Черешня в Україні може подешевшати вдвічі вже у червні
2026-03-06    121

Черешня в Україні може подешевшати вдвічі вже у червні

Вартість черешні в Україні може суттєво знизитися вже найближчими тижнями. За прогнозами учасників ринку, у червні ціна на популярну сезонну ягоду здатна впасти майже вдвічі порівняно з нинішніми показниками завдяки збільшенню пропозиції від українських виробників.

На початку сезону черешня традиційно залишається одним із найдорожчих фруктів на ринках та в супермаркетах. Високі ціни пояснюються обмеженими обсягами раннього врожаю, складними погодними умовами навесні та витратами на вирощування і логістику.

Станом на початок червня в окремих регіонах країни кілограм черешні продається за 180–250 гривень і більше залежно від сорту, якості продукції та місця реалізації. Однак експерти вважають, що вже найближчим часом ситуація на ринку почне змінюватися.

Очікується, що з активним надходженням урожаю з південних та центральних областей України пропозиція значно збільшиться. Саме сезонний фактор традиційно впливає на формування цін і призводить до їх поступового зниження впродовж червня.

Фахівці зазначають, що найбільше здешевлення зазвичай спостерігається в період масового збору врожаю. У цей час на ринок одночасно виходить велика кількість фермерських господарств та приватних виробників, що створює конкуренцію та сприяє зниженню вартості продукції для кінцевого споживача.

За попередніми оцінками, якщо погодні умови залишатимуться сприятливими, а врожайність відповідатиме прогнозам аграріїв, ціни на черешню можуть знизитися майже вдвічі від нинішніх рівнів. У такому разі вартість ягоди наприкінці червня може становити близько 100–120 гривень за кілограм, а в окремих регіонах — навіть нижче.

Водночас експерти наголошують, що на ринок продовжують впливати низка факторів, серед яких погодні ризики, собівартість вирощування, ціни на паливо та логістичні витрати. Тому остаточна динаміка вартості залежатиме від реальних обсягів врожаю та ситуації з поставками продукції.

Аграрії також звертають увагу, що цьогорічний сезон для багатьох виробників розпочався в непростих умовах. Весняні заморозки в окремих регіонах могли частково вплинути на врожайність плодових культур. Проте наразі учасники ринку не прогнозують дефіциту черешні та очікують достатню кількість ягоди на прилавках.

Щороку саме черешня стає одним із головних символів початку літа та традиційно входить до переліку найбільш затребуваних сезонних фруктів серед українців. Саме тому зміни цін на неї привертають особливу увагу покупців.

Експерти ринку радять тим, хто планує купувати черешню у великих обсягах для споживання або консервації, зачекати кілька тижнів. За їхніми прогнозами, у другій половині червня ціни можуть стати значно доступнішими завдяки масовому надходженню нового врожаю на український ринок.

аграрії України, вартість черешні, вартість ягід, врожай черешні, літні фрукти, новини економіки, продукти харчування, ринок фруктів, сезон черешні, урожай 2026, фрукти в Україні, ціна черешні, ціни в Україн, ціни на продукти, ціни на фрукти, черешня, черешня подешевшає, черешня Україна, черешня червень, ягоди Україна
Останні новини
З 3 серпня косметика в Україні продаватиметься за правилами ЄС

З 3 серпня косметика в Україні продаватиметься за правилами ЄС
З 3 серпня 2026 року в Україні починають діяти нові читать далее
03-06, 14:32
«Дім дракона», «Ведмідь» і «Аватар»: головні серіали червня 2026

«Дім дракона», «Ведмідь» і «Аватар»: головні серіали червня 2026
Червень 2026 року стане одним із найнасиченіших місяців для шанувальників читать далее
03-06, 14:20
Міка Ньютон: біографія та цікаві факти про співачку

Міка Ньютон: біографія та цікаві факти про співачку
Міка Ньютон — одна з найвідоміших українських співачок 2000-х років, читать далее
03-06, 14:14
Міка Ньютон вперше за довгий час виступила в Україні

Міка Ньютон вперше за довгий час виступила в Україні
Українська співачка Міка Ньютон вперше за тривалий час вийшла на читать далее
03-06, 14:12
В Україні прогнозують дефіцит фруктів і ягід через заморозки

В Україні прогнозують дефіцит фруктів і ягід через заморозки
Весняні заморозки, які накрили значну частину України, можуть призвести до читать далее
03-06, 11:38
Черешня в Україні може подешевшати вдвічі вже у червні

Черешня в Україні може подешевшати вдвічі вже у червні
Вартість черешні в Україні може суттєво знизитися вже найближчими тижнями. читать далее
03-06, 11:36
Долар до кінця року перевищить 46 грн, — економіст Устенко

Долар до кінця року перевищить 46 грн, — економіст Устенко
Курс долара в Україні до кінця 2026 року може перевищити читать далее
03-06, 11:06
Україна атакувала нафтотермінал у Петербурзі перед форумом Путіна

Україна атакувала нафтотермінал у Петербурзі перед форумом Путіна
У Санкт-Петербурзі підтвердили атаку безпілотників по об’єктах інфраструктури міста. Про читать далее
03-06, 10:15
Масштабний збій Amazon порушив роботу популярних сервісів

Масштабний збій Amazon порушив роботу популярних сервісів
Глобальний збій в інфраструктурі Amazon Web Services (AWS) спричинив перебої читать далее
02-06, 21:36
Ольга Сумська: біографія та цікаві факти про українську акторку

Ольга Сумська: біографія та цікаві факти про українську акторку
Ольга Сумська є однією з найвідоміших українських акторок сучасності. Її читать далее
02-06, 21:29
Ольга Сумська повідомила про проблеми із зором та показала лікування

Ольга Сумська повідомила про проблеми із зором та показала лікування
Українська акторка та народна артистка України Ольга Сумська повідомила про читать далее
02-06, 21:27
Гороскоп на 3 червня 2026 року: прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 3 червня 2026 року: прогноз для всіх знаків зодіаку
Початок червня проходить під впливом активних астрологічних аспектів, які сприяють читать далее
02-06, 20:17
3 червня 2026 року: церковне та державне свято, день ангела, історичний календар

3 червня 2026 року: церковне та державне свято, день ангела, історичний календар
3 червня 2026 року в Україні відзначається низка церковних, міжнародних читать далее
02-06, 20:12
Погода в Україні 3 червня 2026: де очікуються дощі та потепління

Погода в Україні 3 червня 2026: де очікуються дощі та потепління
Початок червня в Україні супроводжується поступовим переходом до літнього температурного читать далее
02-06, 20:08
Як зламують iPhone через iMessage: що відомо про новий механізм атак

Як зламують iPhone через iMessage: що відомо про новий механізм атак
Користувачі iPhone традиційно вважають пристрої Apple одними з найбезпечніших на читать далее
02-06, 20:01
Індексація стипендій у 2026 році: коли почнуть нараховувати доплати

Індексація стипендій у 2026 році: коли почнуть нараховувати доплати
У 2026 році порядок індексації стипендій в Україні має свої читать далее
02-06, 18:26
Варвара Чубарова: біографія та цікаві факти про гімнастку

Варвара Чубарова: біографія та цікаві факти про гімнастку
Варвара Чубарова — українська спортсменка, яка виступає у художній гімнастиці читать далее
02-06, 16:36
Софія Країнська: біографія та цікаві факти про гімнастку

Софія Країнська: біографія та цікаві факти про гімнастку
Софія Країнська — українська спортсменка, яка представляє Україну в художній читать далее
02-06, 16:33
Еліна Світоліна: біографія та цікаві факти про тенісистку

Еліна Світоліна: біографія та цікаві факти про тенісистку
Еліна Світоліна — одна з найуспішніших спортсменок в історії незалежної читать далее
02-06, 16:18
Костюк перемогла Світоліну і вивела Україну в історичний півфінал

Костюк перемогла Світоліну і вивела Україну в історичний півфінал
Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу над першою ракеткою України читать далее
02-06, 16:12
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції