Через спеку в Україні знову запровадили графіки відключення світла

В Україні 1 липня в усіх регіонах знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. За інформацією НЕК «Укренерго», обмеження для побутових споживачів запровадять із 17:00 до 22:00, а аналогічні заходи застосують і для промисловості та бізнесу. Причиною стало різке зростання споживання електроенергії через аномально спекотну погоду.

В тему: Графіки відключень світла ДТЕК: де перевірити онлайн

В енергетичній компанії пояснили, що тривала спека суттєво збільшила навантаження на енергосистему. Через високі температури населення, підприємства, офіси, торговельні центри та інші споживачі масово використовують кондиціонери й охолоджувальне обладнання. За оцінками «Укренерго», це збільшує звичний рівень споживання електроенергії щонайменше на 25%, що створює додаткове навантаження на енергосистему.

Для побутових споживачів графіки погодинних відключень застосовуватимуться в обсязі однієї черги. У цей самий проміжок часу, з 17:00 до 22:00, для підприємств і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності. Такі заходи покликані збалансувати енергосистему в години найбільшого вечірнього навантаження та уникнути аварійних відключень.

Енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися протягом доби залежно від фактичного рівня споживання. Українцям рекомендують економно використовувати електроенергію, особливо у вечірній час, коли навантаження на мережу є найбільшим. Також споживачам радять перевіряти актуальні графіки за своєю адресою на офіційних ресурсах операторів систем розподілу, оскільки час відключень може відрізнятися залежно від регіону та конкретної черги.

Повернення погодинних відключень пов’язане не лише зі спекою, а й зі складною ситуацією в українській енергосистемі, яка продовжує працювати в умовах наслідків російських масованих атак на енергетичну інфраструктуру. Під час літніх піків споживання дефіцит електроенергії стає особливо відчутним через одночасне використання великої кількості систем кондиціонування та охолодження.

В «Укренерго» підкреслюють, що ощадливе використання електроенергії в години максимального навантаження дозволяє зменшити дефіцит потужності та скоротити необхідність застосування додаткових обмежень. Насамперед рекомендується відкласти використання енергоємних побутових приладів на інший час доби, коли навантаження на систему є нижчим.

Енергетики продовжують моніторинг стану мережі в режимі реального часу. Якщо рівень споживання зміниться або погодні умови покращаться, графіки можуть бути оперативно скориговані. Водночас за збереження високих температур або подальшого зростання навантаження не виключається запровадження додаткових обмежень відповідно до потреб енергосистеми.