темпів збирання, витрат на зберігання та попиту в холодний період.

Попри прогнози щодо можливого дефіциту окремих сільськогосподарських культур через весняні погодні аномалії, у деяких сегментах аграрного ринку ситуація виявилася кращою, ніж очікували виробники. Це свідчить про значну різницю між культурами та регіонами вирощування.