Ціна за світло 2024: що буде?

У 2024 році тарифи на електроенергію для населення зростуть до рівня 3,5-4 грн за кВт*год. Про це розповів експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук.

За його словами, попри тиск міжнародних партнерів щодо підвищення тарифів до ринкового рівня, у нинішніх умовах війни та економічної кризи це було б неправильним рішенням. Адже це лише погіршить фінансове становище українців та призведе до зростання їхньої заборгованості за комунальні послуги.

“В цьому році до 6 грн точно не побачимо. 3,5-4 грн – такий буде діапазон… Проблема в тому, що в умовах війни, економічної кризи, безробіття, зниження доходів, підвищувати тарифи – це неправильне рішення, яке почало процес нарощення боргів населення”, – сказав Корольчук.