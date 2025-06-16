Чи можна вижити після ядерного удару?
2025-16-06    1184

Чи можна вижити після ядерного удару?

На фоні ескалації на Близькому Сході та риторики навколо Ірану й Ізраїлю, дедалі частіше постає питання: а що, якщо таки станеться ядерний удар?

Ось, що кажуть наукові джерела і міжнародні інструкції:

  1. Найголовніше — де ви знаходитеся
  • У зоні епіцентру шансів майже немає.
  • Але вже за 3–10 км від вибуху виживання можливе, якщо встигнути сховатися до ударної хвилі (є 10–30 секунд). ㅤ
  1. Укриття — критично важливо
  • Найкраще — бетонний бункер або глибокий підвал.
  • Якщо ні — центр товстої будівлі або навіть ванна кімната без вікон.
  1. Радіація — друга хвиля загрози
  • Fallout (радіоактивний пил) найбільш небезпечний у перші 24–48 годин.
  • Важливо: не виходити на вулицю, заклеїти вікна, двері, вимкнути вентиляцію. ㅤ
  1. Запаси = підвищують шанси на виживання
  • Їжа, вода, аптечка, радіоприймач (на батарейках), ліхтарик — це не параноя, а мінімум виживання.
  • Навіть звичайна маска зменшує ризик вдихання пилу.

Шанси є — якщо не панікувати, а діяти: 10 секунд, бетонна стіна і запас води можуть означати різницю між життям і смертю.

ядерний удар
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