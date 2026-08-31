Чотири країни Європи попередили громадян про ризики поїздок в Україну

Наприкінці серпня Велика Британія, Нідерланди, Італія та Німеччина актуалізували або підтвердили рекомендації для своїх громадян щодо поїздок до України, попередивши про ризики російських ударів, можливі тривалі перебої з електро-, тепло- та водопостачанням, а також обмежені можливості консульської допомоги. Усі чотири держави не рекомендують своїм громадянам здійснювати звичайні поїздки до країни, хоча формулювання та рівень обмежень у національних рекомендаціях відрізняються.

Британське зовнішньополітичне відомство у рекомендаціях, оновлених 14 серпня, попереджає про постійний ризик російських ракетних і дронових атак по всій території країни. Водночас британська система оцінки небезпеки розділяє регіони за рівнем ризику: для частини територій діє рекомендація не здійснювати жодних поїздок, для західних областей — не подорожувати без крайньої потреби. Відомство окремо зазначає, що страхове покриття може втратити чинність, якщо громадянин вирушить до регіону всупереч офіційній рекомендації.

У британських рекомендаціях окрему увагу приділено стану енергетичної системи напередодні зимового періоду. Там попереджають, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру можуть спричинити аварійні або позапланові відключення без попередження. Перебої з електроенергією, за оцінкою британської сторони, можуть впливати також на централізоване опалення та водопостачання, а температура взимку в окремі періоди здатна опускатися нижче мінус 20 градусів.

Міністерство закордонних справ Нідерландів зберігає для всієї території України найвищий, червоний рівень небезпеки. Нідерландським громадянам рекомендують не здійснювати поїздок незалежно від мети, оскільки ситуація оцінюється як надто небезпечна. Тим, хто вже перебуває в країні, радять залишити її, якщо це можливо зробити безпечно, а також попереджають, що можливості посольства щодо допомоги можуть бути обмеженими.

Італійське зовнішньополітичне відомство в оновленні від 18 серпня заявило про підвищену загрозу російських повітряних атак, які можуть зачіпати Київ та інші регіони. Італійцям категорично не рекомендують вирушати до України з будь-якою метою. Окремо в рекомендаціях йдеться про серйозні та тривалі перебої з електрикою, водою й опаленням через удари по енергетичній інфраструктурі, а також про ризик порушення роботи інтернету та телефонного зв’язку.

Німецьке Міністерство закордонних справ актуалізувало рекомендації 15 серпня, попередивши своїх громадян про можливість посилення російських ударів. У чинних рекомендаціях Німеччина застерігає від поїздок до України та вказує, що бойові дії та майже щоденні ракетні, крилаті та дронові атаки можуть зачіпати всі частини країни. Серед потенційних цілей названо енергетичну інфраструктуру, транспортні вузли та цивільні об’єкти.

Оновлення рекомендацій відбувається на тлі збереження інтенсивних повітряних атак і побоювань щодо стану критичної інфраструктури в майбутній опалювальний сезон. Британське відомство повідомляє, що протягом останніх місяців кількість дронових і ракетних ударів залишалася високою, а ризик для іноземців існує на всій території країни, включно із західними регіонами.

Рекомендації іноземних урядів не є рішеннями української влади та не встановлюють правил перетину кордону. Вони визначають позицію відповідних держав щодо безпеки власних громадян і можуть впливати на дію туристичного страхування, порядок консульської допомоги та рішення роботодавців або туристичних компаній щодо відряджень. Зміст таких попереджень може змінюватися залежно від розвитку воєнної та безпекової ситуації.