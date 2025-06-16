Чи можна вижити після ядерного удару?

На фоні ескалації на Близькому Сході та риторики навколо Ірану й Ізраїлю, дедалі частіше постає питання: а що, якщо таки станеться ядерний удар?

Ось, що кажуть наукові джерела і міжнародні інструкції:

Найголовніше — де ви знаходитеся

У зоні епіцентру шансів майже немає.

Але вже за 3–10 км від вибуху виживання можливе, якщо встигнути сховатися до ударної хвилі (є 10–30 секунд). ㅤ

Укриття — критично важливо

Найкраще — бетонний бункер або глибокий підвал.

Якщо ні — центр товстої будівлі або навіть ванна кімната без вікон.

Радіація — друга хвиля загрози

Fallout (радіоактивний пил) найбільш небезпечний у перші 24–48 годин.

Важливо: не виходити на вулицю, заклеїти вікна, двері, вимкнути вентиляцію. ㅤ

Запаси = підвищують шанси на виживання

Їжа, вода, аптечка, радіоприймач (на батарейках), ліхтарик — це не параноя, а мінімум виживання.

Навіть звичайна маска зменшує ризик вдихання пилу.

Шанси є — якщо не панікувати, а діяти: 10 секунд, бетонна стіна і запас води можуть означати різницю між життям і смертю.