Чи може військовий повернути виплати родині після полону

Повернення військовослужбовця зі статусу зниклого безвісти або з полону не означає автоматичного повернення грошового забезпечення, яке під час його відсутності отримували члени сім’ї. Чинне законодавство визначає такі виплати як соціальну гарантію для родичів, однак окремі судові рішення свідчать, що за певних обставин кошти можуть бути стягнуті на користь самого військовослужбовця. Саме тому питання дедалі частіше стає предметом судових спорів та юридичних консультацій.

Як закон регулює виплати сім’ям зниклих безвісти військових

Порядок виплати грошового забезпечення родинам військовослужбовців, які перебувають у статусі зниклих безвісти за особливих обставин або в полоні, визначається Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей», а також підзаконними нормативними актами Міністерства оборони.

Після підтвердження відповідного статусу близькі родичі можуть звернутися із заявою до військової частини. На підставі наказу командира визначені законом особи отримують частину грошового забезпечення військовослужбовця. Такі виплати мають соціальний характер і спрямовані на підтримку сім’ї в період невизначеності, коли військовий не може самостійно забезпечувати своїх близьких.

Після встановлення місця перебування військового або його повернення виплата припиняється, однак закон не містить норми, яка б автоматично зобов’язувала родичів компенсувати вже отримані кошти.

Чому повернення грошей не відбувається автоматично

Ключовою особливістю є правова природа цих виплат. Вони здійснюються не як позика чи аванс військовослужбовцю, а як державна соціальна гарантія членам його сім’ї.

Саме тому Міністерство оборони неодноразово роз’яснювало, що кошти, виплачені відповідно до чинного законодавства, не підлягають автоматичному поверненню після звільнення військового з полону або встановлення його місцеперебування.

Такий механізм покликаний забезпечити фінансову підтримку сім’ям, які нерідко протягом багатьох місяців або навіть років залишаються без основного джерела доходу. У багатьох випадках ці кошти використовуються на утримання дітей, оплату житла, лікування та інші повсякденні витрати.

Коли військовий може звернутися до суду

Попри загальне правило, закон не позбавляє військовослужбовця права звернутися до суду, якщо він вважає, що його майнові права були порушені.

Прикладом стала справа №570/6026/25. Після трирічного перебування в російському полоні військовослужбовець подав позов про стягнення коштів, які під час його відсутності отримувала його мати.

Розглянувши матеріали справи, суд дійшов висновку, що грошове забезпечення військовослужбовця є його особистим майновим правом і винагородою за проходження військової служби. Під час ухвалення рішення суд застосував положення статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей» і задовольнив позов.

Водночас це рішення не створює автоматичного правила для всіх аналогічних ситуацій. Українська судова практика оцінює кожну справу окремо з урахуванням конкретних обставин, доказів та правової позиції сторін.

Від чого залежить рішення суду

Юристи зазначають, що суди аналізують не лише сам факт отримання коштів родичами, а й підстави для їх виплати, статус одержувачів, тривалість перебування військового у полоні чи статусі зниклого безвісти, а також характер правовідносин між сторонами.

Важливе значення можуть мати документи військової частини, накази про призначення виплат, підтвердження використання коштів, а також обґрунтування самого позову. Якщо буде встановлено, що військовослужбовець має переважне майнове право на відповідні суми, суд може ухвалити рішення про їх стягнення.

Водночас відсутність спеціальної законодавчої норми про обов’язкове повернення означає, що позитивний результат для позивача не є гарантованим навіть за схожих обставин.

Що означає така практика для військових і їхніх родин

Поява подібних судових рішень демонструє формування практики щодо врегулювання майнових спорів після повернення військовослужбовців із полону або встановлення їхнього місцеперебування.

Для родин це означає, що законно отримані соціальні виплати залишаються захищеними загальним правилом, однак не виключають можливості судового спору. Для самих військових це відкриває механізм захисту майнових прав, якщо вони вважають, що належне їм грошове забезпечення було використано всупереч їхнім інтересам.

Подальший розвиток практики значною мірою залежатиме від позиції Верховного Суду та появи нових рішень у подібних категоріях справ.

Питання Загальне правило Хто отримує виплати під час зникнення військового Члени сім’ї, визначені законом Чи повертаються кошти автоматично Ні Чи може військовий подати позов Так Від чого залежить рішення Від обставин конкретної справи та оцінки суду Основна правова норма Стаття 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей»

Роз’яснення

Чи зобов’язані родичі повертати отримані виплати після повернення військового?

Ні. Закон не встановлює автоматичного обов’язку повернення коштів, якщо вони були виплачені відповідно до чинного порядку.

Чи може військовослужбовець вимагати ці гроші через суд?

Так. Якщо він вважає, що його майнові права порушено, він має право звернутися до суду. Остаточне рішення залежить від конкретних фактів справи.

Чи означає одне судове рішення зміну правил для всіх?

Ні. Судові рішення ухвалюються індивідуально. Подібні справи можуть мати різний результат залежно від доказів, правової позиції сторін та встановлених обставин.

Висновок

Чинне законодавство виходить із того, що виплати родинам зниклих безвісти військовослужбовців є соціальною гарантією, а не заборгованістю перед самим військовим. Водночас судова практика показує, що в окремих випадках такі кошти можуть стати предметом майнового спору. Це означає, що автоматичного повернення не існує, але право на судовий захист зберігається, а кожна справа потребує індивідуальної правової оцінки.