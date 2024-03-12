Чи може Путін застосувати ядерну зброю?

У щорічній доповіді американського розвідувального співтовариства США зазначили, що Росія продовжуватиме модернізувати свій потенціал ядерних озброєнь і зберігає найбільший і найрізноманітніший запас ядерної зброї.

Москва розглядає свій ядерний потенціал як необхідний для стримування і досягнення своїх цілей у потенційному конфлікті проти США і НАТО, і бачить у цьому підсумкову гарантію для Російської Федерації.

“Нездатність Росії здобути швидку і рішучу перемогу на полі бою в поєднанні з українськими ударами всередині Росії, викликає побоювання, що Путін може застосувати ядерну зброю”, – йдеться у звіті.