Чим небезпечна картка «Національний кешбек»

Відкриваючи картку «Національний кешбек», українці погоджуються на розкриття банківської таємниці та надання інформації про свої платежі.

В умовах доровору говориться, що клієнт надає банку дозвіл «на розкриття інформації, що становить банківську таємницю, щодо платіжних операцій за поточними рахунками з емісією платіжної картки, включаючи можливі рахунки, відкриті у майбутньому, третім особам, зазначеним у постанові КМУ».

Той факт, що для нарахування кешбеку потрібно надати доступ до транзакцій, у Мінекономіки не вважають порушенням банківської таємниці.

Стверджується, що: «Ця інформація використовується, щоб нарахувати кешбек. Вона не зберігається і не передається нікуди далі. Немає жодних підстав вважати, що ця інформація буде використана для інших потреб, ніж нарахування кешбеку. <…> Держава не має на меті цією програмою змусити споживачів ділитися якоюсь інформацією».