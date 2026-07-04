Чи може ТЦК зайти до квартири без дозволу: що каже закон
2026-04-07    168

Чи може ТЦК зайти до квартири без дозволу: що каже закон

Питання повноважень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час мобілізації залишається одним із найбільш обговорюваних в Україні. Особливо це стосується випадків вручення повісток за місцем проживання та можливості доступу представників ТЦК до приватного житла. Юристи наголошують, що чинне законодавство не наділяє працівників ТЦК правом самостійно заходити до квартир чи приватних будинків. Водночас існують окремі випадки, коли потрапити до житла можливо, але лише за участю поліції та за наявності передбачених законом підстав. Розглянемо, у яких ситуаціях це допускається, які права мають власники житла та як діяти у разі спірних ситуацій.

Чи мають працівники ТЦК право заходити до житла

Відповідно до чинного законодавства, представники ТЦК та СП не мають права самостійно проникати до приватного житла громадян. Постанова Кабінету Міністрів України №560, яка регламентує порядок проведення мобілізаційних заходів, не містить норм, що дозволяли б працівникам ТЦК безперешкодно заходити до квартир або приватних будинків.

Недоторканність житла гарантується Конституцією України. Проникнення до житла можливе лише у випадках, прямо передбачених законом. Сам факт необхідності вручити повістку або перевірити військово-облікові документи не є достатньою правовою підставою для входу до помешкання без згоди власника.

У яких випадках поліція може супроводжувати ТЦК

За словами адвоката Володимира Піщиди, працівники ТЦК можуть опинитися у житлі лише разом із працівниками Національної поліції, якщо останні виконують процесуальні дії на підставі ухвали слідчого судді.

У такому рішенні суду має бути чітко визначено адресу, за якою дозволено проведення відповідної слідчої дії. Лише за таких умов поліцейські можуть законно проникнути до житла, а представники ТЦК, які перебувають разом із ними, можуть вручити повістку конкретній особі.

Якщо ж працівники поліції та ТЦК не мають судової ухвали, власник житла не зобов’язаний відчиняти двері. Закон також не дозволяє змушувати громадянина впускати представників державних органів лише для вручення повістки.

Коли поліція може увійти без рішення суду

Кримінальне процесуальне законодавство передбачає окремі винятки, коли правоохоронці можуть проникнути до житла без попереднього дозволу суду. Йдеться про невідкладні випадки, пов’язані з необхідністю врятувати життя людей, припинити тяжкий злочин або затримати особу, яка підозрюється у його вчиненні.

Вручення повісток, проведення мобілізаційних заходів чи виклик громадянина до ТЦК до таких винятків не належать. Тому використання цих норм виключно для забезпечення вручення повістки законодавством не передбачене.

Як діяти у разі спроби незаконного проникнення

Юристи рекомендують не вступати у конфлікт та не перешкоджати законним діям правоохоронців, якщо вони діють на підставі судового рішення. Водночас у разі спроби силового проникнення без належних документів громадянин має право викликати поліцію за номером 102.

Якщо невідомі особи або представники державних органів намагаються перелізти через огорожу, пошкодити двері, ворота чи іншим способом незаконно потрапити до житла, такі дії можуть містити ознаки правопорушення. У такій ситуації доцільно повідомити поліцію та за можливості зафіксувати події за допомогою відеозапису.

Чи можуть працівники ТЦК заходити до офісів

Схожі правила застосовуються і щодо офісних приміщень. Якщо проводяться слідчі дії, судова ухвала повинна визначати конкретне приміщення, поверх або офіс, де дозволено їх проведення.

Охорона бізнес-центру або власник офісу мають право не допускати представників ТЦК до приміщення, якщо відсутні належні законні підстави для входу. Сам факт неявки військовозобов’язаного до територіального центру комплектування або на проходження військово-лікарської комісії також не створює автоматичного права для проникнення до житла чи офісу.

СитуаціяЧи можуть увійти
Представники ТЦК без поліціїНі
Поліція та ТЦК без ухвали судуНі
Поліція з ухвалою слідчого суддіТак
Невідкладне припинення тяжкого злочину або порятунок людейТак
Для вручення повістки без рішення судуНі

Роз’яснення

Чи зобов’язаний власник квартири відчиняти двері працівникам ТЦК?

Ні. Якщо представники ТЦК не мають законних підстав для входу та не супроводжують поліцейських, які діють на підставі судової ухвали, власник житла не зобов’язаний впускати їх до помешкання.

Чи може поліція зайти до квартири лише для вручення повістки?

Ні. Закон не передбачає проникнення до житла виключно з метою вручення повістки. Такі дії можливі лише у межах інших законних процесуальних заходів або у виняткових випадках, визначених законодавством.

Що робити у разі спроби незаконного проникнення?

Рекомендується викликати поліцію за номером 102, повідомити про можливе незаконне проникнення та зафіксувати обставини події. Якщо дії осіб не мають законних підстав, їхні дії можуть бути предметом окремої правової оцінки.

Висновок

Чинне законодавство України не надає працівникам ТЦК права самостійно заходити до приватних будинків чи квартир для вручення повісток або перевірки військово-облікових документів. Доступ до житла можливий лише у випадках, прямо визначених законом, зокрема під час проведення процесуальних дій поліцією на підставі ухвали слідчого судді або за наявності невідкладних обставин. У всіх інших ситуаціях право на недоторканність житла залишається гарантованим Конституцією України.

військовий облік, військовозобовязані, Володимир Піщида, вручення повісток, Кабінет Міністрів України, Конституція України, кримінальний процес, мобілізаційне законодавство, мобілізація, недоторканність житла, повістка, поліція України, постанова №560, слідчий суддя, ТЦК
Останні новини
Франція мінімально перемогла Парагвай і вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026

Франція мінімально перемогла Парагвай і вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026
Збірна Франції в ніч на 5 липня здобула перемогу над читать далее
05-07, 06:04
Наталія Могилевська: біографія та цікаві факти про співачку

Наталія Могилевська: біографія та цікаві факти про співачку
Наталія Могилевська — українська співачка, телеведуча, продюсерка та акторка, яка читать далее
05-07, 05:59
Марокко розгромило Канаду та першим вийшло до чвертьфіналу ЧС-2026

Марокко розгромило Канаду та першим вийшло до чвертьфіналу ЧС-2026
Збірна Марокко стала першим чвертьфіналістом чемпіонату світу з футболу 2026 читать далее
05-07, 05:56
Василь Гунько: біографія та цікаві факти про військового і блогера

Василь Гунько: біографія та цікаві факти про військового і блогера
Василь Гунько — український військовослужбовець, блогер та автор контенту, який читать далее
04-07, 22:17
Чи може ТЦК зайти до квартири без дозволу: що каже закон

Чи може ТЦК зайти до квартири без дозволу: що каже закон
Питання повноважень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та читать далее
04-07, 22:14
Йожеф Сабо: біографія та цікаві факти про футболіста і тренера

Йожеф Сабо: біографія та цікаві факти про футболіста і тренера
Йожеф Сабо — один із найвідоміших українських футбольних тренерів та читать далее
04-07, 22:11
Анна Нетребко: біографія та цікаві факти про оперну співачку

Анна Нетребко: біографія та цікаві факти про оперну співачку
Анна Нетребко — одна з найвідоміших оперних співачок сучасності, яка читать далее
04-07, 22:09
Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону

Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону
Українська тенісистка Марта Костюк уперше у своїй кар'єрі пробилася до читать далее
04-07, 16:58
Яке церковне свято 5 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 5 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
5 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять преподобного Афанасія читать далее
04-07, 16:25
Weekly Digest of Ukraine (June 28 – July 4, 2026): a brief overview of the week’s main events

Weekly Digest of Ukraine (June 28 – July 4, 2026): a brief overview of the week’s main events
The final week of June and the beginning of July читать далее
04-07, 16:17
Наука відкриває «темну матерію» їжі: ми досі не знаємо, як вона впливає на організм

Наука відкриває «темну матерію» їжі: ми досі не знаємо, як вона впливає на організм
Попри десятиліття досліджень у сфері харчування, науковці досі не можуть читать далее
04-07, 10:32
Epic Games Store безкоштовно роздає гру 18+ з живими акторами

Epic Games Store безкоштовно роздає гру 18+ з живими акторами
Магазин Epic Games Store запустив нову безкоштовну роздачу, в рамках читать далее
04-07, 10:29
Італія пропонує змінити заяву НАТО щодо допомоги Україні у 2027 році

Італія пропонує змінити заяву НАТО щодо допомоги Україні у 2027 році
Італія виступила з пропозицією змінити проєкт підсумкової декларації саміту НАТО, читать далее
04-07, 10:24
Прем’єр Молдови Александру Мунтяну несподівано подав у відставку

Прем’єр Молдови Александру Мунтяну несподівано подав у відставку
Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну 3 липня оголосив про відставку з читать далее
04-07, 10:22
У Росії розбився ударний Ка-52

У Росії розбився ударний Ка-52
У Росії розбився ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор», який активно використовується читать далее
04-07, 10:20
Путін наказав продовжити масовані удари по Україні

Путін наказав продовжити масовані удари по Україні
Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність продовження масованих ударів читать далее
04-07, 10:18
ЧС-2026: головні підсумки 1/16 фіналу та чого чекати в 1/8

ЧС-2026: головні підсумки 1/16 фіналу та чого чекати в 1/8
Після завершення всіх матчів 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 остаточно сформувалася читать далее
04-07, 10:10
Колумбія мінімально переграла Гану та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Колумбія мінімально переграла Гану та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Колумбії здобула перемогу над Ганою з рахунком 1:0 у читать далее
04-07, 10:09
Єгипет у серії пенальті переміг Австралію та вийшов до 1/8 фіналу ЧС-2026

Єгипет у серії пенальті переміг Австралію та вийшов до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Єгипту здобула історичну перемогу над Австралією в 1/16 фіналу читать далее
04-07, 09:57
Аргентина в овертаймі здолала Кабо-Верде та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Аргентина в овертаймі здолала Кабо-Верде та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Аргентини у ніч на 4 липня здобула перемогу над читать далее
04-07, 09:55
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026