Ціни на дизель у США перевищили $5 через експортні обмеження РФ

Середня ціна дизельного пального у США перевищила 5 доларів за галон після того, як Росія запровадила заборону на експорт дизельного пального. Як повідомляє Axios, на світовому ринку вже відчувається дефіцит поставок, а додатковим фактором стали удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах, які раніше вплинули на обсяги виробництва пального. Зростання цін безпосередньо позначається на транспортному секторі, аграрній галузі, будівництві та інших сферах американської економіки.

Росія до введення експортних обмежень залишалася одним із найбільших світових постачальників дизельного пального. Значні обсяги російського дизеля експортувалися до країн Латинської Америки, Африки, Близького Сходу та Азії. Після припинення експорту традиційні покупці російської продукції були змушені оперативно переорієнтовуватися на інших виробників, що призвело до зростання попиту на пальне зі США, Близького Сходу та інших регіонів.

Однією з країн, яка почала активніше шукати альтернативні джерела постачання, стала Бразилія. Раніше вона імпортувала значні обсяги російського дизельного пального, однак після введення обмежень змушена збільшувати закупівлі в інших експортерів, включаючи американські компанії. Переорієнтація попиту скорочує доступні обсяги пального на внутрішньому ринку США та підтримує подальше зростання цін.

На ситуацію впливають і атаки українських безпілотників на російську нафтопереробну інфраструктуру. Протягом останніх місяців під ударами неодноразово опинялися великі НПЗ, що призводило до тимчасового скорочення переробки нафти та ремонту виробничих потужностей. У відповідь російська влада неодноразово вводила тимчасові заборони або обмеження на експорт бензину й дизельного пального, пояснюючи це необхідністю забезпечення внутрішнього ринку та стабілізації цін усередині країни.

Для економіки США подорожчання дизельного пального має значно ширший ефект, ніж зростання вартості бензину. Саме дизель використовується більшістю вантажного автотранспорту, сільськогосподарської техніки, будівельних машин, залізничних локомотивів і частиною промислового обладнання. Підвищення цін збільшує витрати логістичних компаній, фермерських господарств, виробників та ритейлерів, що може позначитися на вартості широкого кола товарів і послуг для кінцевих споживачів.

Енергетичний ринок залишається чутливим до будь-яких змін у роботі великих виробників нафтопродуктів. Росія входить до числа провідних експортерів дизельного пального, тому скорочення її поставок швидко відображається на глобальному балансі попиту й пропозиції. Аналітики зазначають, що навіть за наявності альтернативних джерел постачання швидко компенсувати випадіння таких обсягів складно, оскільки більшість нафтопереробних підприємств уже працюють із високим рівнем завантаження.

Подальша динаміка цін залежатиме від кількох факторів, серед яких тривалість російських експортних обмежень, відновлення роботи пошкоджених нафтопереробних заводів, обсяги виробництва на американських НПЗ та загальний попит на дизельне пальне. Якщо дефіцит на світовому ринку збережеться, тиск на ціни може продовжитися не лише у США, а й в інших країнах, які залежать від міжнародної торгівлі нафтопродуктами.