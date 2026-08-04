Через удар РФ морозиво «Ласунка» може тимчасово зникнути з магазинів

Російський удар знищив склад виробника морозива «Ласунка», унаслідок чого компанія втратила запаси готової продукції та сировини. Про це 4 серпня 2026 року повідомила пресслужба підприємства, зазначивши, що складські приміщення були повністю зруйновані, а постачання продукції до магазинів може тимчасово скоротитися.

У компанії заявили, що через наслідки атаки частина виробничих і логістичних процесів буде порушена. Представники «Ласунки» повідомили, що зараз оцінюють масштаби збитків та працюють над відновленням поставок.

За даними підприємства, знищений об’єкт використовувався для зберігання готової продукції. Через втрату складських запасів окремі види морозива можуть тимчасово зникнути з полиць торговельних мереж до відновлення стабільного виробничого циклу.

Компанія не повідомила точний розмір завданих збитків та не уточнила кількість знищеної продукції. Також наразі немає інформації про можливі терміни повного відновлення роботи складу.

«Ласунка» заявила, що підприємство продовжує роботу та докладає зусиль для збереження виробництва. У компанії зазначили, що пріоритетом є відновлення постачання продукції споживачам та забезпечення подальшої роботи виробничих потужностей.

Руйнування промислових і логістичних об’єктів унаслідок російських атак стало одним із факторів, які впливають на роботу українських підприємств, зокрема виробників харчової продукції. Компанії змушені адаптувати ланцюги постачання, переносити запаси та змінювати логістичні маршрути.

«Ласунка» — один із найбільших виробників морозива в країні. Підприємство працює з 1997 року, виробляє морозиво, заморожені десерти та інші харчові продукти. Компанія має виробничі потужності у Дніпропетровській області та постачає продукцію до торговельних мереж. Після початку повномасштабної війни українські виробники харчової галузі неодноразово повідомляли про пошкодження складів, виробництв і логістичних центрів через ракетні та дронові атаки. Питання відновлення інфраструктури залежить від характеру пошкоджень, доступності обладнання та безпекової ситуації у регіонах.