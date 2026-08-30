«Чиста вода» зупинила виробництво після руйнування заводу

Компанія «Чиста вода» зупинила виробництво та доставку продукції після руйнування свого найбільшого заводу в селі Мила Бучанського району Київської області. Підприємство зазнало значних пошкоджень унаслідок масштабного вибуху після вечірньої атаки безпілотника 28 серпня. Через руйнування виробничої площадки компанія припинила роботу та наразі не здійснює постачання своєї продукції.

Зупинка стосується як виробничого процесу, так і доставки готової продукції. Інформації про відновлення роботи підприємства або конкретні строки запуску виробництва наразі немає. Також не повідомляється, чи зможе компанія частково відновити випуск на інших потужностях.

Масштаб пошкоджень заводу поки не деталізований. Не оприлюднено даних щодо стану окремих виробничих приміщень, обладнання та інфраструктури підприємства. Від цього залежатиме можливість відновлення роботи заводу та необхідний для цього час.

Після зупинки найбільшого виробничого об’єкта компанії питання подальшого постачання продукції залежатиме від її виробничих резервів. Якщо альтернативні потужності не дозволять компенсувати зупинку заводу в Милій, перебої з доставкою можуть тривати до відновлення підприємства або організації виробництва на іншому майданчику.

Подія сталася ввечері 28 серпня. Після вибуху підприємство зазнало руйнувань, які унеможливили продовження штатної роботи. Інформація про причини пошкодження та наслідки для прилеглої території може уточнюватися після завершення оцінки стану об’єкта.

«Чиста вода» працює у сфері виробництва та постачання питної води. Її виробничі потужності забезпечують випуск продукції для подальшої доставки споживачам. Зупинка основного заводу означає необхідність або відновлення пошкодженого об’єкта, або перенесення частини виробничих процесів.

Село Мила розташоване у Бучанському районі Київської області, неподалік від Києва. Населений пункт входить до Білогородської сільської територіальної громади. Його розташування поблизу столиці сприяло розвитку житлової забудови, підприємств, складської та транспортної інфраструктури.

Мила розташована поруч із важливими автомобільними шляхами, що забезпечують сполучення Києва із західними та південно-західними напрямками. Близькість до столиці робить населений пункт частиною київської приміської зони, де протягом останніх років розвивалися житлові й комерційні об’єкти.

Для «Чистої води» завод у Милій мав ключове значення для операційної діяльності, оскільки саме його компанія називала найбільшим виробничим об’єктом. Подальша робота підприємства залежатиме від оцінки пошкоджень, можливості відновити обладнання та інфраструктуру, а також рішення щодо формату відновлення виробництва.