Чи може ТЦК зайти до квартири без дозволу: що каже закон

Питання повноважень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час мобілізації залишається одним із найбільш обговорюваних в Україні. Особливо це стосується випадків вручення повісток за місцем проживання та можливості доступу представників ТЦК до приватного житла. Юристи наголошують, що чинне законодавство не наділяє працівників ТЦК правом самостійно заходити до квартир чи приватних будинків. Водночас існують окремі випадки, коли потрапити до житла можливо, але лише за участю поліції та за наявності передбачених законом підстав. Розглянемо, у яких ситуаціях це допускається, які права мають власники житла та як діяти у разі спірних ситуацій.

Чи мають працівники ТЦК право заходити до житла

Відповідно до чинного законодавства, представники ТЦК та СП не мають права самостійно проникати до приватного житла громадян. Постанова Кабінету Міністрів України №560, яка регламентує порядок проведення мобілізаційних заходів, не містить норм, що дозволяли б працівникам ТЦК безперешкодно заходити до квартир або приватних будинків.

Недоторканність житла гарантується Конституцією України. Проникнення до житла можливе лише у випадках, прямо передбачених законом. Сам факт необхідності вручити повістку або перевірити військово-облікові документи не є достатньою правовою підставою для входу до помешкання без згоди власника.

У яких випадках поліція може супроводжувати ТЦК

За словами адвоката Володимира Піщиди, працівники ТЦК можуть опинитися у житлі лише разом із працівниками Національної поліції, якщо останні виконують процесуальні дії на підставі ухвали слідчого судді.

У такому рішенні суду має бути чітко визначено адресу, за якою дозволено проведення відповідної слідчої дії. Лише за таких умов поліцейські можуть законно проникнути до житла, а представники ТЦК, які перебувають разом із ними, можуть вручити повістку конкретній особі.

Якщо ж працівники поліції та ТЦК не мають судової ухвали, власник житла не зобов’язаний відчиняти двері. Закон також не дозволяє змушувати громадянина впускати представників державних органів лише для вручення повістки.

Коли поліція може увійти без рішення суду

Кримінальне процесуальне законодавство передбачає окремі винятки, коли правоохоронці можуть проникнути до житла без попереднього дозволу суду. Йдеться про невідкладні випадки, пов’язані з необхідністю врятувати життя людей, припинити тяжкий злочин або затримати особу, яка підозрюється у його вчиненні.

Вручення повісток, проведення мобілізаційних заходів чи виклик громадянина до ТЦК до таких винятків не належать. Тому використання цих норм виключно для забезпечення вручення повістки законодавством не передбачене.

Як діяти у разі спроби незаконного проникнення

Юристи рекомендують не вступати у конфлікт та не перешкоджати законним діям правоохоронців, якщо вони діють на підставі судового рішення. Водночас у разі спроби силового проникнення без належних документів громадянин має право викликати поліцію за номером 102.

Якщо невідомі особи або представники державних органів намагаються перелізти через огорожу, пошкодити двері, ворота чи іншим способом незаконно потрапити до житла, такі дії можуть містити ознаки правопорушення. У такій ситуації доцільно повідомити поліцію та за можливості зафіксувати події за допомогою відеозапису.

Чи можуть працівники ТЦК заходити до офісів

Схожі правила застосовуються і щодо офісних приміщень. Якщо проводяться слідчі дії, судова ухвала повинна визначати конкретне приміщення, поверх або офіс, де дозволено їх проведення.

Охорона бізнес-центру або власник офісу мають право не допускати представників ТЦК до приміщення, якщо відсутні належні законні підстави для входу. Сам факт неявки військовозобов’язаного до територіального центру комплектування або на проходження військово-лікарської комісії також не створює автоматичного права для проникнення до житла чи офісу.

Ситуація Чи можуть увійти Представники ТЦК без поліції Ні Поліція та ТЦК без ухвали суду Ні Поліція з ухвалою слідчого судді Так Невідкладне припинення тяжкого злочину або порятунок людей Так Для вручення повістки без рішення суду Ні

Роз’яснення

Чи зобов’язаний власник квартири відчиняти двері працівникам ТЦК?

Ні. Якщо представники ТЦК не мають законних підстав для входу та не супроводжують поліцейських, які діють на підставі судової ухвали, власник житла не зобов’язаний впускати їх до помешкання.

Чи може поліція зайти до квартири лише для вручення повістки?

Ні. Закон не передбачає проникнення до житла виключно з метою вручення повістки. Такі дії можливі лише у межах інших законних процесуальних заходів або у виняткових випадках, визначених законодавством.

Що робити у разі спроби незаконного проникнення?

Рекомендується викликати поліцію за номером 102, повідомити про можливе незаконне проникнення та зафіксувати обставини події. Якщо дії осіб не мають законних підстав, їхні дії можуть бути предметом окремої правової оцінки.

Висновок

Чинне законодавство України не надає працівникам ТЦК права самостійно заходити до приватних будинків чи квартир для вручення повісток або перевірки військово-облікових документів. Доступ до житла можливий лише у випадках, прямо визначених законом, зокрема під час проведення процесуальних дій поліцією на підставі ухвали слідчого судді або за наявності невідкладних обставин. У всіх інших ситуаціях право на недоторканність житла залишається гарантованим Конституцією України.