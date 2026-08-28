Через атаки РФ українцям радять мати запас їжі на два тижні
2026-28-08    124

Через атаки РФ українцям радять мати запас їжі на два тижні

Після російських атак по складській та логістичній інфраструктурі в окремих супермаркетах фіксують перебої з постачанням деяких товарів, через що українцям радять мати вдома запас продуктів щонайменше на два тижні. Для сім’ї з трьох людей на 14 днів орієнтовно рекомендують підготувати близько 126 літрів води, 35–40 банок консервів та 8–10 кг круп і макаронних виробів.

Запас води розраховують передусім на пиття та базові побутові потреби. За такого підходу для трьох людей необхідно передбачити приблизно по три літри води на людину на добу, що за два тижні становить 126 літрів. Частину води доцільно зберігати окремими ємностями, щоб у разі пошкодження однієї з них не втратити весь резерв.

До продуктового набору радять включати їжу, яка не потребує холодильника та може зберігатися тривалий час. Йдеться про консерви, крупи, макаронні вироби, олію, сіль і цукор. Такий набір дозволяє сформувати базовий раціон навіть у ситуації, коли магазини тимчасово працюють із перебоями або частина товарів відсутня на полицях.

Окрему увагу варто приділити продуктам, які не потребують складного приготування. За відсутності електроенергії або газопостачання можливість швидко підігріти воду чи їжу стає окремим побутовим питанням. Тому для домогосподарств рекомендують заздалегідь підготувати туристичний пальник і відповідне паливо та використовувати їх лише з дотриманням правил пожежної безпеки.

Для родин із дітьми запас продуктів пропонують збільшувати до трьох-чотирьох тижнів. Такий резерв має враховувати вік дитини, звичний раціон та продукти, які вона може споживати без додаткових ризиків. Аналогічний принцип стосується домашніх тварин: корму та питної води бажано мати більше, ніж на стандартний двотижневий період.

Під час формування резерву важливо враховувати не лише кількість, а й терміни придатності. Продукти, які сім’я регулярно споживає, можна використовувати за принципом ротації: старіші запаси залишати для повсякденного харчування, а нові додавати до резерву. Це зменшує ризик накопичення продуктів, які доведеться викинути через завершення терміну зберігання.

Перебої з окремими товарами після ударів по логістиці не означають, що торговельна мережа загалом залишиться без продовольства. Наразі масштабного дефіциту продуктів не прогнозують. Водночас пошкодження складів, транспортних вузлів або об’єктів енергетичної інфраструктури може тимчасово впливати на швидкість доставки та асортимент у конкретних магазинах.

Наявність домашнього резерву в такій ситуації має зменшити залежність родини від щоденного доступу до магазинів. Це особливо актуально під час тривалих повітряних тривог, перебоїв з електроенергією, пошкодження доріг або тимчасових обмежень у роботі торговельних об’єктів.

Підготовка продуктів є лише частиною побутового резерву на випадок тривалих перебоїв. Домогосподарствам також варто заздалегідь визначити місце для зберігання води та їжі, перевірити справність засобів для приготування їжі без електромережі та врахувати індивідуальні потреби членів сім’ї. Для людей, які регулярно приймають ліки, окремо важливо передбачити необхідний запас препаратів відповідно до призначень лікаря.

Логістичні ланцюги продовольчого ринку складаються з виробників, складів, перевізників, розподільчих центрів і торговельних мереж. Пошкодження одного елемента може тимчасово змінювати маршрути доставки або скорочувати асортимент у певному регіоні, навіть якщо загальних запасів продукції на ринку достатньо. Саме тому короткостроковий дефіцит окремих позицій не обов’язково свідчить про системну нестачу продовольства.

Для оцінки ситуації надалі матимуть значення тривалість перебоїв, стан основних логістичних маршрутів і здатність торговельних мереж оперативно перенаправляти постачання. За відсутності масштабних пошкоджень інфраструктури локальні перебої можуть залишатися тимчасовими, тоді як домашній запас на кілька тижнів дає родині додатковий резерв на період нестабільного постачання.

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