Чим краще екологія – тим вище рівень IQ
2024-06-08    180

Чим краще екологія – тим вище рівень IQ

Діти, які виросли в екологічно чистих умовах, мають більш високий рівень IQ. Такими є результати дослідження університету Хассельта.

Вчені встановили, що діти, які проживають у зеленіших зонах менш схильні до стресу, відчувають менше шумового забруднення і мають більше можливостей для ігор з однолітками. Всі ці фактори створюють більш сприятливе середовище для їхнього інтелектуального зростання та когнітивного розвитку.

Крім того, кожні додаткові 3% площі парків та рослин зменшують поведінкові проблеми серед дітей та можуть підвищити їх IQ у середньому на 2,6 бала.

екологія, рівень IQ
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