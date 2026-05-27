Чи можуть заблокувати карту через P2P-перекази: що потрібно знати
2026-27-05    162

Чи можуть заблокувати карту через P2P-перекази: що потрібно знати

Останніми роками українські банки значно посилили контроль за P2P-переказами між фізичними особами. Через фінансовий моніторинг деякі операції можуть потрапляти під додаткову перевірку, а в окремих випадках банк тимчасово обмежує доступ до рахунку або банківської карти.

Особливо часто перевірки стосуються великих сум, регулярних надходжень та операцій, пов’язаних із криптовалютою.

Що таке P2P-перекази

P2P (peer-to-peer) — це перекази між фізичними особами з картки на картку.

Такі операції використовуються для:

  • особистих переказів
  • оплати товарів або послуг
  • криптовалютних P2P-угод
  • зборів коштів
  • переказів між знайомими

Самі по собі P2P-перекази не є порушенням, однак банки можуть перевіряти підозрілу активність.

Чому банки перевіряють P2P-перекази

Банки зобов’язані здійснювати фінансовий моніторинг відповідно до законодавства України.

Найчастіше під перевірку потрапляють:

  • великі суми
  • регулярні перекази
  • велика кількість транзакцій
  • надходження від різних людей
  • нетипова фінансова активність
  • операції, схожі на підприємницьку діяльність

У деяких випадках банк може тимчасово заблокувати карту до завершення перевірки.

Детальніше про інші причини блокування банківських карток та способи розблокування рахунку читайте у матеріалі «Заблокували банківську карту: причини, що робити і як розблокувати рахунок».

Чи пов’язані P2P-перекази та криптовалюта

Так. Саме P2P-операції часто використовуються під час купівлі або продажу криптовалюти через Binance, Bybit та інші криптобіржі.

Через це банки можуть:

  • запитувати підтвердження походження коштів
  • перевіряти регулярні надходження
  • аналізувати нетипову активність
  • тимчасово обмежувати доступ до рахунку

Особливо часто під перевірку потрапляють користувачі monobank після великої кількості P2P-операцій або переказів із криптобірж. Детальніше про це читайте у матеріалі «Monobank заблокував карту: що робити та як пройти перевірку».

Чи можуть заблокувати карту через Binance

Так. Операції через Binance та інші криптобіржі можуть автоматично потрапляти під перевірку фінансового моніторингу.

Найчастіше банки звертають увагу на:

  • великі суми
  • регулярні перекази
  • активні P2P-операції
  • надходження від багатьох осіб

Перекази через Binance та інші криптобіржі також можуть потрапляти під перевірку фінансового моніторингу. Детальніше про це читайте у матеріалі «ПриватБанк заблокував рахунок через Binance: що робити та як пройти перевірку».

Які документи може запросити банк

Для проходження перевірки банк може попросити:

  • пояснення щодо переказів
  • підтвердження джерела доходу
  • банківські виписки
  • скриншоти операцій із криптобіржі
  • договори або чеки
  • податкові документи

У більшості випадків після перевірки доступ до рахунку відновлюється.

Що робити, якщо банк заблокував карту

У разі блокування рекомендується:

  1. Звернутися до служби підтримки банку.
  2. Уточнити причину обмеження.
  3. Надати необхідні документи.
  4. Пояснити походження коштів.
  5. Дочекатися завершення перевірки.

У більшості випадків блокування є тимчасовим.

Як знизити ризик блокування

Щоб уникнути проблем із фінансовим моніторингом, рекомендується:

  • уникати різких великих переказів
  • не проводити масові транзакції за короткий час
  • зберігати підтвердження походження коштів
  • уникати підозрілої активності
  • не використовувати особисту карту для системного бізнесу

Поширені запитання

Чи можуть заблокувати карту через P2P-перекази?

Так. Якщо банк вважатиме операції підозрілими або нетиповими, рахунок можуть тимчасово обмежити.

Чи всі P2P-перекази перевіряються?

Ні. Зазвичай банки звертають увагу на великі суми, регулярні надходження та нетипову активність.

Чи блокують карти через Binance?

Так. Операції з криптобіржами можуть потрапляти під фінансовий моніторинг.

Що робити після блокування рахунку?

Необхідно звернутися до банку та надати документи, які підтверджують походження коштів.

Висновок

P2P-перекази самі по собі не є порушенням, однак банки можуть перевіряти операції у межах фінансового моніторингу. Найчастіше під перевірку потрапляють великі суми, регулярні транзакції та операції з криптовалютою.

У більшості випадків проблему можна вирішити після проходження перевірки та надання необхідних документів.

Binance, Monobank, p2p, P2P-перекази, блокування рахунку, заблокували карту, криптовалюта, ПриватБанк, фінансовий моніторинг
Останні новини
Банки можуть зобов’язати повертати вкрадені з карток гроші

Банки можуть зобов’язати повертати вкрадені з карток гроші
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може суттєво змінити правила читать далее
27-05, 08:38
Гороскоп на 28 травня 2026: день рішень і нових можливостей

Гороскоп на 28 травня 2026: день рішень і нових можливостей
28 травня 2026 року проходить під впливом енергії змін, швидких читать далее
27-05, 08:27
Чи можуть заблокувати карту через P2P-перекази: що потрібно знати

Чи можуть заблокувати карту через P2P-перекази: що потрібно знати
Останніми роками українські банки значно посилили контроль за P2P-переказами між читать далее
27-05, 10:36
ПриватБанк заблокував рахунок через Binance: що робити та як пройти перевірку

ПриватБанк заблокував рахунок через Binance: що робити та як пройти перевірку
Блокування рахунку ПриватБанком після операцій із Binance — одна з читать далее
27-05, 10:10
Monobank заблокував карту: що робити та як пройти перевірку

Monobank заблокував карту: що робити та як пройти перевірку
Блокування карти monobank — одна з найпоширеніших ситуацій, з якою читать далее
27-05, 09:54
Виконавча служба заблокувала карту: що робити та як зняти арешт

Виконавча служба заблокувала карту: що робити та як зняти арешт
Блокування банківської карти виконавчою службою — одна з найпоширеніших причин читать далее
27-05, 09:46
Заблокували банківську карту: причини, що робити і як розблокувати рахунок

Заблокували банківську карту: причини, що робити і як розблокувати рахунок
Блокування банківської карти — поширена ситуація, з якою стикаються клієнти читать далее
27-05, 09:11
Юрій Горбунов показав фото під крапельницею

Юрій Горбунов показав фото під крапельницею
Український телеведучий Юрій Горбунов стурбував шанувальників після публікації фото з читать далее
27-05, 08:23
Володимир Остапчук заінтригував мережу фото біля храму

Володимир Остапчук заінтригував мережу фото біля храму
Український телеведучий Володимир Остапчук разом із дружиною Катерина Остапчук викликав читать далее
27-05, 08:19
Ращук вперше пояснив свою відсутність на хрестинах сина

Ращук вперше пояснив свою відсутність на хрестинах сина
Український актор і військовослужбовець Роман Ращук вперше публічно прокоментував, чому читать далее
27-05, 08:14
Курбан-байрам 2026: коли святкуватимуть та що означає Ід аль-Адха

Курбан-байрам 2026: коли святкуватимуть та що означає Ід аль-Адха
Мусульмани у всьому світі у 2026 році відзначатимуть Курбан-байрам, або читать далее
27-05, 08:11
Скандал у МОЗ: 20-річна Анна Дорош очолила протокол Ляшка

Скандал у МОЗ: 20-річна Анна Дорош очолила протокол Ляшка
20-річна Анна Дорош стала очільницею протоколу міністра охорони здоров’я України читать далее
27-05, 08:08
27 травня: яке свято відзначають в Україні та що каже церковний календар

27 травня: яке свято відзначають в Україні та що каже церковний календар
27 травня в календарі поєднує церковні традиції, народні звичаї та читать далее
27-05, 08:01
Кому можуть призупинити пенсію через повторну ідентифікацію

Кому можуть призупинити пенсію через повторну ідентифікацію
Система пенсійних виплат в Україні дедалі більше переходить до механізмів читать далее
26-05, 07:26
Полюція у жінок: чому виникає і що це означає

Полюція у жінок: чому виникає і що це означає
Жіноча сексуальність і фізіологія останніми роками стали одними з найбільш читать далее
26-05, 06:45
MiCA у ЄС: як нові правила змінять крипторинок з 1 липня 2026

MiCA у ЄС: як нові правила змінять крипторинок з 1 липня 2026
Європейський крипторинок входить у нову фазу регулювання. З 1 липня читать далее
26-05, 06:03
Чому запит «нюдси для ЗСУ тг» став вірусним в інтернеті

Чому запит «нюдси для ЗСУ тг» став вірусним в інтернеті
Український інтернет регулярно створює несподівані інформаційні феномени, де поєднуються волонтерство, читать далее
26-05, 05:47
Вирощування ківі у відкритому ґрунті: чи реально отримати врожай

Вирощування ківі у відкритому ґрунті: чи реально отримати врожай
Ще кілька років тому ідея вирощування ківі у відкритому ґрунті читать далее
26-05, 05:24
Погода для міста Київ від Гідрометцентр на 10 днів: чого чекати

Погода для міста Київ від Гідрометцентр на 10 днів: чого чекати
Синоптики оновили прогноз погоди для столиці на найближчі 10 днів. читать далее
26-05, 04:54
Мінімальну зарплату можуть різко підвищити з липня 2026

Мінімальну зарплату можуть різко підвищити з липня 2026
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15224-5, який передбачає підвищення мінімальної читать далее
26-05, 04:46
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація перевірка банком податки походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції