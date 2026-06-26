ЧС-2026: Австралія вийшла в плей-оф, США програли Туреччині
2026-26-06    122

ЧС-2026: Австралія вийшла в плей-оф, США програли Туреччині

На чемпіонаті світу з футболу 2026 року в ніч на 26 червня завершилися матчі заключного туру групи D, за підсумками яких збірна Австралії гарантувала собі місце в плей-оф, а команда США зазнала першої поразки на турнірі, поступившись Туреччині з рахунком 2:3. Зустрічі відбулися 26 червня та визначили остаточний розподіл команд у квартеті перед стартом стадії на вибування.

В тему: ЧС-2026 з футболу: де проходить, формат, команди та календар

Поєдинок між Австралією та Парагваєм мав вирішальне значення для боротьби за друге місце. Обидві збірні підійшли до гри, маючи по три очки, тому команди діяли максимально обережно й уникали зайвого ризику. Австралійці частіше контролювали м’яч і більше атакували, однак по-справжньому небезпечних моментів біля воріт суперника створили небагато. На початку другого тайму Нестор Іранкунда впав у штрафному майданчику після контакту із захисником і вимагав призначення пенальті, однак арбітр одразу показав, що порушення правил не було.

Матч завершився без забитих м’ячів — 0:0. Цей результат дозволив Австралії набрати чотири очки та фінішувати другою у групі, забезпечивши вихід до плей-оф. Парагвай також завершив груповий етап із чотирма балами. Завдяки додатковим показникам команда зберігає високі шанси потрапити до 1/16 фіналу серед найкращих збірних, які посіли треті місця.

Інша зустріч між Туреччиною та США вже не впливала на становище американців у турнірній таблиці. Збірна США достроково гарантувала собі перше місце в групі, тоді як турки втратили можливість пробитися до плей-оф ще до початку матчу. Попри це команди продемонстрували відкритий футбол із п’ятьма забитими м’ячами.

Американці відкрили рахунок уже на третій хвилині, коли після подачі з кутового відзначився Остон Трасті. Відповідь Туреччини не змусила себе чекати: на 10-й хвилині Арда Гюлер відновив рівновагу, а на 31-й хвилині Оркун Кекчю вивів свою команду вперед. Після перерви США швидко зрівняли рахунок завдяки точному удару Себастьяна Берхалтера, який відзначився на 49-й хвилині.

У заключній частині зустрічі ініціатива частіше переходила до американців. Найреальніші нагоди принести команді перемогу мав Крістіан Пулішич, однак реалізувати свої моменти він не зміг. Уже в компенсований час Туреччина організувала вирішальну атаку, яку на восьмій доданій хвилині завершив точним ударом Каан Айхан. Гол приніс туркам перемогу з рахунком 3:2 та став єдиним успіхом команди на завершення виступу в груповому турнірі.

Після завершення всіх матчів квартету збірна США вийшла до плей-оф із першого місця, Австралія продовжить боротьбу як друга команда групи, а подальша доля Парагваю залежатиме від підсумкових результатів інших груп і рейтингу команд, що посіли треті місця.

Підсумкова турнірна таблиця групи D на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року повністю сформувалася після завершення фінальних матчів третього туру 25 червня:

Місце КомандаІгриВНПМ’ячіРізницяОчкиСтатус
1🇺🇸 США32018:4+46Вихід у 1/16 фіналу
2🇦🇺 Австралія31112:204Вихід у 1/16 фіналу
3🇵🇾 Парагвай31112:4-24Прохідний результат (3-тє місце)
4🇹🇷 Туреччина31025:7-23Завершили виступ

Результати всіх матчів у групі D:

  • 1-й тур: США — Парагвай 4:1; Австралія — Туреччина 2:0.
  • 2-й тур: США — Австралія 2:0; Туреччина — Парагвай 0:1.
  • 3-й тур: Туреччина — США 3:2; Парагвай — Австралія 0:0.
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