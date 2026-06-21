ЧС-2026 з футболу: де проходить, формат, команди та календар

Чемпіонат світу з футболу 2026 року став найбільшим в історії турніру. Вперше у фінальній частині виступають 48 збірних замість 32, матчі приймають одразу три країни — США, Канада та Мексика, а загальна кількість поєдинків зросла до 104. Новий формат змінив систему виходу до плейоф, календар турніру та навантаження на команди. Нижче — головне, що потрібно знати про ЧС-2026: де проходять матчі, як визначаються учасники плейоф, коли відбудуться півфінали та фінал і які збірні вважаються фаворитами.

Де проходить чемпіонат світу-2026

ЧС-2026 триває з 11 червня до 19 липня 2026 року. Господарями турніру стали одразу три держави:

США;

Канада;

Мексика.

Це перший в історії чемпіонат світу, який приймають три країни одночасно. Матчі проходять на 16 стадіонах у 16 містах. Найбільшу кількість ігор отримали США, тоді як Канада та Мексика проводять матчі групового етапу та окремі зустрічі плейоф. Відкриття турніру відбулося у Мехіко, а фінал запланований на стадіоні в Нью-Йорку/Нью-Джерсі.

Новий формат: що змінилося

ФІФА вперше збільшила кількість учасників до 48 збірних.

Команди розділені на 12 груп по чотири учасники. До плейоф виходять:

12 переможців груп;

12 команд, що посіли другі місця;

8 найкращих збірних із третіх місць.

Таким чином вперше в історії турніру проводиться стадія 1/16 фіналу (Round of 32). Максимальна кількість матчів для майбутнього чемпіона збільшилася із семи до восьми.

Як визначаються місця у групах

Система нарахування очок залишилася незмінною:

Показник Значення Перемога 3 очки Нічия 1 очко Поразка 0 очок Вихід до плейоф 1-2 місце + 8 найкращих третіх

Якщо команди набрали однакову кількість очок, враховуються:

різниця забитих і пропущених м’ячів; кількість забитих голів; результат особистої зустрічі; дисциплінарний рейтинг (жовті та червоні картки); інші критерії, передбачені регламентом ФІФА.

Коли відбудуться матчі плейоф

Після завершення групового етапу турнір переходить до класичної системи на виліт.

Основні дати:

груповий етап — 11–27 червня ;

; 1/16 фіналу — 28 червня – 2 липня ;

; 1/8 фіналу — 4–7 липня ;

; чвертьфінали — 9–11 липня ;

; півфінали — 14 та 15 липня ;

; матч за третє місце — 18 липня ;

; фінал — 19 липня 2026 року.

Які збірні вважаються фаворитами

До числа головних претендентів на титул більшість футбольних аналітиків традиційно відносить:

Аргентину — чинного чемпіона світу;

Францію;

Англію;

Іспанію;

Бразилію;

Португалію;

Німеччину;

Нідерланди.

Після стартових турів увагу також привернули збірні Нідерландів, Німеччини та Канади, які демонструють результативний футбол. Водночас новий формат із 48 командами залишає більше шансів на несподівані прориви збірних, які раніше рідко проходили груповий етап.

Чому ЧС-2026 вважають історичним

Нинішній мундіаль встановив одразу кілька рекордів:

найбільша кількість учасників — 48;

рекордні 104 матчі;

найдовший турнір — 39 днів;

перший чемпіонат світу у трьох країнах;

дебют стадії 1/16 фіналу.

Очікується, що турнір стане наймасштабнішою спортивною подією року як за телевізійною аудиторією, так і за кількістю вболівальників, які відвідають матчі безпосередньо на стадіонах.

Роз’яснення

Коли фінал ЧС-2026?

Фінальний матч відбудеться 19 липня 2026 року. Його прийме стадіон у Нью-Йорку/Нью-Джерсі. Це буде завершальний, 104-й матч турніру.

Скільки команд грає на чемпіонаті світу?

У фінальній частині виступають 48 національних збірних. Це найбільша кількість команд за всю історію проведення мундіалів. Новий формат був затверджений ФІФА спеціально для розширення географії турніру.

Скільки матчів потрібно виграти для чемпіонства?

Команда, яка стане чемпіоном світу після виходу з групи, може провести до восьми матчів. Це на один більше, ніж на попередніх чемпіонатах світу, де брали участь 32 збірні.

Висновок

Чемпіонат світу-2026 відкрив нову епоху міжнародного футболу. Розширення до 48 команд, проведення турніру одразу у трьох країнах, нова система плейоф та рекордна кількість матчів зробили мундіаль найбільшим за всю історію ФІФА. Саме цей формат визначатиме розвиток світових чемпіонатів у найближчі роки та стане орієнтиром для наступних турнірів.