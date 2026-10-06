Чума в Росії: влада не підтвердила і не спростувала діагноз

В Іркутській області Росії померла 28-річна співробітниця протичумного інституту, після чого з’явилися повідомлення про можливе зараження легеневою чумою. Російський Росспоживнагляд цей діагноз не підтвердив, заявивши, що жінка померла від пневмонії невстановленої етіології, а аварій із патогенними мікроорганізмами в інституті не було.

Перші повідомлення про можливий випадок чуми з’явилися після смерті співробітниці протичумного інституту. Припущення про легеневу форму захворювання публічно висловлював, зокрема, глава Бурятії, який говорив про можливе зараження жінки чумою.

Паралельно поширилася версія, що зараження могло статися після інциденту з пробіркою, яка містила збудники чуми, безпосередньо на робочому місці жінки. Російська влада офіційно не підтвердила факту такого інциденту.

Після смерті співробітниці під медичне спостереження взяли майже 200 людей, які могли контактувати з нею. Пізніше Росспоживнагляд повідомив, що спостереження вже завершили щодо 60% контактних осіб.

Під час обстеження у двох людей виявили COVID-19, ще у двох — риновірус. Інших збудників інфекційних захворювань серед обстежених, за даними російського відомства, не виявили.

Формулювання «пневмонія невстановленої етіології» означає, що конкретну причину запалення легень на момент заяви не було встановлено. Саме по собі це визначення не є підтвердженням чуми, однак воно також не дає підстав остаточно виключити конкретного збудника без результатів відповідних досліджень.

Російська влада водночас заперечує повідомлення про аварію з патогенними мікроорганізмами в інституті та не називає легеневу чуму причиною смерті жінки. Таким чином, офіційної інформації про підтверджений випадок чуми в Іркутській області наразі немає.

Історія отримала міжнародний резонанс. У Євросоюзі та Державному департаменті США заявили, що уважно стежать за ситуацією в Росії, не називаючи те, що відбувається, спалахом чуми.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував повідомлення про захворювання в Росії. Він не заявляв, що йдеться саме про чуму, і говорив про пневмонію. Трамп заявив, що США готові надати допомогу, якщо вона знадобиться.

«Ми приділяємо цьому питанню пильну увагу. Вони називають це пневмонією», — сказав Трамп, додавши, що сучасні патогени, на його думку, стали сильнішими та стійкішими. В іншому коментарі він також говорив про тяжку хворобу та можливість надати Росії допомогу.

На цьому тлі повідомлення про можливу чуму активно обговорюють західні медіа, а також українські та російські опозиційні видання. Водночас наразі немає достатніх підтверджених даних, які дозволяли б встановити, чи справді в Іркутську стався випадок зараження чумою, чи підвищена увага до теми пов’язана з поширенням непідтверджених чуток.

Одним із ключових показників найближчим часом стане епідеміологічна ситуація серед контактних осіб. Якщо з’являться нові пов’язані між собою випадки захворювання, це потребуватиме додаткового розслідування та може змінити оцінку ситуації. За відсутності нових випадків тема, ймовірно, втратить актуальність після завершення спостереження за контактними особами.

Випадки чуми періодично реєструють у Росії, особливо в районах, розташованих поблизу Монголії та Китаю, де зберігаються природні осередки інфекції. Останній відомий випадок захворювання людини в Росії стався у 2016 році: тоді чумою заразився 10-річний хлопчик, якого вдалося вилікувати.

Чума належить до інфекцій, які за своєчасної діагностики піддаються лікуванню антибіотиками. Ризик масштабного поширення захворювання в сучасних умовах значно нижчий, ніж у минулі історичні періоди, завдяки медичному нагляду, контролю природних осередків і можливості швидко розпочати терапію. Складніша епідеміологічна ситуація зберігається в окремих країнах Африки, зокрема на Мадагаскарі, де випадки захворювання реєструють регулярно.

Отже, підтвердженої інформації про спалах чуми в Росії наразі немає. Остаточна оцінка ситуації в Іркутській області залежатиме від результатів обстеження контактних осіб, встановлення причини смерті співробітниці інституту та появи або відсутності нових випадків захворювання.