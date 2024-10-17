Чи знизять мобілізаційний вік в Україні до 18 років?

Останнім часом у Верховній Раді та Офісі Президента обговорюють можливість зниження мобілізаційного віку до 18 років. Зокрема, іноземні партнери, тиснуть на Україну з вимогою переглянути цей вік.

Ключові моменти

За словами Сергія Лещенка, західні партнери вказують, що для повноцінної мобілізації потрібно залучати молодь від 18 до 25 років, як це було в США під час війни у В’єтнамі.

Нардеп Марина Іонова також підтвердила, що партнери наполягають на цьому, вона пропонує змінювати підхід до мобілізації через фінансові стимули та мотиваційні програми.

Ряд військових вважає, що зниження мобілізаційного віку потрібне, проте обговорюється мінімум від 21 року. Є й ті, хто вважає, що цей процес слід відтермінувати, щоб молодь мала змогу підняти економіку після війни.

Чи ухвалять закон?

Питання наразі не стоїть на порядку денному Верховної Ради, але обговорюється у профільних комітетах.