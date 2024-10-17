Чи знизять мобілізаційний вік в Україні до 18 років?
2024-17-10    73

Чи знизять мобілізаційний вік в Україні до 18 років?

Останнім часом у Верховній Раді та Офісі Президента обговорюють можливість зниження мобілізаційного віку до 18 років. Зокрема, іноземні партнери, тиснуть на Україну з вимогою переглянути цей вік.

Ключові моменти

За словами Сергія Лещенка, західні партнери вказують, що для повноцінної мобілізації потрібно залучати молодь від 18 до 25 років, як це було в США під час війни у В’єтнамі.

Нардеп Марина Іонова також підтвердила, що партнери наполягають на цьому, вона пропонує змінювати підхід до мобілізації через фінансові стимули та мотиваційні програми.

Ряд військових вважає, що зниження мобілізаційного віку потрібне, проте обговорюється мінімум від 21 року. Є й ті, хто вважає, що цей процес слід відтермінувати, щоб молодь мала змогу підняти економіку після війни.

Чи ухвалять закон?

Питання наразі не стоїть на порядку денному Верховної Ради, але обговорюється у профільних комітетах.

закон про мобілізацію, мобілізація, ТЦК
Останні новини
Чи знизять мобілізаційний вік в Україні до 18 років?

Чи знизять мобілізаційний вік в Україні до 18 років?
Останнім часом у Верховній Раді та Офісі Президента обговорюють можливість читать далее
17-10, 10:27
Військовий збір для ФОП 2024-2025: усі подробиці

Військовий збір для ФОП 2024-2025: усі подробиці
І та ІІ групи ФОПів вперше заплатять військовий збір вже читать далее
17-10, 10:07
Кіліана Мбаппе звинуватили у зґвалтуванні

Кіліана Мбаппе звинуватили у зґвалтуванні
Відомого футболіста Кіліана Мбаппе звинуватили у зґвалтуванні. Про це пишуть читать далее
16-10, 09:17
“Король контрабасу” Куршутов зумів вибратись з-під санкцій РНБО, – ЗМІ

“Король контрабасу” Куршутов зумів вибратись з-під санкцій РНБО, – ЗМІ
РНБО вирішила не продовжувати санкції проти так званих "королів контрабанди", читать далее
13-10, 12:51
Марина Барсук: суддя, яка збагатилась на мільйони $ підчас війни, – пишуть ЗМІ

Марина Барсук: суддя, яка збагатилась на мільйони $ підчас війни, – пишуть ЗМІ
Члени сім’ї працівниці Північного апеляційного господарського суду Марини Барсук, схоже, читать далее
12-10, 10:33
Банки розкриватимуть банківську таємницю про підозрілі операції клієнтів

Банки розкриватимуть банківську таємницю про підозрілі операції клієнтів
Верховна рада України прийняла Закон про розкриття банками даних щодо читать далее
12-10, 05:53
Суди массово скасовують штрафи ТЦК

Суди массово скасовують штрафи ТЦК
У більшості випадків суд скасовує штрафи ТЦК, виписані за новими читать далее
12-10, 11:29
Дізнались про повістку від ТЦК? У Вас є лише 3 дні

Дізнались про повістку від ТЦК? У Вас є лише 3 дні
Змінами, внесеними постановою уряду від 8 жовтня 2024 р. №1147 читать далее
10-10, 10:35
Заборона на мобілізацію чоловіків від 50 років… відсутня

Заборона на мобілізацію чоловіків від 50 років… відсутня
Немає прямої заборони на мобілізацію чоловіків віком від 50 років, читать далее
08-10, 09:37
Григорій Козловський: тютюновий магнат нарощує апетити за рахунок українців, – ЗМІ

Григорій Козловський: тютюновий магнат нарощує апетити за рахунок українців, – ЗМІ
Григорій Козловський, екс-депутат Львівської міської ради та скандальний бізнесмен з читать далее
07-10, 03:33
Вірус Марбург: світу загрожує нова епідемія

Вірус Марбург: світу загрожує нова епідемія
Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє про загрозу епідемії вірусу Марбурга, читать далее
03-10, 10:29
Primex PricePulse: вгадайте курс криптовалют та заробіть на цьому

Primex PricePulse: вгадайте курс криптовалют та заробіть на цьому
У Телеграм з'явилася нова тапалка від Primex PricePulse, в якій читать далее
03-10, 05:52
Зернова кава – яку обрати

Зернова кава – яку обрати
У світі кави багато варіантів для вибору, але саме зернова читать далее
03-10, 05:41
Пенсіонери можуть залишитись без грошей

Пенсіонери можуть залишитись без грошей
Уряд України планує у 2025 році вилучити з рахунків кошти читать далее
02-10, 06:31
Hamster Kombat: 93,95% токенів зберігаються на п’яти гаманцях

Hamster Kombat: 93,95% токенів зберігаються на п’яти гаманцях
Колись яскрава зірка на горизонті криптовалютного світу, Hamster Kombat (HMSTR) читать далее
02-10, 06:16
На облік в ТЦК доведеться ставати вже у 17 років

На облік в ТЦК доведеться ставати вже у 17 років
Кабмін вніс до ради законопроект, яким хоче зобов'язати призовників у читать далее
02-10, 06:12
Продавців зобовʼязали підтверджувати вартість транспортного засобу

Продавців зобовʼязали підтверджувати вартість транспортного засобу
Кабмін змінив процедуру комісійної торгівлі транспортними засобами. Уряд хоче збільшити читать далее
02-10, 06:08
Ціни на електроенергію в Україні знову зростуть

Ціни на електроенергію в Україні знову зростуть
Нацкомісія з тарифів схвалила підвищення граничних цін на електроенергію, повідомляє читать далее
02-10, 06:06
Як правильно вибрати виробника продуктів харчування

Як правильно вибрати виробника продуктів харчування
У сучасному світі вибір якісних продуктів харчування є ключовим аспектом читать далее
01-10, 09:07
Як обійти нові обмеження переказів з карти на карту

Як обійти нові обмеження переказів з карти на карту
З 1 жовтня 2024 року в Україні запроваджуються нові обмеження читать далее
01-10, 02:30
Теги
НБУ ТЦК авто бокс війна в Україні гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал криптовалюта курс валют кіно мобілізація податки спорт футбол фільм штраф