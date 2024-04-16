Чи зберігається середній заробіток за добровольцем?

У разі виконання добровольцем обов’язків у добровільному формуванні територіальної громади (ДФТГ) в робочий час, роботодавець повинен зберігати за ним не тільки місце роботи і посаду, а й середній заробіток.

На час виконання державних або громадських обов’язків, якщо ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Роботодавець має зобов’язання не порушувати перед працівником основні умови праці, що діють між ними.

Таким чином, за добровольцем зберігається середній заробіток за добровольцем добровільного формування територіальної громади.