Чорні трансплантологи на Буковині продавали тканини померлих

На Буковині правоохоронці викрили схему незаконного вилучення та продажу анатомічних матеріалів померлих, до якої, за даними слідства, були причетні посадовці Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро. Чотирьох працівників установи затримали, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, з тіл померлих вилучали шкіру, кістки, сухожилля, рогівки та інші тканини, які надалі передавали підприємствам для виробництва біоімплантів.

Слідство встановило, що бюро не мало ліцензії на медичну практику у сфері трансплантології. Попри це, анатомічні матеріали передавали підприємствам-получувачам. Для оформлення таких операцій, за даними Генеральної прокуратури, використовували фіктивні договори про «науково-медичне співробітництво».

У документах вилучені тканини оформлювали як «сировину для виготовлення біоімплантів». Саме ця схема, за версією слідства, давала змогу приховувати фактичний характер операцій і подальше використання матеріалів у виробництві продукції для хірургії та стоматології.

Окремим епізодом справи стали обставини отримання згоди від родичів померлих. За словами Кравченка, близьких схиляли погодитися на вилучення тканин, пропонуючи безкоштовне бальзамування або зберігання тіла, а також знижки на інші послуги.

Водночас родичам, за даними слідства, не повідомляли про реальні обсяги запланованого вилучення та про те, що анатомічні матеріали можуть надалі продаватися підприємствам. Правоохоронці також задокументували випадки, коли близькі померлих відмовлялися давати згоду, однак анатомічні матеріали все одно вилучали всупереч їхній волі.

Після вилучення біоматеріали доправляли підприємствам-получувачам залізницею. Для перевезення використовували контейнери з холодоагентом. Серед зафіксованих епізодів — передача десяти коробок анатомічних матеріалів, а також відправлення рогівок потягом за маршрутом Чернівці — Одеса.

Слідство перевіряє обсяг усіх операцій, коло осіб, які могли бути причетними до організації схеми, та підприємства, що отримували матеріали. Також встановлюються обставини оформлення документів і конкретні випадки, коли вилучення проводилося без належної згоди родичів.

Використання анатомічних матеріалів у медицині саме по собі передбачене законодавством і може застосовуватися для виготовлення трансплантатів та біоімплантів. Водночас такі процедури мають проводитися уповноваженими установами із дотриманням встановлених вимог щодо вилучення, зберігання, обліку, перевезення та використання тканин.

Ключове значення в цій справі матиме встановлення правового статусу кожного епізоду передачі матеріалів. Слідству належить перевірити, яким чином отримували згоду, чи відповідали дії працівників бюро законодавчим вимогам і чи були отримувачі поінформовані про походження переданих тканин.

Патологоанатомічні бюро виконують медичні та експертні функції, пов’язані з дослідженням причин смерті та патоморфологічними дослідженнями. Для діяльності, пов’язаної з трансплантацією та обігом анатомічних матеріалів, діють окремі законодавчі процедури й вимоги до суб’єктів, які беруть участь у таких операціях.

В Україні порядок застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини регулюється спеціальним законодавством. Воно визначає вимоги до волевиявлення щодо посмертного донорства, роботи медичних закладів та державного контролю за відповідними процедурами. Матеріали кримінального провадження мають встановити, чи могла схема діяти поза цими правилами під виглядом звичайної передачі медичної сировини.

Затримання чотирьох працівників бюро стало першим публічно оголошеним етапом справи. Подальші процесуальні рішення щодо фігурантів, правова кваліфікація всіх задокументованих епізодів і можливе розширення кола підозрюваних залежатимуть від результатів слідчих дій та експертиз.