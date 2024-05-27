Чи буде повістка вважатись врученою, якщо змінено місце проживання?

Постановою КМУ України від 16 травня 2024 р. N 560 затверджено «Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період».

Належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до районного (міського) ТЦК та СП або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ є:

1.У разі вручення повістки — особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки (додаток 2), а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки

2.У разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку: