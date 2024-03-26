Український Інтернет-портал “Цензор.нет” відомий своєчасним висвітленням найактуальніших подій як в Україні, так і за її межами. Заснований у 2004 році, сайт швидко здобув популярність, ставши одним з провідних джерел новин українською та російською мовами.

Головний редактор “Цензор.нет” — відомий журналіст Юрій Бутусов, який керує виданням з часу його заснування. Сайт відзначається своєю емоційною подачею інформації, що дозволяє читачам глибше відчути сутність подій.

У 2013–2014 роках, під час Революції Гідності та подій на Майдані Незалежності у Києві, “Цензор.нет” став відомий оперативною подачею інформації. Кількість читачів перевищувала 3 мільйони, що свідчило про величезний інтерес громадськості до подій.

Середньодобова відвідуваність”Цензор.нет” наразі становить понад 500 тисяч відвідувачів, а кількість новин у стрічці перевищує 300 матеріалів щодня.

“Цензор.нет” активно використовує різноманітні мови публікацій, включаючи:

українську,

російську,

англійську.

Це дозволяє досягти максимально широкої аудиторії та забезпечити максимальну доступність інформації.

Важливо відзначити, що за даними Інституту масової інформації, портал “Цензор.нет” увійшов до «білого списку» українських медіа у 2020 році, що підтверджує високий рівень якості інформації на сайті.

Отже, історія “Цензор.нет” — це історія успіху та визнання, що продовжується й донині. Вплив “Цензор.нет” на суспільно-політичну обстановку та відкритість в інформуванні робить його одним із ключових гравців у медіа-просторі.