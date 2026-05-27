Чи можуть заблокувати карту через P2P-перекази: що потрібно знати

Останніми роками українські банки значно посилили контроль за P2P-переказами між фізичними особами. Через фінансовий моніторинг деякі операції можуть потрапляти під додаткову перевірку, а в окремих випадках банк тимчасово обмежує доступ до рахунку або банківської карти.
Особливо часто перевірки стосуються великих сум, регулярних надходжень та операцій, пов’язаних із криптовалютою.
Що таке P2P-перекази
P2P (peer-to-peer) — це перекази між фізичними особами з картки на картку.
Такі операції використовуються для:
- особистих переказів
- оплати товарів або послуг
- криптовалютних P2P-угод
- зборів коштів
- переказів між знайомими
Самі по собі P2P-перекази не є порушенням, однак банки можуть перевіряти підозрілу активність.
Чому банки перевіряють P2P-перекази
Банки зобов’язані здійснювати фінансовий моніторинг відповідно до законодавства України.
Найчастіше під перевірку потрапляють:
- великі суми
- регулярні перекази
- велика кількість транзакцій
- надходження від різних людей
- нетипова фінансова активність
- операції, схожі на підприємницьку діяльність
У деяких випадках банк може тимчасово заблокувати карту до завершення перевірки.
Детальніше про інші причини блокування банківських карток та способи розблокування рахунку читайте у матеріалі «Заблокували банківську карту: причини, що робити і як розблокувати рахунок».
Чи пов’язані P2P-перекази та криптовалюта
Так. Саме P2P-операції часто використовуються під час купівлі або продажу криптовалюти через Binance, Bybit та інші криптобіржі.
Через це банки можуть:
- запитувати підтвердження походження коштів
- перевіряти регулярні надходження
- аналізувати нетипову активність
- тимчасово обмежувати доступ до рахунку
Особливо часто під перевірку потрапляють користувачі monobank після великої кількості P2P-операцій або переказів із криптобірж. Детальніше про це читайте у матеріалі «Monobank заблокував карту: що робити та як пройти перевірку».
Чи можуть заблокувати карту через Binance
Так. Операції через Binance та інші криптобіржі можуть автоматично потрапляти під перевірку фінансового моніторингу.
Найчастіше банки звертають увагу на:
- великі суми
- регулярні перекази
- активні P2P-операції
- надходження від багатьох осіб
Перекази через Binance та інші криптобіржі також можуть потрапляти під перевірку фінансового моніторингу. Детальніше про це читайте у матеріалі «ПриватБанк заблокував рахунок через Binance: що робити та як пройти перевірку».
Які документи може запросити банк
Для проходження перевірки банк може попросити:
- пояснення щодо переказів
- підтвердження джерела доходу
- банківські виписки
- скриншоти операцій із криптобіржі
- договори або чеки
- податкові документи
У більшості випадків після перевірки доступ до рахунку відновлюється.
Що робити, якщо банк заблокував карту
У разі блокування рекомендується:
- Звернутися до служби підтримки банку.
- Уточнити причину обмеження.
- Надати необхідні документи.
- Пояснити походження коштів.
- Дочекатися завершення перевірки.
У більшості випадків блокування є тимчасовим.
Як знизити ризик блокування
Щоб уникнути проблем із фінансовим моніторингом, рекомендується:
- уникати різких великих переказів
- не проводити масові транзакції за короткий час
- зберігати підтвердження походження коштів
- уникати підозрілої активності
- не використовувати особисту карту для системного бізнесу
Поширені запитання
Чи можуть заблокувати карту через P2P-перекази?
Так. Якщо банк вважатиме операції підозрілими або нетиповими, рахунок можуть тимчасово обмежити.
Чи всі P2P-перекази перевіряються?
Ні. Зазвичай банки звертають увагу на великі суми, регулярні надходження та нетипову активність.
Чи блокують карти через Binance?
Так. Операції з криптобіржами можуть потрапляти під фінансовий моніторинг.
Що робити після блокування рахунку?
Необхідно звернутися до банку та надати документи, які підтверджують походження коштів.
Висновок
P2P-перекази самі по собі не є порушенням, однак банки можуть перевіряти операції у межах фінансового моніторингу. Найчастіше під перевірку потрапляють великі суми, регулярні транзакції та операції з криптовалютою.
У більшості випадків проблему можна вирішити після проходження перевірки та надання необхідних документів.