Ціни на бензин і дизель різко зросли: що буде з пальним у серпні

Ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз на українських АЗС різко зросли наприкінці липня, а експерти прогнозують подальше подорожчання в серпні та на початку осені. Найбільше зростання зафіксовано на дизельне пальне, яке за останні десять днів подорожчало на 10–15 грн за літр, тоді як бензин додав у ціні 4–8 грн. На ринку також обговорюють ризик наближення вартості дизеля до психологічної позначки у 100 грн за літр.

Станом на 29 липня великі мережі АЗС продавали бензин А-95 у межах 82,90–85,40 грн за літр, а дизельне пальне — 90,90–95,90 грн залежно від марки та мережі. Найвищі ціни були зафіксовані на брендове дизельне пальне SOCAR, тоді як державна «Укрнафта» залишалася серед мереж із найнижчими роздрібними цінами.

За даними учасників ринку, основною причиною подорожчання стало одночасне накладання кількох факторів. Серед них — загострення ситуації на Близькому Сході, дефіцит нафтопереробних потужностей у Європі, високий сезонний попит та нові вимоги українського законодавства щодо обов’язкового вмісту біоетанолу в бензині.

Важливим фактором стало зростання цін на нафтопродукти в Європейському Союзі. Попри те, що світові котирування нафти Brent після короткочасного стрибка вище 100 доларів за барель повернулися до приблизно 83–84 доларів, українські імпортери купують не сиру нафту, а готові нафтопродукти, ціна яких формується на європейських хабах. Саме тому здешевлення нафти поки що не призвело до зниження цін на АЗС.

Експерти також звертають увагу на нестачу вільних обсягів бензину та дизельного пального на європейському ринку. Через переорієнтацію поставок та завантаженість нафтопереробних заводів трейдерам стало складніше оперативно закуповувати додаткові партії пального. За словами учасників ринку, це призвело до повернення дрібних логістичних схем із доставкою бензовозами через Румунію.

Додатковий тиск на ціни бензину створили нові правила щодо продажу пального з вмістом біоетанолу не менше 10% (Е-10), які діють з 1 липня 2026 року. Ресурс такого пального на європейському ринку є суттєво обмеженим, що звужує можливості для імпорту.

Найбільше занепокоєння викликає ситуація на ринку дизельного пального. Оптові ціни на дизель у деяких регіонах уже досягли 90–95 грн за літр, тоді як окремі АЗС певний час утримували нижчі роздрібні ціни. Це спричинило масові закупівлі пального аграріями, які напередодні активної фази жнив почали купувати дизель у роздріб великими партіями. У результаті на окремих заправках тимчасово виникли перебої із запасами.

Експерти вважають, що така різниця між оптовими та роздрібними цінами створює потенціал для подальшого подорожчання. За оцінками фахівців, протягом найближчих одного-двох тижнів середня ціна дизельного пального може зрости до 90–92 грн за літр, а бензин — ще на 4–5 грн.

Окремі учасники ринку допускають сценарій, за якого до 10 серпня дизель може наблизитися до позначки 100 грн за літр. Водночас вони зазначають, що подальший розвиток ситуації залежатиме від можливих рішень уряду, зокрема щодо податкових механізмів або спеціальних інструментів стримування цін.

Попри різке подорожчання, експерти не прогнозують системного дефіциту пального. Законтрактованих обсягів бензину та дизеля, за їхніми оцінками, достатньо для забезпечення ринку. Проблеми можуть виникати лише локально через логістичні труднощі та нерівномірний розподіл ресурсів між окремими регіонами.

Автомобільний газ поки що залишається найдешевшим видом пального, його вартість перебуває в межах 40,90–44,50 грн за літр. Проте експерти не виключають, що восени ціни на LPG також можуть почати зростати через сезонне збільшення попиту в Європі та ускладнення логістики постачань.

Учасники ринку закликають водіїв не створювати панічного попиту та не скуповувати пальне про запас. Саме ажіотажні закупівлі, за їхніми словами, найчастіше стають причиною тимчасового зникнення пального на окремих автозаправних станціях.