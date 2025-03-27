Чи можна взяти кредит без довідки про доходи та чи це безпечно?
2025-27-03    185

Чи можна взяти кредит без довідки про доходи та чи це безпечно?

Щоб отримати кредит сьогодні, не потрібно збирати багато документів та витрачати час на очікування у черзі у відділенні банку. Переважну більшість банківських позик можна оформити онлайн на підставі надання особистих даних, електронних версій паспорту та Індивідуального податкового номера. Інколи можна навіть обійтися без довідки про доходи. Нічого дивного в тому нема. Це не недбалість чи спеціальна акція для приваблення клієнта, а звичний алгоритм дій, безпечний для банку та зручний для клієнта.

Після ідентифікації людини, банк може частину інформації про неї зібрати самостійно: за паспортними даними та податковими реквізитами. Хоча й не усю без винятку. Довідка про доходи – додаткова страховка для банку при розгляді запиту на велику довгострокову позику. А щоб оформити кредит онлайн на карту від https://unexbank.ua/ для покриття поточних затрат, достатньо загальної інформації від клієнта.

За цими відомостями банк може перевірити потенційного клієнта за ключовими критеріями надійності, зокрема його кредитну історію та платоспроможність. Для цього банк подає запит до Бюро кредитних історій, у якому фіксується вся фінансова активність особи, пов’язана із позиками. Кредитор одразу дізнається про наявність відкритих кредитних ліній та їх особливості, про порушення при погашенні попередніх позик, про регулярність звернень за різними кредитами.

За індивідуальним податковим номером банк може перевірити податкову «чистоту» особи, а саме про добропорядність при сплаті податків, про внесення за неї обов’язкових  бюджетних платежів з боку роботодавців. Це все видно по відповідній звітності та сплаті податків самозайнятими особами, у звітності роботодавців офіційно працевлаштованих осіб. На підставі такої інформації банк може оцінити й рівень офіційно отриманого доходу, його достатність для покриття кредитних платежів, визначити допустимий рівень боргового навантаження.

Завдяки цифровізації інформаційного забезпечення, перевірка потенційного позичальника займає кілька хвилин, необхідних для створення запиту банком, його реєстрації та формування відповіді. Саме тому банки, зокрема Unex Bank, надають майже миттєве попереднє рішення по кредиту за онлайн-зверненнями. Це зручно, як для людини, так і для самого банку, адже полегшує комунікацію та дозволяє задовольняти потребу без зволікань.

Зазначимо, що отримати кредит без довідки про доходи можна не лише в банку, а й мікрофінансових установах. Вони можуть приваблювати більшими сумами позик та апелювати до миттєвої видачі готівки, на відміну від банків. Проте співпрацювати з фінансових питань варто лише із надійними установами, чия діяльність жорсткіше регламентується державними органами, а факт порушень чи зловживань ретельно розслідується та відшкодовується.

Обираючи кредит у банку можна розраховувати на гарантії безпеки та прозорості. Також варто враховувати, що потужні українські банки, такі як Unex Bank, пропонують не лише готівкові, а й інші види кредитів без довідки про доходи. Процедура оформлення спрощена та доступна дистанційно. При цьому кредитор забезпечує інформування позичальника за допомогою онлайн-банкінгу чи мобільного застосунку, завдяки яким зручно контролювати витрачання кредитних коштів, слідкувати за графіками платежів та вносити платежі за кредитом.

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