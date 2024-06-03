Чому військовозобов’язаний може опинитися «у розшуку» у «Резерв+»?

Міноборони роз’яснило, з яких причин військовозобов’язаний може опинитися «у розшуку» у додатку «Резерв+»:

громадянин не став на військовий облік після досягнення ним відповідного віку;

громадянка, яка здобула медичну або фармацевтичну освіту, не стала на військовий облік;

громадяни було знято з військового обліку, але не стали назад на військовий облік у зазначений термін;

Громадяни, виключені з військового обліку, але після 18 травня зобов’язані стати на військовий облік, не зробили цього; – громадянин, який перебуває на військовому обліку, не проживає за зареєстрованим місцем проживання та не повідомив про це ТЦК;

громадянин, який отримав повістку, не з’явився до ТЦК у зазначену дату та час;

громадянин, який отримав направлення на ВВК, не пройшов комісію або після проходження комісії не з’явився повторно до ТЦК;

громадянин, після оновлення даних та проходження ВВК, отримав повістку про заклик на військову службу та не з’явився до ТЦК у зазначену дату та час.

У всіх цих випадках, згідно з інформацією Міноборони, військовозобов’язаний має з’явитися до ТЦК.