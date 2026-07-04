ЧС-2026: головні підсумки 1/16 фіналу та чого чекати в 1/8
2026-04-07    177

ЧС-2026: головні підсумки 1/16 фіналу та чого чекати в 1/8

Після завершення всіх матчів 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 остаточно сформувалася сітка плей-оф. Останнім учасником 1/8 фіналу стала збірна Колумбії, яка мінімально перемогла Гану з рахунком 1:0. Таким чином визначилися всі вісім пар наступної стадії турніру, де боротьбу за вихід до чвертьфіналу продовжать як головні фаворити, так і команди, що вже встигли стати авторами сенсацій.

Як завершився перший раунд плей-оф

Останню путівку до 1/8 фіналу здобула Колумбія. У матчі проти Гани єдиний гол вже на 14-й хвилині забив Джон Аріас, після чого колумбійці втримали мінімальну перевагу та приєдналися до числа 16 найкращих команд турніру.

Перший раунд плей-оф приніс одразу кілька несподіваних результатів. Парагвай вибив Німеччину лише у серії пенальті, Марокко також післяматчевими ударами залишило за бортом Нідерланди, а Єгипет вперше у своїй історії подолав стартову стадію плей-оф чемпіонату світу, перегравши Австралію.

Водночас усі головні претенденти на титул продовжили боротьбу. Франція впевнено розгромила Швецію, Іспанія не залишила шансів Австрії, Англія переломила хід гри проти ДР Конго, а Аргентина лише в додатковий час дотиснула Кабо-Верде з рахунком 3:2.

Усі пари 1/8 фіналу ЧС-2026

МатчДата
Канада — Марокко4 липня
Парагвай — Франція5 липня
Бразилія — Норвегія5 липня
Мексика — Англія6 липня
Португалія — Іспанія6 липня
США — Бельгія7 липня
Аргентина — Єгипет7 липня
Швейцарія — Колумбія7 липня

Саме ці вісім матчів визначать усіх учасників чвертьфіналу світової першості.

Які протистояння викликають найбільший інтерес

Однією з головних афіш 1/8 фіналу стане зустріч Португалії та Іспанії. Команди підійшли до цієї стадії у хорошій формі, а матч може стати одним із найважливіших міжнародних поєдинків у кар’єрі Кріштіану Роналду.

Не менш очікуваним є протистояння Англії та Мексики. Матч відбудеться на легендарному стадіоні «Ацтека» в Мехіко, розташованому на висоті понад 2200 метрів над рівнем моря. Для мексиканців це домашня арена, тоді як англійцям доведеться адаптуватися до специфічних умов.

Аргентина після виснажливого матчу з Кабо-Верде зустрінеться зі збірною Єгипту, яка вперше в історії пробилася до цієї стадії мундіалю. Команда Ліонеля Мессі залишається фаворитом, однак єгиптяни вже довели, що здатні нав’язати боротьбу більш статусним суперникам.

Цікавим виглядає і матч Бразилії з Норвегією. Латиноамериканці є одними з претендентів на титул, однак скандинави вперше в історії дісталися цієї стадії плей-оф і демонструють результативний футбол на чолі з Ерлінгом Голандом.

Які тенденції визначили плей-оф

Перший раунд плей-оф ще раз підтвердив високий рівень конкуренції на турнірі. Із 16 матчів кілька завершилися лише в додатковий час або серії пенальті, що свідчить про мінімальну різницю в класі між багатьма збірними.

Серед головних особливостей нинішнього мундіалю — велика кількість камбеків, активне використання системи VAR, рекордна кількість автоголів та історичні досягнення команд, які раніше не проходили так далеко. До наступного етапу вийшли всі три господарі турніру — США, Канада та Мексика, що також стало однією з ключових подій першого раунду плей-оф.

Хто виглядає фаворитом боротьби за титул

Букмекери та футбольні аналітики продовжують відносити до головних претендентів на перемогу Францію, Іспанію, Англію, Бразилію та Аргентину. Водночас результати першої стадії плей-оф показали, що навіть фаворити нерідко стикаються із серйозним опором.

Особливу увагу привертають збірні Марокко, Парагваю, Єгипту та Норвегії, які вже стали авторами несподіваних результатів. Саме вони можуть створити нові сенсації вже на стадії 1/8 фіналу.

Роз’яснення

Коли стартують матчі 1/8 фіналу?

Перші поєдинки відбудуться 4 липня, коли Канада зіграє з Марокко. Завершиться стадія 7 липня матчами Аргентина — Єгипет та Швейцарія — Колумбія.

Хто став останнім учасником 1/8 фіналу?

Останню путівку здобула Колумбія, яка 4 липня перемогла Гану з рахунком 1:0 завдяки голу Джона Аріаса.

Який матч вважається центральним?

Одним із найочікуваніших стане зустріч Португалії та Іспанії. Не меншої уваги заслуговують поєдинки Мексика — Англія, Бразилія — Норвегія та Аргентина — Єгипет.

Висновок

Після визначення всіх учасників 1/8 фіналу чемпіонат світу-2026 переходить до вирішальної фази. Сітка плей-оф поєднала між собою як традиційних фаворитів, так і команди, що вже переписали власну історію. Найближчі матчі покажуть, чи збережуть гранди статус головних претендентів на титул, чи турнір продовжить дивувати новими сенсаціями.

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