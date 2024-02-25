Чи зникне відстрочка від мобілізації після ухвалення законопроекту 10449?

Спірним є питання, чи втратять відстрочку деякі громадяни після того, як остаточно буде ухвалено новий законопроект про проведення мобілізаційних заходів в Україні (№10449).

В нашій державі у жодному документі не прописано терміни, на які відстрочка надається на період воєнного стану, розповіла адвокат Марія Левченко.

“…оскільки жодним нормативно-правовим документом не передбачено обов’язок ставити певні терміни на відстрочку від мобілізації, то як приймуть новий закон, і у вас більше не буде підстав для відстрочки, то вас можуть хоч на наступний день мобілізувати”, – попередила експерт.

Левченко додала, що є виключення – людині можуть дати можливість продовжити навчатися до кінця навчального року. Адвокат підкреслила, що процедура, яка б передбачала перервання відстрочки, в нашому законодавстві не прописана.