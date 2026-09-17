Ціна газу для населення може зрости на 5% у 2027 році

Ціна природного газу для населення у 2027 році може зрости на 5%, а у 2028 році — ще на 25–30%. Такі показники містить стрес-тестування групи «Нафтогаз», підготовлене в межах роботи над проєктом державного бюджету на 2027 рік. Йдеться про прогнозні сценарії, а не про вже затверджене підвищення тарифів.

За базовим і позитивним сценаріями роздрібна ціна газу для побутових споживачів у 2028 році має зрости на 30%. Негативний сценарій передбачає підвищення на 25%. Відмінності між варіантами пов’язані, зокрема, з оцінкою воєнних ризиків, станом внутрішнього видобутку та фінансовими можливостями «Нафтогазу».

Базовий та позитивний сценарії передбачають припинення режиму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) для «Нафтогазу» з травня 2028 року. За негативного сценарію ПСО продовжать до травня 2029 року. Після завершення дії цього механізму передбачається перехід до продажу газу за ринковою ціною.

У разі базового або позитивного сценарію ринкове ціноутворення має запрацювати з 2029 року. Негативний варіант передбачає перенесення цього етапу на 2030 рік. При цьому у 2029 році в такому сценарії закладене окреме підвищення ціни на 35%.

Окремо у розрахунках враховується собівартість українського газу. За базовим і позитивним сценаріями вона має збільшуватися відповідно до інфляції. Негативний сценарій передбачає середньорічне зростання собівартості власного видобутку на 30% у 2027–2030 роках через триваліший вплив воєнних ризиків, складнішу структуру видобутку та технологічні втрати, пов’язані з відкладеною модернізацією.

Фінансовий результат «Нафтогазу» у розрахунках також суттєво відрізняється залежно від сценарію. Загальний результат до оподаткування групи за 2026–2030 роки оцінюється від збитку у 66,9 млрд грн за негативного варіанта до прибутку у 196,5 млрд грн за позитивного. На показники впливатиме швидкість відновлення внутрішнього видобутку та умови реалізації газу.

Для реалізації прогнозів група виходила з можливості залучити до 2027 року близько 1 млрд доларів та 2 млрд євро фінансування. Решту необхідного ресурсу планують залучати у гривні. У негативному сценарії обсяг гривневого боргу «Нафтогазу» до 2029 року може зрости приблизно до 66,5 млрд грн.

За результатами 2025 року дохід групи «Нафтогаз» становив 262,5 млрд грн проти 256,4 млрд грн роком раніше. Водночас чистий прибуток скоротився з 37,9 млрд грн у 2024 році до 5,8 млн грн у 2025-му. Операційний прибуток за цей період зменшився на 26,2% — до 67 млрд грн.

У проєкті держбюджету на 2027 рік ці розрахунки є частиною середньострокового планування. Кабінет Міністрів схвалив документ 15 вересня, після чого його було подано до Верховної Ради. Мінфін зазначає, що проєкт бюджету формується в умовах високих потреб сектору безпеки та оборони й одночасно має забезпечити фінансування соціальних та економічних напрямів.

Механізм ПСО передбачає спеціальні умови постачання газу для визначених категорій споживачів і використовується державою для регулювання цін на внутрішньому ринку. Тому його можливе припинення є окремим етапом у запропонованій моделі: після переходу до ринкового ціноутворення кінцева вартість газу залежатиме від ринкових умов, витрат постачання та інших складових ціни. Конкретний тариф для побутових споживачів цим прогнозом не встановлюється.

Бюджетна декларація на 2027–2029 роки, схвалена урядом у червні, є середньостроковою основою для бюджетного планування, однак остаточні параметри визначаються під час бюджетного процесу. Отже, наведені в документах «Нафтогазу» темпи зміни ціни слід розглядати саме як сценарні розрахунки, які можуть змінюватися залежно від економічної ситуації, воєнних ризиків, видобутку газу та строків переходу до ринкової моделі.