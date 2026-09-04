Чорнило (2026): вийшов трейлер фільму про Руперта Мердока

У мережі з’явився перший трейлер фільму «Чорнило» (Ink) режисера Денні Бойла, присвяченого медіамагнату Руперту Мердоку та його придбанню британської газети The Sun у 1969 році. Головні ролі виконали Гай Пірс, який зіграв Мердока, Джек О’Коннелл у ролі редактора Ларрі Лема та Клер Фой. Світова прем’єра стрічки відбулася 2 вересня 2026 року на Венеційському кінофестивалі.

Сюжет зосереджений на періоді, коли Мердок придбав The Sun, що переживала фінансові труднощі, і разом із Ларрі Лемом почав змінювати формат британської преси. Фільм показує створення таблоїду, орієнтованого на масову аудиторію, та боротьбу редакції за збільшення накладу. У центрі історії — рішення, які мали зробити газету помітнішою та конкурентоспроможною.

Придбання The Sun стало одним із ключових етапів розвитку медіаімперії Мердока у Великій Британії. Після переходу видання під його контроль газета поступово перетворилася на один із найвпливовіших британських таблоїдів. Саме цей період кар’єри бізнесмена обрали творці стрічки як відправну точку історії.

Окреме місце у фільмі займає Ларрі Лем — редактор The Sun у період її масштабного переформатування. Його зіграв Джек О’Коннелл. Клер Фой виконала роль Джулс Девіс — вигаданого персонажа, через якого автори розкривають події всередині редакції та питання журналістської етики.

Сценарій написав Джеймс Грем — автор однойменної п’єси, яка стала основою для фільму. П’єсу «Ink» поставили у 2017 році. Вона також розповідала про придбання Мердоком The Sun та перетворення видання на масовий таблоїд. Для кіно Грем адаптував власний матеріал, зберігши історичну основу сюжету.

Постановником стрічки став Денні Бойл, відомий за фільмами «На голці», «28 днів потому» та «Мільйонер із нетрів». Для режисера «Чорнило» стало черговою роботою, в якій британська історія розглядається через окрему особистість та масштабні суспільні зміни.

У фільмі також знялися Крістофер Фулфорд, Нік Бідон та інші британські актори. Серед продюсерів — Денні Бойл, Тесса Росс, Майкл Елленберг і Трейсі Сівард. Виробництвом займалися House Productions, Media Res та Decibel Films, а міжнародні продажі стрічки здійснює StudioCanal.

Історія фільму виходить за межі біографії Мердока й порушує питання трансформації журналістики. Творці показують, як орієнтація на масову аудиторію, конкуренція за увагу читачів та зміна редакційних підходів вплинули на британські медіа. У сучасному контексті ця тема пов’язується також із розвитком цифрових платформ та штучного інтелекту.

За словами Гая Пірса, який виконав роль Мердока, сам медіамагнат позитивно поставився до його участі у фільмі. Донька бізнесмена Елізабет Мердок передала актору, що її батько був задоволений вибором виконавця головної ролі.

Після прем’єри у Венеції стрічка матиме кінотеатральний реліз у США 11 грудня 2026 року. На Netflix у США та країнах Латинської Америки фільм стане доступним 8 січня 2027 року. У Великій Британії та Ірландії прем’єра в кінотеатрах також запланована на 8 січня 2027 року.

Фільм не охоплює всю біографію Руперта Мердока. Його сюжет зосереджений на конкретному періоді — перших роках після придбання The Sun, коли формувалися підходи до масової британської журналістики, які згодом стали частиною ширшої медіастратегії бізнесмена.