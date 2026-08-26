Чому колорадського жука в Україні стало менше

Цього року в різних регіонах України зафіксували помітне зменшення чисельності колорадського жука на полях. Причиною став збіг кількох погодних і аграрних факторів — суворої зими, холодної затяжної весни, екстремальної літньої спеки та скорочення площ під картоплею в окремих регіонах, повідомила кандидатка сільськогосподарських наук, заступниця директора з наукової роботи Інституту картоплярства НААН Тетяна Олійник.

За словами експертки, зниження чисельності шкідника спостерігають у різних областях, зокрема про таку тенденцію повідомляють фахівці з Волині. Водночас ситуація не означає зникнення виду, оскільки колорадський жук здатний швидко відновлювати популяцію після періодів, несприятливих для його розвитку.

Одним із чинників стала зима з глибоким промерзанням ґрунту. Дорослі жуки зимують у землі, тому сильний холод міг вплинути на кількість особин, які пережили зимовий період. Додаткове навантаження на популяцію створила затяжна та холодна весна, що сповільнила розвиток комах.

Вирішальним фактором Олійник назвала літню спеку. За температури повітря 35–37 градусів кладки яєць колорадського жука можуть висихати, а личинки масово гинуть через зневоднення. Таким чином, високі температури вплинули не лише на дорослих комах, а й на наступні етапи розвитку популяції.

На чисельність шкідника також могло вплинути скорочення площ під картоплею в окремих регіонах. Великі масиви посадок створюють сприятливіші умови для поширення колорадського жука та підтримання його високої чисельності. Зменшення площ основної кормової культури, відповідно, обмежує можливості для масового розмноження комахи.

Водночас нинішня ситуація може змінитися вже наступного сезону. Якщо встановиться помірно тепла та волога погода, умови для розвитку колорадського жука стануть значно сприятливішими. За таких обставин чисельність шкідника може знову зрости, а локальне зменшення популяції цього року не гарантує низького рівня зараження полів у майбутньому.

Олійник наголосила, що говорити про повне зникнення колорадського жука підстав немає. Популяція має високий потенціал до відновлення, тому зменшення кількості комах слід розглядати як результат конкретних умов поточного сезону, а не як довгострокову зміну.

Для стримування шкідника експертка вважає важливою системну боротьбу. Зокрема, інсектициди необхідно чергувати, щоб у комах не формувалася резистентність до діючих речовин. Поява стійких популяцій може ускладнити захист картоплі навіть у роки, коли чисельність жука спочатку залишається низькою.

Колорадський жук належить до найвідоміших шкідників картоплі та інших культур родини пасльонових. Найбільшу шкоду рослинам завдають личинки й дорослі комахи, які живляться листям. За масового розмноження вони можуть швидко знищувати значну частину листкової поверхні, від якої залежить розвиток бульб і формування врожаю.

Погодні коливання дедалі сильніше впливають на взаємодію між сільськогосподарськими культурами та шкідниками. Екстремальна спека може одночасно пригнічувати одні види комах і створювати проблеми для самих рослин, зокрема через дефіцит вологи. Тому подальша чисельність колорадського жука залежатиме не лише від зими чи літа, а й від поєднання температури, опадів, стану ґрунту, площ посадок та підходів до захисту картоплі.