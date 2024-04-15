Ціни на газ в ЕС ростуть після атак РФ

Російські удари по українським газосховищам призводять до зростання цін у Європі, повідомляє Bloomberg.

Об’єкти України підключено до газових мереж ЄС. На даний момент обстріли не вивели їх з ладу, оскільки вони знаходяться на глибині до двох кілометрів.

Але європейські газові ф’ючерси вже зросли на 9,5%, компенсувавши втрати попередніх двох днів. Це був рекорд за понад три тижні.

Останні російські удари виявили потенційний ризик для зберігання газу в Україні.

При цьому Україна має більше сховищ, аніж будь-яка країна ЄС, і активно залучає трейдерів для зберігання там постачань.

Цього року Київ пропонує іноземним трейдерам забронювати до 10 мільярдів кубометрів своїх сховищ природного газу – близько третини всього обсягу та приблизно стільки ж, як і минулого року.