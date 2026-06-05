Питання пенсійного віку в Україні знову опинилося в центрі уваги через зростання вимог до страхового стажу, демографічні зміни та дефіцит коштів у Пенсійному фонді. Хоча офіційного рішення про підвищення пенсійного віку до 67 років немає, експерти все частіше називають такий сценарій одним із можливих у майбутньому.

Для мільйонів українців ключовим стає не лише вік, а й кількість років офіційної роботи. Саме страховий стаж дедалі більше визначає, коли людина зможе отримувати пенсію.

Чому тема пенсії у 67 років знову актуальна

Україна залишається однією з найбільш демографічно вразливих країн Європи. Населення старіє, кількість працюючих громадян скорочується, а навантаження на пенсійну систему зростає. До цього додаються наслідки війни, трудова міграція та зниження народжуваності.

Економісти звертають увагу, що Пенсійний фонд значною мірою залежить від державних дотацій. За таких умов влада змушена шукати механізми збереження фінансової стійкості системи, а підвищення пенсійного віку традиційно вважається одним із можливих інструментів.

Водночас наразі в Україні діє інша модель — поступове збільшення вимог до страхового стажу без зміни базового пенсійного віку.

Як зараз працює система виходу на пенсію

Закон передбачає три вікові пороги виходу на пенсію: 60, 63 та 65 років. Право на виплати залежить від кількості накопиченого страхового стажу.

Вимоги до стажу у найближчі роки

Рік Пенсія у 60 років Пенсія у 63 роки 2025 від 32 років стажу від 22 років 2026 від 33 років стажу від 23 років 2027 від 34 років стажу від 24 років 2028 від 35 років стажу від 25 років

Якщо людина не накопичила необхідний стаж для виходу на пенсію у 60 років, вона змушена чекати до 63 або навіть до 65 років. У результаті фактичний вік виходу на пенсію для багатьох українців уже сьогодні вищий за формально встановлені 60 років.

Чому багато українців уже працюють після пенсії

Ситуація на ринку праці суттєво змінилася після початку повномасштабної війни. Через мобілізацію, виїзд частини населення за кордон та кадровий дефіцит роботодавці дедалі частіше залучають працівників пенсійного віку.

За оцінками, сьогодні в Україні працює близько 2,8 мільйона пенсіонерів. Це значно більше, ніж до війни. Частина людей продовжує працювати через нестачу доходів, інші — через попит на досвідчених спеціалістів.

Додатковим фактором залишається розмір виплат. Близько двох мільйонів українських пенсіонерів отримують мінімальну пенсію, що змушує багатьох шукати додаткові джерела доходу навіть після завершення трудової кар’єри.

Чому ідея пенсії у 67 років викликає дискусії

Головним аргументом противників підвищення пенсійного віку є тривалість життя. За оцінками демографів, середня тривалість життя чоловіків в Україні становить близько 67 років, тоді як жінки живуть у середньому 76–77 років. Це один із найнижчих показників серед європейських країн.

Критики реформи вважають, що збільшення пенсійного віку без одночасного покращення якості медицини, умов праці та рівня життя може викликати серйозне соціальне невдоволення.

Прихильники ж змін наголошують, що більшість європейських держав уже підвищують пенсійний вік через старіння населення та дефіцит робочої сили.

Що може чекати на пенсійну систему далі

Наразі уряд не ухвалював рішень про офіційне підвищення пенсійного віку до 67 років. Проте експерти не виключають, що питання може повернутися до порядку денного у найближчі роки через фінансові та демографічні виклики.

Паралельно продовжується реалізація реформи страхового стажу. Саме вона найбільше впливає на те, коли українці фактично виходять на пенсію. Для багатьох громадян ключовим завданням стає офіційне працевлаштування та накопичення необхідної кількості страхових років.

Роз’яснення

Чи підвищили вже пенсійний вік до 67 років?

Ні, такого рішення в Україні немає. На сьогодні базовий пенсійний вік залишається на рівні 60 років, але вихід на пенсію залежить від наявності необхідного страхового стажу.

Скільки стажу потрібно для пенсії у 2027 році?

Для виходу на пенсію у 60 років у 2027 році необхідно буде мати щонайменше 34 роки страхового стажу. Якщо стажу менше, пенсію можуть призначити у 63 або 65 років.

Чи можна докупити страховий стаж?

Українське законодавство передбачає механізми добровільної участі в системі пенсійного страхування. Це дозволяє окремим категоріям громадян збільшити свій страховий стаж за рахунок додаткових внесків.

Висновок

Пенсія у 67 років поки що залишається предметом експертних дискусій, а не затвердженою реформою. Однак посилення вимог до страхового стажу вже сьогодні змушує частину українців працювати довше, ніж вони планували. У найближчі роки саме стаж, а не офіційний пенсійний вік, залишатиметься головним фактором, який визначатиме час виходу на заслужений відпочинок.