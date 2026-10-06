Чума в Росії: влада не підтвердила і не спростувала діагноз
2026-06-10    64

Чума в Росії: влада не підтвердила і не спростувала діагноз

В Іркутській області Росії померла 28-річна співробітниця протичумного інституту, після чого з’явилися повідомлення про можливе зараження легеневою чумою. Російський Росспоживнагляд цей діагноз не підтвердив, заявивши, що жінка померла від пневмонії невстановленої етіології, а аварій із патогенними мікроорганізмами в інституті не було.

Перші повідомлення про можливий випадок чуми з’явилися після смерті співробітниці протичумного інституту. Припущення про легеневу форму захворювання публічно висловлював, зокрема, глава Бурятії, який говорив про можливе зараження жінки чумою.

Паралельно поширилася версія, що зараження могло статися після інциденту з пробіркою, яка містила збудники чуми, безпосередньо на робочому місці жінки. Російська влада офіційно не підтвердила факту такого інциденту.

Після смерті співробітниці під медичне спостереження взяли майже 200 людей, які могли контактувати з нею. Пізніше Росспоживнагляд повідомив, що спостереження вже завершили щодо 60% контактних осіб.

Під час обстеження у двох людей виявили COVID-19, ще у двох — риновірус. Інших збудників інфекційних захворювань серед обстежених, за даними російського відомства, не виявили.

Формулювання «пневмонія невстановленої етіології» означає, що конкретну причину запалення легень на момент заяви не було встановлено. Саме по собі це визначення не є підтвердженням чуми, однак воно також не дає підстав остаточно виключити конкретного збудника без результатів відповідних досліджень.

Російська влада водночас заперечує повідомлення про аварію з патогенними мікроорганізмами в інституті та не називає легеневу чуму причиною смерті жінки. Таким чином, офіційної інформації про підтверджений випадок чуми в Іркутській області наразі немає.

Історія отримала міжнародний резонанс. У Євросоюзі та Державному департаменті США заявили, що уважно стежать за ситуацією в Росії, не називаючи те, що відбувається, спалахом чуми.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував повідомлення про захворювання в Росії. Він не заявляв, що йдеться саме про чуму, і говорив про пневмонію. Трамп заявив, що США готові надати допомогу, якщо вона знадобиться.

«Ми приділяємо цьому питанню пильну увагу. Вони називають це пневмонією», — сказав Трамп, додавши, що сучасні патогени, на його думку, стали сильнішими та стійкішими. В іншому коментарі він також говорив про тяжку хворобу та можливість надати Росії допомогу.

На цьому тлі повідомлення про можливу чуму активно обговорюють західні медіа, а також українські та російські опозиційні видання. Водночас наразі немає достатніх підтверджених даних, які дозволяли б встановити, чи справді в Іркутську стався випадок зараження чумою, чи підвищена увага до теми пов’язана з поширенням непідтверджених чуток.

Одним із ключових показників найближчим часом стане епідеміологічна ситуація серед контактних осіб. Якщо з’являться нові пов’язані між собою випадки захворювання, це потребуватиме додаткового розслідування та може змінити оцінку ситуації. За відсутності нових випадків тема, ймовірно, втратить актуальність після завершення спостереження за контактними особами.

Випадки чуми періодично реєструють у Росії, особливо в районах, розташованих поблизу Монголії та Китаю, де зберігаються природні осередки інфекції. Останній відомий випадок захворювання людини в Росії стався у 2016 році: тоді чумою заразився 10-річний хлопчик, якого вдалося вилікувати.

Чума належить до інфекцій, які за своєчасної діагностики піддаються лікуванню антибіотиками. Ризик масштабного поширення захворювання в сучасних умовах значно нижчий, ніж у минулі історичні періоди, завдяки медичному нагляду, контролю природних осередків і можливості швидко розпочати терапію. Складніша епідеміологічна ситуація зберігається в окремих країнах Африки, зокрема на Мадагаскарі, де випадки захворювання реєструють регулярно.

Отже, підтвердженої інформації про спалах чуми в Росії наразі немає. Остаточна оцінка ситуації в Іркутській області залежатиме від результатів обстеження контактних осіб, встановлення причини смерті співробітниці інституту та появи або відсутності нових випадків захворювання.

Дональд Трамп, Іркутськ, Мадагаскар, Росспоживнагляд, чума
Останні новини
Помилка безпеки при вході в Укрнет пошту: чому виникає SSL-збій

Помилка безпеки при вході в Укрнет пошту: чому виникає SSL-збій
Помилка «Ваше підключення не захищене» під час входу в Укрнет читать далее
06-10, 10:38
Стубб спрогнозував новий світовий порядок до 2030 року

Стубб спрогнозував новий світовий порядок до 2030 року
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що до 2030 року у читать далее
06-10, 10:06
У канадському Квебеку перемогла партія, що виступає за незалежність

У канадському Квебеку перемогла партія, що виступає за незалежність
На місцевих виборах у канадській провінції Квебек перемогла сепаратистська «Партія читать далее
06-10, 10:05
В Україні запрацював реєстр лудоманів з обмеженим доступом

В Україні запрацював реєстр лудоманів з обмеженим доступом
В Україні у 2026 році запрацював реєстр людей, яким обмежено читать далее
06-10, 10:03
Чума в Росії: влада не підтвердила і не спростувала діагноз

Чума в Росії: влада не підтвердила і не спростувала діагноз
В Іркутській області Росії померла 28-річна співробітниця протичумного інституту, після читать далее
06-10, 10:01
Більшість українців проти другого терміну Зеленського, – КМІС

Більшість українців проти другого терміну Зеленського, – КМІС
53% опитаних українців вважають, що Володимир Зеленський має виконати свою читать далее
05-10, 19:11
ЄС може обмежити доступ України до агроринку

ЄС може обмежити доступ України до агроринку
Європейська комісія розглядає спеціальні умови, які можуть обмежити доступ України читать далее
05-10, 18:59
На Тернопільщині чоловік надсилав жінкам порно для знайомства

На Тернопільщині чоловік надсилав жінкам порно для знайомства
На Тернопільщині суд визнав винним чоловіка, який двічі надсилав незнайомим читать далее
05-10, 18:57
У Дії розпочали бета-тестування двох виплат для дітей

У Дії розпочали бета-тестування двох виплат для дітей
Близько 400 жінок розпочали бета-тестування в Дії оформлення допомоги у читать далее
05-10, 18:55
Як видалити пошту Укрнет, якщо немає доступу до телефону

Як видалити пошту Укрнет, якщо немає доступу до телефону
Відсутність доступу до старого номера не означає автоматично, що поштову читать далее
05-10, 16:00
Яке церковне свято 6 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 6 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
6 жовтня 2026 року православна церква вшановує пам’ять святого апостола читать далее
05-10, 15:56
Драпатий подав до РНБО «план війни» та почав кадрові зміни

Драпатий подав до РНБО «план війни» та почав кадрові зміни
Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підготував стратегічний «план війни», який нині читать далее
05-10, 10:30
Чому українським підліткам варто розглянути вступ до Словаччини

Чому українським підліткам варто розглянути вступ до Словаччини
Для українських випускників вибір країни для здобуття вищої освіти дедалі читать далее
05-10, 10:25
Олег Шаварський: біографія та цікаві факти про народного артиста

Олег Шаварський: біографія та цікаві факти про народного артиста
Олег Шаварський — український актор театру і кіно, народний артист читать далее
05-10, 10:15
Союзник Трампа випередив Лулу на виборах у Бразилії

Союзник Трампа випередив Лулу на виборах у Бразилії
Сенатор Флавіу Болсонару, син колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару та читать далее
05-10, 09:44
США, Китай і Росія розпочали гонку за ядерну енергію на Місяці

США, Китай і Росія розпочали гонку за ядерну енергію на Місяці
США, Китай і Росія прискорюють розробку ядерних енергетичних установок для читать далее
04-10, 19:08
Яке церковне свято 5 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 5 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
5 жовтня 2026 року православна церква вшановує пам’ять мучениці Харитини, читать далее
04-10, 16:45
Пошта Укрнет і бізнес-тарифи для компаній

Пошта Укрнет і бізнес-тарифи для компаній
Власна корпоративна пошта на домені компанії залишається одним із базових читать далее
04-10, 12:58
Вайдель розкритикувала Мерца через допомогу Києву

Вайдель розкритикувала Мерца через допомогу Києву
Лідерка ультраправої «Альтернативи для Німеччини» Аліс Вайдель 4 жовтня розкритикувала читать далее
04-10, 12:27
Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом

Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 4 жовтня прибув до Києва з читать далее
04-10, 12:24
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар