Чи можуть заблокувати карту через P2P-перекази: що потрібно знати

Останніми роками українські банки значно посилили контроль за P2P-переказами між фізичними особами. Через фінансовий моніторинг деякі операції можуть потрапляти під додаткову перевірку, а в окремих випадках банк тимчасово обмежує доступ до рахунку або банківської карти.

Особливо часто перевірки стосуються великих сум, регулярних надходжень та операцій, пов’язаних із криптовалютою.

Що таке P2P-перекази

P2P (peer-to-peer) — це перекази між фізичними особами з картки на картку.

Такі операції використовуються для:

особистих переказів

оплати товарів або послуг

криптовалютних P2P-угод

зборів коштів

переказів між знайомими

Самі по собі P2P-перекази не є порушенням, однак банки можуть перевіряти підозрілу активність.

Чому банки перевіряють P2P-перекази

Банки зобов’язані здійснювати фінансовий моніторинг відповідно до законодавства України.

Найчастіше під перевірку потрапляють:

великі суми

регулярні перекази

велика кількість транзакцій

надходження від різних людей

нетипова фінансова активність

операції, схожі на підприємницьку діяльність

У деяких випадках банк може тимчасово заблокувати карту до завершення перевірки.

Чи пов’язані P2P-перекази та криптовалюта

Так. Саме P2P-операції часто використовуються під час купівлі або продажу криптовалюти через Binance, Bybit та інші криптобіржі.

Через це банки можуть:

запитувати підтвердження походження коштів

перевіряти регулярні надходження

аналізувати нетипову активність

тимчасово обмежувати доступ до рахунку

Чи можуть заблокувати карту через Binance

Так. Операції через Binance та інші криптобіржі можуть автоматично потрапляти під перевірку фінансового моніторингу.

Найчастіше банки звертають увагу на:

великі суми

регулярні перекази

активні P2P-операції

надходження від багатьох осіб

Які документи може запросити банк

Для проходження перевірки банк може попросити:

пояснення щодо переказів

підтвердження джерела доходу

банківські виписки

скриншоти операцій із криптобіржі

договори або чеки

податкові документи

У більшості випадків після перевірки доступ до рахунку відновлюється.

Що робити, якщо банк заблокував карту

У разі блокування рекомендується:

Звернутися до служби підтримки банку. Уточнити причину обмеження. Надати необхідні документи. Пояснити походження коштів. Дочекатися завершення перевірки.

У більшості випадків блокування є тимчасовим.

Як знизити ризик блокування

Щоб уникнути проблем із фінансовим моніторингом, рекомендується:

уникати різких великих переказів

не проводити масові транзакції за короткий час

зберігати підтвердження походження коштів

уникати підозрілої активності

не використовувати особисту карту для системного бізнесу

Поширені запитання

Чи можуть заблокувати карту через P2P-перекази?

Так. Якщо банк вважатиме операції підозрілими або нетиповими, рахунок можуть тимчасово обмежити.

Чи всі P2P-перекази перевіряються?

Ні. Зазвичай банки звертають увагу на великі суми, регулярні надходження та нетипову активність.

Чи блокують карти через Binance?

Так. Операції з криптобіржами можуть потрапляти під фінансовий моніторинг.

Що робити після блокування рахунку?

Необхідно звернутися до банку та надати документи, які підтверджують походження коштів.

Висновок

P2P-перекази самі по собі не є порушенням, однак банки можуть перевіряти операції у межах фінансового моніторингу. Найчастіше під перевірку потрапляють великі суми, регулярні транзакції та операції з криптовалютою.

У більшості випадків проблему можна вирішити після проходження перевірки та надання необхідних документів.