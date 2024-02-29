Чурчхела: калорійність та користь грузинського смаколика

У світі існує безліч унікальних страв та ласощів, що приковують увагу своїм неповторним смаком та корисними властивостями. Однією з таких страв є чурчхела – солодкий десерт, який користується великою популярністю у нашому регіоні. Давайте розглянемо, що це за десерт і яка його калорійність.

Що таке чурчхела?

Чурчхела – це традиційний грузинський десерт, який також відомий у багатьох країнах Кавказького регіону. Він складається з гуцульського варення (сік з винограду або інших фруктів), в яке додають горіхи (зазвичай грецький волоський або фундук). Особливість чурчхели полягає в тому, що це смаковитий десерт, який відзначається своєю відмінною формою – вузькими циліндричними формами, зазвичай завдовжки близько 20-30 см.

Калорійність чурчхели

Калорійність чурчхели залежить від його складу та розміру. Основними компонентами цього десерту є сік з винограду або інших фруктів та горіхи. Саме горіхи надають чурчхелі великої енергетичної цінності. Однак, через те що це в основному фруктовий десерт, калорійність в ньому не настільки велика, як, наприклад, у шоколадних конфетах.

Зазвичай, один чурчхела має від 100 до 150 ккал. Проте це значення може варіюватися залежно від розміру та складу конкретного чурчхели. Наприклад, якщо в ньому додати більше горіхів або сухофруктів, калорійність може збільшитися.

Користь та рекомендації

Незважаючи на те, що чурчхела містить певну кількість цукру та жирів, він також є корисним джерелом енергії та поживних речовин. Горіхи багаті на білки, вітаміни та мінерали, що корисно для здоров’я.

Однак, як і з будь-якими солодощами, важливо дотримуватися помірності в споживанні чурчхели. Рекомендується вживати його як перекус або десерт замість головного страви та уникати переїдання.

Висновок

Чурчхела – це не лише смачний десерт, а й частина культурного спадку, яка додає колориту та смаку нашій кухні. Його помірне споживання може бути приємним та корисним додатком до раціону харчування.