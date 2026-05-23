В Україні продовжується зростання цін на базові продукти харчування, і хліб залишається одним із головних індикаторів продовольчої інфляції. Представники аграрного ринку прогнозують, що до кінця року хліб та хлібобулочні вироби можуть подорожчати ще приблизно на 25%. Після кількох років постійного росту вартості продуктів саме хліб дедалі сильніше впливає на витрати українських сімей.

Про можливе нове подорожчання повідомив заступник голови Всеукраїнська аграрна рада Денис Марчук. За його словами, лише у 2025 році хліб уже додав у ціні близько 20%, а окремі категорії продукції подорожчали ще сильніше.

Чому хліб дорожчає навіть при стабільному врожаї

Український ринок хліба давно залежить не лише від вартості зерна. Частка борошна у структурі собівартості сьогодні становить приблизно 20–25%, тоді як основний фінансовий тиск створюють інші витрати. Виробники дедалі більше залежать від цін на електроенергію, логістику, пальне та зарплати працівників.

Саме тому навіть хороший урожай пшениці не гарантує стабільних цін у магазинах. Економіка виробництва хліба стала набагато складнішою, ніж кілька років тому. Пекарні та комбінати змушені працювати в умовах постійного росту операційних витрат.

Енергетична криза стала ключовим фактором

Найбільший вплив на собівартість хліба зараз має електроенергія. Хлібопекарська галузь є однією з найбільш енергоємних у харчовій промисловості. Виробничі лінії, печі, холодильне обладнання та вентиляційні системи працюють практично безперервно.

Після зростання тарифів витрати підприємств суттєво збільшилися. Частина виробників також була змушена інвестувати у генератори та резервні системи живлення через ризики перебоїв з електропостачанням. Додаткові витрати на пальне та обслуговування обладнання автоматично впливають на кінцеву ціну продукції.

Логістика та пальне посилили інфляцію

Ще одним серйозним фактором подорожчання стала логістика. Вартість доставки продукції помітно зросла через ціни на пальне, дефіцит водіїв та загальне збільшення транспортних витрат.

Для хлібної галузі логістика має особливе значення, оскільки продукція потребує щоденної доставки до магазинів. Будь-яке подорожчання транспортування швидко відображається на цінниках у супермаркетах та невеликих магазинах.

Експерти також звертають увагу, що подорожчання пального впливає не лише на перевезення готової продукції, а й на весь ланцюг постачання — від борошна до пакування.

Зарплати стали важливою частиною собівартості

За останні роки українські виробники зіткнулися з дефіцитом працівників. Через міграцію населення та нестачу кадрів компанії були змушені переглядати рівень зарплат.

Підвищення оплати праці стосується:

пекарів;

працівників виробництва;

логістичних служб;

водіїв.

Для підприємств це означає додаткове навантаження на собівартість. Водночас без підвищення зарплат виробники ризикують втратити персонал.

Як курс валют впливає на ціни

На ринок хліба також тисне валютний фактор. Значна частина обладнання та витратних матеріалів для пекарської галузі імпортується. Через це коливання курсу гривні впливають на:

ремонт техніки;

закупівлю запчастин;

пакування;

сервісне обслуговування виробництва.

Навіть незначне послаблення гривні поступово збільшує витрати підприємств, що зрештою позначається на вартості продукції для споживачів.

Наскільки подорожчав хліб за останні роки

За оцінками ринку, за останні три роки середня ціна буханця пшеничного хліба в Україні зросла більш ніж на 50%. Найбільше подорожчали батони, тостовий хліб та продукція невеликих приватних пекарень.

Аналітики зазначають, що ринок продовжує адаптуватися до нових економічних реалій. Виробники намагаються модернізувати обладнання та скорочувати витрати, однак стримувати інфляцію стає дедалі складніше.

Що буде з цінами далі

Експерти не виключають, що тенденція до зростання цін збережеться і у 2026 році. На ситуацію впливатимуть тарифи на електроенергію, вартість пального, інфляція та курс валют.

При цьому соціальні сорти хліба стають дедалі менш вигідними для виробництва. Частина компаній уже зараз змінює асортимент або робить ставку на дорожчу продукцію з вищою рентабельністю.

Таблиця: головні фактори подорожчання хліба

Фактор Вплив на ціну Електроенергія Дуже високий Логістика Високий Пальне Високий Зарплати Високий Курс валют Середній Вартість зерна Помірний

FAQ

Чому хліб дорожчає, якщо зерно не сильно зросло в ціні?

Вартість зерна становить лише частину собівартості хліба. Основний тиск зараз створюють електроенергія, логістика та зарплати працівників. Саме ці витрати за останні роки зросли найшвидше.

Чи може хліб подорожчати ще більше у 2026 році?

Аналітики допускають подальше зростання цін у разі нових тарифних змін та високої інфляції. Важливу роль також відіграватимуть курс гривні та ситуація на енергетичному ринку. Виробники поки не бачать передумов для суттєвого здешевлення продукції.

Висновок

Український ринок хліба входить у період тривалого цінового тиску, де головними драйверами подорожчання стали вже не зерно, а енергоносії, логістика та кадрові витрати. Виробники намагаються адаптуватися до нових економічних умов, однак можливості стримувати ціни поступово вичерпуються.

Для споживачів це означає подальше зростання витрат на базові продукти харчування. А для держави — необхідність шукати баланс між ринковими механізмами та підтримкою соціально важливих категорій населення.