Чому в Україні 1,1 млн безробітних, але бракує працівників

Український ринок праці опинився в ситуації, яка ще кілька років тому здавалася малоймовірною: за оцінками міжнародних організацій, близько 1,1 млн громадян залишаються без роботи, тоді як підприємства в багатьох галузях не можуть закрити до 70% відкритих вакансій. Такий дисбаланс уже впливає на темпи економічного відновлення, зарплати, інвестиційні проєкти та перспективи післявоєнної відбудови країни.

Чому офіційна статистика не показує повної картини

За даними державних служб зайнятості, кількість офіційно зареєстрованих безробітних становить близько 95 тисяч осіб. Водночас оцінки Міжнародної організації праці свідчать про значно вищий рівень безробіття — близько 11-12% економічно активного населення.

У перерахунку на абсолютні показники це приблизно 1,1 млн людей, які не мають постійної роботи. Різниця між офіційними та міжнародними даними пояснюється тим, що далеко не всі громадяни реєструються в центрах зайнятості. Частина людей шукає роботу самостійно, працює неофіційно або перебуває в статусі внутрішньо переміщених осіб.

Економіст та колишній радник президента України Олег Устенко вважає, що така невідповідність ускладнює розробку державної політики у сфері зайнятості. Без реальної оцінки масштабів проблеми складно прогнозувати потреби ринку праці та планувати освітні програми.

Що спричинило кадровий дефіцит

Попри значну кількість людей без роботи, українські роботодавці повідомляють про нестачу персоналу практично в усіх ключових секторах економіки. Найгостріше проблема відчувається у промисловості, будівництві, транспорті, логістиці, аграрному секторі та сфері послуг.

Однією з головних причин стала повномасштабна війна. Після 2022 року мільйони українців виїхали за кордон, і значна частина з них належала до працездатного населення. Паралельно сотні тисяч громадян були мобілізовані до лав Сил оборони України.

Ще одним фактором стало так зване структурне безробіття. Роботодавці потребують спеціалістів конкретних професій, тоді як багато шукачів роботи не мають необхідної кваліфікації або проживають у регіонах, де попит на їхні навички залишається низьким.

У яких галузях нестача кадрів найбільша

Найбільший попит спостерігається на робітничі спеціальності. Будівельні компанії потребують мулярів, бетонярів, зварювальників та операторів техніки. Логістичні підприємства шукають водіїв, складських працівників і диспетчерів.

Особливо складна ситуація формується у регіонах, де реалізуються проєкти відновлення пошкодженої інфраструктури. Будівництво житла, ремонт доріг, реконструкція енергетичних об’єктів та комунальних мереж вимагають великої кількості персоналу.

Бізнес повідомляє, що окремі вакансії залишаються відкритими місяцями. За оцінками експертів, деякі компанії не можуть закрити до 70% потреби в персоналі навіть після підвищення заробітної плати.

Як дефіцит працівників впливає на зарплати

Конкуренція за співробітників уже стала одним із головних чинників зростання заробітних плат в Україні. Роботодавці змушені не лише підвищувати оклади, а й пропонувати додаткові бонуси, медичне страхування, компенсацію житла або транспортних витрат.

Особливість нинішньої ситуації полягає в тому, що зарплати зростають швидше за продуктивність праці в окремих секторах. Це збільшує витрати бізнесу та може впливати на собівартість товарів і послуг.

Банківський сектор також звертає увагу на проблему. Голова правління ПроКредит Банку Олександр Повшедний раніше заявляв, що кадровий дефіцит може посилитися після завершення війни, коли потреба у працівниках для масштабної відбудови країни різко зросте.

Чому підприємства почали залучати іноземців

Дефіцит персоналу вже призвів до появи нової тенденції — залучення працівників з інших країн. Навесні 2026 року керівники окремих українських міст повідомляли про використання іноземної робочої сили на будівельних та дорожніх об’єктах.

Йдеться насамперед про вакансії, які тривалий час залишаються незаповненими. Експерти зазначають, що іноземні працівники переважно займають місця, на які роботодавці не можуть знайти кандидатів серед українців.

Подібна практика давно використовується у країнах Європейського Союзу. Польща, Чехія, Німеччина та країни Балтії протягом останніх років активно залучали трудових мігрантів для компенсації нестачі робочої сили.

Порівняння ключових показників ринку праці

Показник Значення Зареєстровані безробітні близько 95 тис. осіб Оцінка реального безробіття близько 1,1 млн осіб Рівень безробіття за оцінками МОП 11-12% Частка незаповнених вакансій у деяких компаніях до 70% Найдефіцитніші сфери будівництво, логістика, промисловість, агросектор Основні причини дефіциту міграція, мобілізація, нестача кваліфікації

Роз’яснення

Чому безробіття високе, якщо роботодавцям бракує людей?

Причина полягає у невідповідності між потребами бізнесу та навичками шукачів роботи. Частина вакансій потребує спеціальної підготовки або знаходиться в інших регіонах.

Які галузі найбільше потерпають від нестачі кадрів?

Найбільший дефіцит спостерігається у будівництві, транспорті, логістиці, промисловості, сільському господарстві та сфері послуг. Саме ці напрямки є критично важливими для економічного відновлення.

Чи можуть іноземні працівники вирішити проблему?

Частково так, але повністю компенсувати нестачу персоналу вони не зможуть. Довгострокове вирішення пов’язане з поверненням українців з-за кордону, перекваліфікацією кадрів та розвитком професійної освіти.

Висновок

Україна зіткнулася з рідкісною для сучасної економіки ситуацією, коли високий рівень безробіття поєднується з гострим кадровим голодом. Війна, міграція населення, мобілізація та структурний розрив між освітою і потребами бізнесу сформували дисбаланс, який уже впливає на темпи розвитку економіки. Подальше зростання зарплат може частково пом’якшити проблему, однак для стабілізації ринку праці знадобляться системні рішення, пов’язані з поверненням робочої сили, професійною підготовкою та залученням нових працівників до ключових галузей.