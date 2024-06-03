Чому військовозобов’язаний може опинитися «у розшуку» у «Резерв+»?
2024-03-06    89

Чому військовозобов’язаний може опинитися «у розшуку» у «Резерв+»?

Міноборони роз’яснило, з яких причин військовозобов’язаний може опинитися «у розшуку» у додатку «Резерв+»:

  • громадянин не став на військовий облік після досягнення ним відповідного віку;
  • громадянка, яка здобула медичну або фармацевтичну освіту, не стала на військовий облік;
  • громадяни було знято з військового обліку, але не стали назад на військовий облік у зазначений термін;
  • Громадяни, виключені з військового обліку, але після 18 травня зобов’язані стати на військовий облік, не зробили цього; – громадянин, який перебуває на військовому обліку, не проживає за зареєстрованим місцем проживання та не повідомив про це ТЦК;
  • громадянин, який отримав повістку, не з’явився до ТЦК у зазначену дату та час;
  • громадянин, який отримав направлення на ВВК, не пройшов комісію або після проходження комісії не з’явився повторно до ТЦК;
  • громадянин, після оновлення даних та проходження ВВК, отримав повістку про заклик на військову службу та не з’явився до ТЦК у зазначену дату та час.

У всіх цих випадках, згідно з інформацією Міноборони, військовозобов’язаний має з’явитися до ТЦК.

закон про мобілізацію, мобілізація, Резерв+, ТЦК
Останні новини
Вийшов з дому без документів – может бути адмінзатримання до 3 годин

Вийшов з дому без документів – может бути адмінзатримання до 3 годин
Наводимо деякі ціківі моменти з інтерв'ю голови Національної поліції України читать далее
03-06, 08:02
Чому військовозобов’язаний може опинитися «у розшуку» у «Резерв+»?

Чому військовозобов’язаний може опинитися «у розшуку» у «Резерв+»?
Міноборони роз'яснило, з яких причин військовозобов'язаний може опинитися «у розшуку» читать далее
03-06, 07:57
В Україні заборонили рекламу азартних ігор

В Україні заборонили рекламу азартних ігор
Кабінет Міністрів затвердив зміни до Постанови «Деякі питання протидії негативним читать далее
31-05, 11:01
Економіче бронювання більше не актуальне

Економіче бронювання більше не актуальне
Відмовитись від ідеї економічного бронювання було вирішено через те, що читать далее
30-05, 03:37
Електронне бронювання запустять на порталі «Дія»

Електронне бронювання запустять на порталі «Дія»
«Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше. Так читать далее
30-05, 01:43
Зареєструвати шлюб в Дії: скоро це стане можливим

Зареєструвати шлюб в Дії: скоро це стане можливим
Скоро українці в Дії зможуть зареєструвати шлюб. Уже можна приєднатися читать далее
29-05, 10:35
Перевірка ВПО: як переселенцям не втратити виплати

Перевірка ВПО: як переселенцям не втратити виплати
Ще в минулому році Національна соціальна сервісна служба почала проводити читать далее
29-05, 10:33
Руслан Черкасський і Віталій Кіро придбали апартаменти в Дубаї на $25 млн

Руслан Черкасський і Віталій Кіро придбали апартаменти в Дубаї на $25 млн
Апартаменти та офісні будівлі в Дубаї на близько $25 млн читать далее
29-05, 09:28
Отримання відстрочки по догляду за інвалідом 2 групи ускладнили

Отримання відстрочки по догляду за інвалідом 2 групи ускладнили
Станом на сьогодні ми бачимо як Кабмін трактує закон на читать далее
28-05, 10:45
41 грн/$: курси банків пробили новий рівень, але НБУ дає долару і далі дорожчати

41 грн/$: курси банків пробили новий рівень, але НБУ дає долару і далі дорожчати
Нацбанк не зупиняє подорожчання долара, яке прискорилося минулого тижня, і читать далее
27-05, 10:49
Штраф за повідомлення сексуального характеру: новий закон ВРУ

Штраф за повідомлення сексуального характеру: новий закон ВРУ
За посилку образливих повідомлень сексуального характеру до месенджерів можна отримати читать далее
27-05, 10:42
Звільнення зі служби за сімейними обставинами: подробиці

Звільнення зі служби за сімейними обставинами: подробиці
Військовослужбовці звільняються з військової служби через сімейні обставини або з читать далее
27-05, 10:33
Підстави для надання відстрочки: КМУ не визначив параметри

Підстави для надання відстрочки: КМУ не визначив параметри
Кабмін не визначив підстав відмови у наданні відстрочки, що дозволяє читать далее
27-05, 10:30
Артем Довбик став найкращим бомбардиром футбольного чемпіонату Іспанії

Артем Довбик став найкращим бомбардиром футбольного чемпіонату Іспанії
Український футболіст Артем Довбик – найкращий бомбардир сезону в чемпіонаті Іспанії. читать далее
27-05, 12:13
7 хвороб США за версією Focus

7 хвороб США за версією Focus
Америка важко хвора, пише Focus. На думку автора, її роз'їдають читать далее
27-05, 11:52
Чи буде повістка вважатись врученою, якщо змінено місце проживання?

Чи буде повістка вважатись врученою, якщо змінено місце проживання?
Постановою КМУ України від 16 травня 2024 р. N 560 читать далее
27-05, 11:48
ДПСУ: чоловіків на кордоні будуть пропускати лише з паперовими військовими документами

ДПСУ: чоловіків на кордоні будуть пропускати лише з паперовими військовими документами
З 18 травня прикордонники почали перевіряти наявність військово-облікового документу з читать далее
25-05, 06:01
Офіційний курс в Україні вперше в історії став вищим за 40 гривень за долар

Офіційний курс в Україні вперше в історії став вищим за 40 гривень за долар
На понеділок НБУ офіційний курс встановив на рівні 40,1153 грн читать далее
24-05, 10:19
Почему стоит доверить написание лабораторных работ профессионалам?

Почему стоит доверить написание лабораторных работ профессионалам?
Лабораторные работы являются неотъемлемой частью образовательного процесса в технических и читать далее
23-05, 10:59
Українців обмежать у переказах грошей з картки на картку

Українців обмежать у переказах грошей з картки на картку
Українців планують обмежити у переказах грошей з картки на картку читать далее
23-05, 04:55
Теги
Київ НБУ ТЦК бокс вчені війна в Україні гра гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал курс валют кіно мобілізація спорт футбол фільм штраф