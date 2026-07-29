Ціни на бензин і дизель різко зросли: що буде з пальним у серпні
2026-29-07    29

Ціни на бензин і дизель різко зросли: що буде з пальним у серпні

Ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз на українських АЗС різко зросли наприкінці липня, а експерти прогнозують подальше подорожчання в серпні та на початку осені. Найбільше зростання зафіксовано на дизельне пальне, яке за останні десять днів подорожчало на 10–15 грн за літр, тоді як бензин додав у ціні 4–8 грн. На ринку також обговорюють ризик наближення вартості дизеля до психологічної позначки у 100 грн за літр.

Станом на 29 липня великі мережі АЗС продавали бензин А-95 у межах 82,90–85,40 грн за літр, а дизельне пальне — 90,90–95,90 грн залежно від марки та мережі. Найвищі ціни були зафіксовані на брендове дизельне пальне SOCAR, тоді як державна «Укрнафта» залишалася серед мереж із найнижчими роздрібними цінами.

За даними учасників ринку, основною причиною подорожчання стало одночасне накладання кількох факторів. Серед них — загострення ситуації на Близькому Сході, дефіцит нафтопереробних потужностей у Європі, високий сезонний попит та нові вимоги українського законодавства щодо обов’язкового вмісту біоетанолу в бензині.

Важливим фактором стало зростання цін на нафтопродукти в Європейському Союзі. Попри те, що світові котирування нафти Brent після короткочасного стрибка вище 100 доларів за барель повернулися до приблизно 83–84 доларів, українські імпортери купують не сиру нафту, а готові нафтопродукти, ціна яких формується на європейських хабах. Саме тому здешевлення нафти поки що не призвело до зниження цін на АЗС.

Експерти також звертають увагу на нестачу вільних обсягів бензину та дизельного пального на європейському ринку. Через переорієнтацію поставок та завантаженість нафтопереробних заводів трейдерам стало складніше оперативно закуповувати додаткові партії пального. За словами учасників ринку, це призвело до повернення дрібних логістичних схем із доставкою бензовозами через Румунію.

Додатковий тиск на ціни бензину створили нові правила щодо продажу пального з вмістом біоетанолу не менше 10% (Е-10), які діють з 1 липня 2026 року. Ресурс такого пального на європейському ринку є суттєво обмеженим, що звужує можливості для імпорту.

Найбільше занепокоєння викликає ситуація на ринку дизельного пального. Оптові ціни на дизель у деяких регіонах уже досягли 90–95 грн за літр, тоді як окремі АЗС певний час утримували нижчі роздрібні ціни. Це спричинило масові закупівлі пального аграріями, які напередодні активної фази жнив почали купувати дизель у роздріб великими партіями. У результаті на окремих заправках тимчасово виникли перебої із запасами.

Експерти вважають, що така різниця між оптовими та роздрібними цінами створює потенціал для подальшого подорожчання. За оцінками фахівців, протягом найближчих одного-двох тижнів середня ціна дизельного пального може зрости до 90–92 грн за літр, а бензин — ще на 4–5 грн.

Окремі учасники ринку допускають сценарій, за якого до 10 серпня дизель може наблизитися до позначки 100 грн за літр. Водночас вони зазначають, що подальший розвиток ситуації залежатиме від можливих рішень уряду, зокрема щодо податкових механізмів або спеціальних інструментів стримування цін.

Попри різке подорожчання, експерти не прогнозують системного дефіциту пального. Законтрактованих обсягів бензину та дизеля, за їхніми оцінками, достатньо для забезпечення ринку. Проблеми можуть виникати лише локально через логістичні труднощі та нерівномірний розподіл ресурсів між окремими регіонами.

Автомобільний газ поки що залишається найдешевшим видом пального, його вартість перебуває в межах 40,90–44,50 грн за літр. Проте експерти не виключають, що восени ціни на LPG також можуть почати зростати через сезонне збільшення попиту в Європі та ускладнення логістики постачань.

Учасники ринку закликають водіїв не створювати панічного попиту та не скуповувати пальне про запас. Саме ажіотажні закупівлі, за їхніми словами, найчастіше стають причиною тимчасового зникнення пального на окремих автозаправних станціях.

Brent, LPG, SOCAR, WOG, автогаз, АЗС, бензин, біоетанол Е-10, Близький Схід, Володимир Омельченко, дефіцит пального, дизельне пальне, Дмитро Леушкін, енергетика, Європейський Союз, логістика пального, нафтовий ринок, ОККО, Укрнафта, ціни на пальне
Останні новини
Бутусов оцінив можливості РФ щодо нової масштабної мобілізації

Бутусов оцінив можливості РФ щодо нової масштабної мобілізації
Журналіст і військовослужбовець Другого корпусу Національної гвардії «Хартія» Юрій Бутусов читать далее
29-07, 10:51
Ірина Федишин: біографія та цікаві факти про українську співачку

Ірина Федишин: біографія та цікаві факти про українську співачку
Ірина Федишин — українська співачка, авторка пісень, композиторка та одна читать далее
29-07, 10:47
Сенат США підтримав просування законопроєкту про санкції проти РФ

Сенат США підтримав просування законопроєкту про санкції проти РФ
Сенат США 28 липня під час процедурного голосування підтримав початок читать далее
29-07, 10:43
Франція та Іспанія борються з рекордними лісовими пожежами

Франція та Іспанія борються з рекордними лісовими пожежами
Франція та Іспанія продовжують боротьбу з масштабними лісовими пожежами, які читать далее
29-07, 10:40
Ціни на бензин і дизель різко зросли: що буде з пальним у серпні

Ціни на бензин і дизель різко зросли: що буде з пальним у серпні
Ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз на українських АЗС читать далее
29-07, 10:37
Іран вимагає від України компенсацію після удару по судну

Іран вимагає від України компенсацію після удару по судну
Іран офіційно заявив, що очікує від України відшкодування збитків після читать далее
29-07, 10:35
США в ООН закликали до припинення вогню в Україні та переговорів

США в ООН закликали до припинення вогню в Україні та переговорів
Сполучені Штати під час засідання Ради Безпеки ООН закликали до читать далее
29-07, 10:32
Старі долари не приймають: що робити та коли відмова незаконна

Старі долари не приймають: що робити та коли відмова незаконна
Власники готівкових доларів США нерідко стикаються із ситуацією, коли банк читать далее
28-07, 22:32
Трамп заявив, що покійний Ліндсі Грем любив війну

Трамп заявив, що покійний Ліндсі Грем любив війну
Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, читать далее
28-07, 20:21
В Україні проти Лукашенка можуть відкрити справу

В Україні проти Лукашенка можуть відкрити справу
Офіс президента України звернувся до генерального прокурора з пропозицією розглянути читать далее
28-07, 20:18
Михайло Хома (Дзидзьо): біографія та цікаві факти про співака

Михайло Хома (Дзидзьо): біографія та цікаві факти про співака
Михайло Хома — український співак, актор і продюсер, відомий широкій читать далее
28-07, 18:36
Зеленський і Трамп обговорили виробництво ракет для Patriot

Зеленський і Трамп обговорили виробництво ракет для Patriot
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під читать далее
28-07, 18:33
Українцям нараховуватимуть штрафи за прострочення податку на нерухомість

Українцям нараховуватимуть штрафи за прострочення податку на нерухомість
Власники нерухомості, які не сплатять податок у встановлений законом строк, читать далее
28-07, 17:39
Яке церковне свято 29 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 29 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
29 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святого мученика читать далее
28-07, 16:22
Податкова змінює правила перевірок декларацій з 1 серпня

Податкова змінює правила перевірок декларацій з 1 серпня
Із 1 серпня 2026 року в Україні змінюється порядок застосування читать далее
28-07, 16:05
До Реєстру збитків від війни подали лише 171 тисячу заяв

До Реєстру збитків від війни подали лише 171 тисячу заяв
До Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, надійшло читать далее
28-07, 16:00
ФОП у декреті можуть тимчасово не сплачувати єдиний податок

ФОП у декреті можуть тимчасово не сплачувати єдиний податок
Фізичні особи-підприємці першої та другої груп, які не використовують працю читать далее
28-07, 15:58
У Раді пропонують залишити НМТ у нинішньому форматі й у 2027 році

У Раді пропонують залишити НМТ у нинішньому форматі й у 2027 році
У Верховній Раді зареєстровано законодавчу ініціативу, яка передбачає продовження особливого читать далее
28-07, 15:53
Військовим нададуть до 50% знижки на ліки через застосунок «Армія+»

Військовим нададуть до 50% знижки на ліки через застосунок «Армія+»
Військовослужбовці зможуть купувати лікарські засоби та інші товари зі знижками читать далее
28-07, 15:51
У Парижі хочуть вчену Марію Кюрі увіковічити на Ейфелевій вежі

У Парижі хочуть вчену Марію Кюрі увіковічити на Ейфелевій вежі
У Парижі представили проєкт, який має виправити історичну несправедливість: на читать далее
28-07, 13:27
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні дипломатія закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026