Чому не виплачують гроші за житловими сертифікатами «єВідновлення»
2026-21-06    113

Чому не виплачують гроші за житловими сертифікатами «єВідновлення»

Програма «єВідновлення» стала одним із ключових механізмів компенсації українцям за житло, знищене внаслідок війни. Проте у 2026 році власники вже виданих житлових сертифікатів дедалі частіше повідомляють про неможливість придбати нову нерухомість через затримки фінансування. Попри те, що держава видала сертифікати на десятки мільярдів гривень, частина погоджених компенсацій досі не профінансована, що фактично блокує укладення угод на ринку житла.

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Як працюють житлові сертифікати «єВідновлення»

Житловий сертифікат видається громадянам, які втратили житло через бойові дії. Його номінал визначає спеціальна комісія, враховуючи площу, тип нерухомості, рік будівництва та середню вартість квадратного метра, встановлену державою для конкретного регіону.

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Сертифікат можна використати для придбання квартири чи приватного будинку як на первинному, так і на вторинному ринку, а також інвестувати в житло, що будується. Якщо вартість об’єкта перевищує суму компенсації, покупець має право доплатити власні кошти або скористатися програмою «єОселя».

Механізм угоди передбачає бронювання коштів через застосунок «Дія» або ЦНАП. Після цього продавець має припинити право власності у нотаріуса, а кошти повинні бути перераховані протягом п’яти робочих днів.

Чому виникли затримки з виплатами

Проблема полягає не у видачі сертифікатів, а у відсутності фінансування вже погоджених компенсацій.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що держава видала житлові сертифікати більш ніж на 23 млрд грн, однак значна частина їхніх власників не може завершити купівлю житла через відсутність коштів.

Подібну ситуацію підтверджують представники ринку нерухомості. За словами керівника агентства «КиївДомСервіс» Андрія Романова, фінансування за сертифікатами фактично призупинене, а учасникам програми повідомляють про можливе відновлення виплат не раніше осені.

Через це вже підготовлені угоди відкладаються, а продавці дедалі частіше відмовляються працювати із сертифікатами або погоджуються лише за умови додаткової доплати покупця.

Що показали дані Рахункової палати

Ситуацію підтверджують і результати державного аудиту.

За інформацією Рахункової палати станом на 1 квітня, невиплаченими залишалися погоджені компенсації на суму 23,8 млрд грн. Крім цього, у першому кварталі не були використані ще 3,2 млрд грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії через відсутність урядових рішень щодо їх розподілу.

Якщо орієнтуватися на середній розмір житлового сертифіката близько 2 млн грн, затримки можуть стосуватися приблизно 12 тисяч сімей.

У своєму звіті аудитори зазначили, що однією з причин стало несвоєчасне коригування порядку використання коштів Фонду.

Як змінився механізм фінансування

У березні 2025 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову №300, якою змінив правила використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Із документа вилучили положення про будівництво нового житла для осіб, які втратили нерухомість. Натомість перелік напрямів фінансування було розширено компенсаціями за знищене майно, відновленням пошкоджених будівель та реконструкцією критичної інфраструктури — систем тепло-, водо- та електропостачання.

Також змінився механізм відбору проєктів. Якщо раніше регіони самостійно подавали пропозиції для фінансування, то тепер пріоритет отримують публічні інвестиційні проєкти, включені до державних портфелів центральних органів влади.

Співрозмовники ринку нерухомості вважають, що через підготовку до нового опалювального сезону держава могла тимчасово переорієнтувати фінансування саме на відновлення енергетичної інфраструктури.

Які наслідки це має для ринку нерухомості

Відсутність фінансування вже впливає не лише на власників сертифікатів, а й на весь ринок житла.

Продавці неохоче погоджуються укладати угоди, оскільки змушені переоформлювати право власності ще до фактичного надходження коштів. Частина власників взагалі відмовляється від продажу за сертифікатами, інші закладають додаткову націнку, щоб компенсувати фінансові ризики.

За словами рієлторів, ефективність програми визначається не кількістю виданих сертифікатів, а реально завершеними угодами та сім’ями, які вже отримали нове житло.

Основні показники програми

ПоказникДані
Компенсації, виплачені у 2025 роціпонад 67 тис. сімей
Невиплачені погоджені компенсації23,8 млрд грн
Невикористані кошти Фонду (I квартал)3,2 млрд грн
Орієнтовний середній сертифікатблизько 2 млн грн
Орієнтовна кількість сімей із затримкоюблизько 12 тис.

Роз’яснення

Чи скасували програму «єВідновлення»?

Ні. Програма продовжує діяти, а житлові сертифікати залишаються чинними. Проблема стосується своєчасного фінансування вже погоджених компенсацій.

Чому продавці відмовляються працювати із сертифікатами?

За чинною процедурою право власності припиняється до моменту надходження коштів. Через затримки фінансування продавці несуть додаткові ризики, тому частина з них відкладає угоди або висуває додаткові умови.

Коли можуть поновитися виплати?

Офіційної дати уряд поки не оголосив. Представники ринку нерухомості припускають, що черговий етап фінансування може розпочатися ближче до осені після ухвалення нових бюджетних рішень.

Висновок

Програма «єВідновлення» залишається одним із наймасштабніших механізмів компенсації за зруйноване війною житло, однак її ефективність сьогодні стримує дефіцит фінансування. Дані Рахункової палати свідчать про десятки мільярдів гривень невиплачених компенсацій, а учасники ринку нерухомості вже фіксують зрив угод та зростання недовіри до механізму житлових сертифікатів. Подальша реалізація програми залежатиме від рішень уряду щодо розподілу коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та забезпечення безперервного фінансування погоджених виплат.

Андрій Романов, державні компенсації, Дія, єВідновлення, єОселя, житловий сертифікат, зруйноване житло, Ірина Луханіна, Кабінет Міністрів, компенсація житла, Олексій Гончаренко, Рахункова палата, ринок нерухомості, Фонд ліквідації наслідків агресії, Юлія Свириденко
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