Чоловік Ірини Федишин повідомив про втрату їхньої дитини
2026-14-10    164

Чоловік Ірини Федишин повідомив про втрату їхньої дитини

Чоловік української співачки Ірини Федишин, продюсер Віталій Човник, 13 жовтня повідомив про втрату їхньої дитини під час вагітності та серйозний стан артистки. У дописі в соціальних мережах він розповів, що дружина переживає важкий період і що родина ледь не втратила її. Човник попросив підтримати співачку молитвами за здоров’я та відновлення, а також помолитися за душу ненародженої дитини. Подробиць трагедії він не навів.

«Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті… болить страшенно… Ірина жива, але переживає страшний стан, ми ледь не втратили і її…», — написав чоловік артистки.

Віталій Човник не уточнив, за яких обставин родина втратила дитину, на якому терміні вагітності це сталося та в якому медичному закладі перебуває співачка. Також він не повідомив, чи потребує Ірина Федишин подальшого лікування та скільки часу може тривати її відновлення.

Новина стала особливо болісною для шанувальників артистки, адже раніше подружжя відкрито ділилося радістю від очікування третьої дитини. Федишин розповідала про вагітність у соціальних мережах, а згодом опублікувала відео з гендер-вечірки, під час якої родина дізналася, що в них має народитися дівчинка.

Тоді співачка назвала майбутнє поповнення сім’ї Божим благословенням і подякувала за цей подарунок. Повідомлення про очікування доньки викликало численні привітання від підписників. Після заяви Човника про втрату дитини нових подробиць щодо обставин трагедії родина не оприлюднила.

Звернення чоловіка з проханням молитися за здоров’я дружини свідчить, що сім’я зосереджена на її відновленні. Водночас робити висновки про конкретний діагноз, причини погіршення стану чи подальший прогноз без офіційної інформації неможливо. Човник не розкрив медичних подробиць і не повідомив, чи планує родина пізніше розповісти більше про пережите.

Ірина Федишин — українська співачка, яка здобула популярність завдяки пісням українською мовою, концертній діяльності та участі в музичних проєктах. Вона також відома активною комунікацією з аудиторією через соціальні мережі, де публікує новини про творчість і сімейне життя. Її чоловік Віталій Човник працює продюсером і бере участь в організації професійної діяльності артистки.

Подружжя разом близько двох десятиліть. У них є двоє синів: старший Юрій народився у 2011 році, а молодший Олег — у 2015-му. Пара неодноразово розповідала про сімейні події та спільну роботу. Раніше цього року увагу підписників привернула розповідь співачки про повторну шлюбну церемонію, яку подружжя провело через п’ять років після першого весілля.

Наразі головним питанням залишається стан здоров’я Ірини Федишин. Родина не повідомила, коли співачка зможе повернутися до звичного життя та чи вплине пережита трагедія на її найближчі творчі плани. Подальша інформація залежатиме від того, чи вирішить подружжя розповісти про обставини втрати та процес відновлення артистки.с

вагітність, Віталій Човник, Ірина Федишин
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