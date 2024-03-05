CRV7: Канада вирішує, як доставити ракети Україні

Канада наблизилася до ухвалення остаточного рішення щодо постачання Україні авіаційних некерованих реактивних снарядів CRV7, які створені на основі американської Hydra 70. Про це на брифінгу в Едмонтоні заявив міністр оборони Канади Біл Блер.

Наразі міноборони Канади оцінює, наскільки безпечно транспортувати CRV7 і як краще це робити.

“Процес оцінки безпеки триватиме кілька днів. Ми зараз працюємо, щоб переконатися, що ці боєприпаси можна безпечно транспортувати. Після того, як ми все з’ясуємо, це буде лише питанням кількох днів. Ми зробимо все для того, щоб доставити цей ресурс в Україну якнайшвидше”, – зазначив Блер.