Чорногорія обмежила доступ до тимчасового захисту для українців

Уряд Чорногорії 15 жовтня 2026 року змінив правила надання тимчасового захисту громадянам України: військовозобов’язані українці мають подавати документ про завершення військової служби або звільнення від неї. Нові вимоги не поширюються на тих, хто вже отримав тимчасовий захист у країні, повідомляє чорногорський мовник RTCG.

Зміни внесено до чинного порядку надання захисту. Відтепер під час розгляду заяви українці повинні підтвердити свій статус щодо військової служби відповідним документом. Без такого підтвердження отримати захист за новими правилами буде складніше.

Ще одна умова стосується місця проживання до переїзду. Для отримання тимчасового захисту заявник має проживати в Україні до прибуття до Чорногорії. Таким чином, оновлений порядок передбачає перевірку як попереднього місця проживання, так і документів, пов’язаних із проходженням військової служби.

Обмеження мають перспективний характер: українці, яким Чорногорія вже надала тимчасовий захист, під нові вимоги не підпадають. Зміни стосуються процедури отримання статусу, а не автоматичного перегляду рішень щодо людей, які вже ним користуються.

У повідомленні про рішення уряду не наведено даних про кількість українців, яких можуть безпосередньо торкнутися нові умови, а також не уточнено, які саме документи прийматимуть для підтвердження завершення служби або звільнення від неї. Ці деталі мають значення для заявників, оскільки від переліку прийнятних документів залежатиме практичне застосування нових правил.

Запровадження обмежень відбувається на тлі змін у підходах європейських держав до тимчасового захисту українців. Водночас рішення Чорногорії не означає автоматичного припинення статусу для всіх громадян України, які перебувають у країні. Для оцінки наслідків важливо розрізняти нові умови подання заяв і права людей, яким захист уже надано.

Чорногорія не входить до Європейського Союзу, однак має офіційний статус країни-кандидата на вступ із 2010 року. Кандидатський статус передбачає процес узгодження законодавства та державної політики з європейськими нормами, але сам по собі не робить рішення ЄС автоматично обов’язковими для Чорногорії. Тому конкретні правила тимчасового захисту визначаються її національними рішеннями.

Тимчасовий захист у європейських країнах застосовується як механізм колективного реагування на масове переміщення людей, які не можуть безпечно повернутися додому. Він відрізняється від індивідуальної процедури надання притулку, під час якої обставини кожного заявника розглядають окремо. Практичне значення рішення чорногорського уряду залежатиме від того, як компетентні органи тлумачитимуть нові вимоги та які документи визнаватимуть достатніми.