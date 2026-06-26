ЧС-2026: Австралія вийшла в плей-оф, США програли Туреччині

На чемпіонаті світу з футболу 2026 року в ніч на 26 червня завершилися матчі заключного туру групи D, за підсумками яких збірна Австралії гарантувала собі місце в плей-оф, а команда США зазнала першої поразки на турнірі, поступившись Туреччині з рахунком 2:3. Зустрічі відбулися 26 червня та визначили остаточний розподіл команд у квартеті перед стартом стадії на вибування.

Поєдинок між Австралією та Парагваєм мав вирішальне значення для боротьби за друге місце. Обидві збірні підійшли до гри, маючи по три очки, тому команди діяли максимально обережно й уникали зайвого ризику. Австралійці частіше контролювали м’яч і більше атакували, однак по-справжньому небезпечних моментів біля воріт суперника створили небагато. На початку другого тайму Нестор Іранкунда впав у штрафному майданчику після контакту із захисником і вимагав призначення пенальті, однак арбітр одразу показав, що порушення правил не було.

Матч завершився без забитих м’ячів — 0:0. Цей результат дозволив Австралії набрати чотири очки та фінішувати другою у групі, забезпечивши вихід до плей-оф. Парагвай також завершив груповий етап із чотирма балами. Завдяки додатковим показникам команда зберігає високі шанси потрапити до 1/16 фіналу серед найкращих збірних, які посіли треті місця.

Інша зустріч між Туреччиною та США вже не впливала на становище американців у турнірній таблиці. Збірна США достроково гарантувала собі перше місце в групі, тоді як турки втратили можливість пробитися до плей-оф ще до початку матчу. Попри це команди продемонстрували відкритий футбол із п’ятьма забитими м’ячами.

Американці відкрили рахунок уже на третій хвилині, коли після подачі з кутового відзначився Остон Трасті. Відповідь Туреччини не змусила себе чекати: на 10-й хвилині Арда Гюлер відновив рівновагу, а на 31-й хвилині Оркун Кекчю вивів свою команду вперед. Після перерви США швидко зрівняли рахунок завдяки точному удару Себастьяна Берхалтера, який відзначився на 49-й хвилині.

У заключній частині зустрічі ініціатива частіше переходила до американців. Найреальніші нагоди принести команді перемогу мав Крістіан Пулішич, однак реалізувати свої моменти він не зміг. Уже в компенсований час Туреччина організувала вирішальну атаку, яку на восьмій доданій хвилині завершив точним ударом Каан Айхан. Гол приніс туркам перемогу з рахунком 3:2 та став єдиним успіхом команди на завершення виступу в груповому турнірі.

Після завершення всіх матчів квартету збірна США вийшла до плей-оф із першого місця, Австралія продовжить боротьбу як друга команда групи, а подальша доля Парагваю залежатиме від підсумкових результатів інших груп і рейтингу команд, що посіли треті місця.

Підсумкова турнірна таблиця групи D на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року повністю сформувалася після завершення фінальних матчів третього туру 25 червня:

Місце Команда Ігри В Н П М’ячі Різниця Очки Статус 1 🇺🇸 США 3 2 0 1 8:4 +4 6 Вихід у 1/16 фіналу 2 🇦🇺 Австралія 3 1 1 1 2:2 0 4 Вихід у 1/16 фіналу 3 🇵🇾 Парагвай 3 1 1 1 2:4 -2 4 Прохідний результат (3-тє місце) 4 🇹🇷 Туреччина 3 1 0 2 5:7 -2 3 Завершили виступ

Результати всіх матчів у групі D: