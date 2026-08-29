Чорні трансплантологи на Буковині продавали тканини померлих
2026-29-08    93

Чорні трансплантологи на Буковині продавали тканини померлих

На Буковині правоохоронці викрили схему незаконного вилучення та продажу анатомічних матеріалів померлих, до якої, за даними слідства, були причетні посадовці Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро. Чотирьох працівників установи затримали, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, з тіл померлих вилучали шкіру, кістки, сухожилля, рогівки та інші тканини, які надалі передавали підприємствам для виробництва біоімплантів.

Слідство встановило, що бюро не мало ліцензії на медичну практику у сфері трансплантології. Попри це, анатомічні матеріали передавали підприємствам-получувачам. Для оформлення таких операцій, за даними Генеральної прокуратури, використовували фіктивні договори про «науково-медичне співробітництво».

У документах вилучені тканини оформлювали як «сировину для виготовлення біоімплантів». Саме ця схема, за версією слідства, давала змогу приховувати фактичний характер операцій і подальше використання матеріалів у виробництві продукції для хірургії та стоматології.

Окремим епізодом справи стали обставини отримання згоди від родичів померлих. За словами Кравченка, близьких схиляли погодитися на вилучення тканин, пропонуючи безкоштовне бальзамування або зберігання тіла, а також знижки на інші послуги.

Водночас родичам, за даними слідства, не повідомляли про реальні обсяги запланованого вилучення та про те, що анатомічні матеріали можуть надалі продаватися підприємствам. Правоохоронці також задокументували випадки, коли близькі померлих відмовлялися давати згоду, однак анатомічні матеріали все одно вилучали всупереч їхній волі.

Після вилучення біоматеріали доправляли підприємствам-получувачам залізницею. Для перевезення використовували контейнери з холодоагентом. Серед зафіксованих епізодів — передача десяти коробок анатомічних матеріалів, а також відправлення рогівок потягом за маршрутом Чернівці — Одеса.

Слідство перевіряє обсяг усіх операцій, коло осіб, які могли бути причетними до організації схеми, та підприємства, що отримували матеріали. Також встановлюються обставини оформлення документів і конкретні випадки, коли вилучення проводилося без належної згоди родичів.

Використання анатомічних матеріалів у медицині саме по собі передбачене законодавством і може застосовуватися для виготовлення трансплантатів та біоімплантів. Водночас такі процедури мають проводитися уповноваженими установами із дотриманням встановлених вимог щодо вилучення, зберігання, обліку, перевезення та використання тканин.

Ключове значення в цій справі матиме встановлення правового статусу кожного епізоду передачі матеріалів. Слідству належить перевірити, яким чином отримували згоду, чи відповідали дії працівників бюро законодавчим вимогам і чи були отримувачі поінформовані про походження переданих тканин.

Патологоанатомічні бюро виконують медичні та експертні функції, пов’язані з дослідженням причин смерті та патоморфологічними дослідженнями. Для діяльності, пов’язаної з трансплантацією та обігом анатомічних матеріалів, діють окремі законодавчі процедури й вимоги до суб’єктів, які беруть участь у таких операціях.

В Україні порядок застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини регулюється спеціальним законодавством. Воно визначає вимоги до волевиявлення щодо посмертного донорства, роботи медичних закладів та державного контролю за відповідними процедурами. Матеріали кримінального провадження мають встановити, чи могла схема діяти поза цими правилами під виглядом звичайної передачі медичної сировини.

Затримання чотирьох працівників бюро стало першим публічно оголошеним етапом справи. Подальші процесуальні рішення щодо фігурантів, правова кваліфікація всіх задокументованих епізодів і можливе розширення кола підозрюваних залежатимуть від результатів слідчих дій та експертиз.

біоімплант, Буковина, новини України, Руслан Кравченко, трансплантологія, Чернівці
Останні новини
Weekly Digest of Events in Ukraine (August 23–29, 2026): briefly about the main developments

Weekly Digest of Events in Ukraine (August 23–29, 2026): briefly about the main developments
The week of August 23–29, 2026, was marked by the читать далее
29-08, 11:28
Росія готує наступ на Київ і Чернігів

Росія готує наступ на Київ і Чернігів
Заступник керівника Офісу президента Павло Палиса заявив, що Росія, за читать далее
29-08, 10:23
США попередили про підвищену загрозу заворушень в Україні

США попередили про підвищену загрозу заворушень в Україні
Державний департамент США оновив попередження для американських громадян щодо поїздок читать далее
29-08, 10:09
В Україні затвердили стратегію протидії лудоманії до 2035 року

В Україні затвердили стратегію протидії лудоманії до 2035 року
Кабінет міністрів уперше затвердив державну стратегію протидії лудоманії до 2035 читать далее
29-08, 10:05
Чорні трансплантологи на Буковині продавали тканини померлих

Чорні трансплантологи на Буковині продавали тканини померлих
На Буковині правоохоронці викрили схему незаконного вилучення та продажу анатомічних читать далее
29-08, 10:03
АТБ обмежила продаж яєць, круп і консервів після ударів

АТБ обмежила продаж яєць, круп і консервів після ударів
Мережа супермаркетів АТБ після російських ударів запровадила обмеження на продаж читать далее
28-08, 18:18
Еротичні салони у Львові залишаться у центрі: депутати вимагають

Еротичні салони у Львові залишаться у центрі: депутати вимагають
Львівські депутати не підтримали електронну петицію священика про перенесення за читать далее
28-08, 16:26
Через атаки РФ українцям радять мати запас їжі на два тижні

Через атаки РФ українцям радять мати запас їжі на два тижні
Після російських атак по складській та логістичній інфраструктурі в окремих читать далее
28-08, 16:23
Кабмін хоче ще на рік закрити декларації військових після війни

Кабмін хоче ще на рік закрити декларації військових після війни
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, яким пропонує Верховній Раді залишати декларації читать далее
28-08, 16:21
Лубінець: Жодного посадовця не покарали за порушення прав ветеранів

Лубінець: Жодного посадовця не покарали за порушення прав ветеранів
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що читать далее
28-08, 16:19
За незаконний перетин кордону у 2026 році склали 7523 протоколи

За незаконний перетин кордону у 2026 році склали 7523 протоколи
Від початку 2026 року прикордонники склали 7523 протоколи за незаконний читать далее
28-08, 16:17
Неодруженим чоловікам без дітей хочуть дати відстрочку: петиція

Неодруженим чоловікам без дітей хочуть дати відстрочку: петиція
На сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію із пропозицією запровадити читать далее
28-08, 16:16
10 клас стане «пробним»: учні зможуть змінити профіль без втрати року

10 клас стане «пробним»: учні зможуть змінити профіль без втрати року
Із 1 вересня 2026 року ще 150 ліцеїв тестуватимуть нову читать далее
28-08, 16:15
Яке церковне свято 29 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 29 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
29 серпня 2026 року православна церква відзначає Усікновення чесної голови читать далее
28-08, 16:13
РФ знищила близько 90% складів торгових мереж України

РФ знищила близько 90% складів торгових мереж України
Близько 90% складів торговельних мереж в Україні знищено внаслідок російських читать далее
28-08, 16:10
Померла Яйої Кусама — піонерка авангарду та «горошку»

Померла Яйої Кусама — піонерка авангарду та «горошку»
Японська художниця-авангардистка Яйої Кусама померла 14 серпня у віці 97 читать далее
28-08, 10:31
Rockstar показала 26 хвилин нового геймплею GTA 6

Rockstar показала 26 хвилин нового геймплею GTA 6
Rockstar Games показала 26-хвилинний розширений геймплей Grand Theft Auto 6, читать далее
28-08, 10:29
Ван Дамм закохався в Ірину Білик, – стверджує Горбачова

Ван Дамм закохався в Ірину Білик, – стверджує Горбачова
Голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм, за словами співачки Ольги Горбачової, читать далее
28-08, 10:26
Лавров пов’язав візит глави ЦРУ до Москви з поїздкою Ватикану

Лавров пов’язав візит глави ЦРУ до Москви з поїздкою Ватикану
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 28 серпня заявив, що читать далее
28-08, 10:20
Херсонська ТЕЦ розбита авіабомбами: жителів закликають виїжджати

Херсонська ТЕЦ розбита авіабомбами: жителів закликають виїжджати
Херсонська ТЕЦ зазнала серйозних руйнувань унаслідок нічної атаки російських військ читать далее
28-08, 10:14
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар