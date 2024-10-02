Ціни на електроенергію в Україні знову зростуть

Нацкомісія з тарифів схвалила підвищення граничних цін на електроенергію, повідомляє прес-служба регулятора.

Заявлено, що це “не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення”, а зумовлено необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електроенергії з Європи для покриття можливого дефіциту взимку.

Пропонуються такі граничні ціни на ринку «на добу вперед» та внутрішньодобовому ринку:

з 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт-год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год;

з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт-год;

Мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт-год.

Пропонується підвищити граничну ціну у часовий проміжок з 11:00 до 17:00 з нинішніх 5600 грн. до 6900 грн. за МВт-годину.