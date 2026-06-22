Через спеку в Києві почалися локальні відключення світла
2026-22-06    176

Через спеку в Києві почалися локальні відключення світла

У кількох районах Києва 22 червня зафіксували локальні відключення електроенергії на тлі різкого зростання навантаження на енергосистему через спеку. Перебої зі світлом спостерігалися у Дніпровському, Дарницькому, Голосіївському та частині Оболонського районів столиці. За даними енергетиків, причиною відключень став дефіцит потужності, який посилився через масове використання кондиціонерів під час високих температур.

Про ситуацію повідомив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв. За його словами, в умовах спекотної погоди кондиціонери створюють додаткове навантаження на українську енергосистему, яке може досягати 2 ГВт. Такий обсяг споживання співставний із виробництвом кількох великих енергоблоків та суттєво впливає на баланс між генерацією та споживанням електроенергії.

Ситуацію ускладнює проведення ремонтних робіт на атомних електростанціях. Наразі в Україні виведені в ремонт два енергоблоки АЕС, що тимчасово зменшує доступний обсяг генерації. Водночас можливості імпорту електроенергії з європейських країн залишаються обмеженими через технічні параметри міждержавних перетинів та поточну ситуацію на енергетичному ринку Європи.

У компанії ДТЕК заявили, що частина відключень у Києві пов’язана з аварійною ситуацією в мережах. Фахівці розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після надходження повідомлень про перебої з електропостачанням. За попередньою оцінкою оператора, відновити подачу електроенергії більшості споживачів планували до 16:00.

Спекотна погода традиційно призводить до збільшення навантаження на енергосистему в літній період. Основними споживачами стають системи кондиціонування повітря в житлових будинках, офісних центрах, торговельних комплексах та на промислових об’єктах. Найбільше навантаження фіксується у денні та вечірні години, коли температура повітря досягає максимальних показників.

Українська енергосистема продовжує працювати в умовах підвищених ризиків після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури, яких вона зазнала протягом останніх років. Через це навіть короткострокове зростання споживання може впливати на стабільність електропостачання в окремих регіонах та вимагати оперативного перерозподілу потужностей між областями.

Фахівці енергетичної галузі зазначають, що подальший розвиток ситуації залежатиме від погодних умов, темпів завершення ремонтів на генеруючих об’єктах та доступних обсягів імпорту електроенергії. У разі збереження високих температур споживання електроенергії може залишатися на підвищеному рівні, особливо у великих містах, де концентрація кондиціонерів та інших систем охолодження є найбільшою.

За прогнозами синоптиків, у найближчі дні в багатьох регіонах України зберігатиметься спекотна погода. Це може призвести до подальшого зростання навантаження на енергосистему та збільшення потреби в додаткових резервних потужностях для забезпечення стабільного електропостачання споживачів.

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