Черешня в Україні може подешевшати вдвічі вже у червні

Вартість черешні в Україні може суттєво знизитися вже найближчими тижнями. За прогнозами учасників ринку, у червні ціна на популярну сезонну ягоду здатна впасти майже вдвічі порівняно з нинішніми показниками завдяки збільшенню пропозиції від українських виробників.

На початку сезону черешня традиційно залишається одним із найдорожчих фруктів на ринках та в супермаркетах. Високі ціни пояснюються обмеженими обсягами раннього врожаю, складними погодними умовами навесні та витратами на вирощування і логістику.

Станом на початок червня в окремих регіонах країни кілограм черешні продається за 180–250 гривень і більше залежно від сорту, якості продукції та місця реалізації. Однак експерти вважають, що вже найближчим часом ситуація на ринку почне змінюватися.

Очікується, що з активним надходженням урожаю з південних та центральних областей України пропозиція значно збільшиться. Саме сезонний фактор традиційно впливає на формування цін і призводить до їх поступового зниження впродовж червня.

Фахівці зазначають, що найбільше здешевлення зазвичай спостерігається в період масового збору врожаю. У цей час на ринок одночасно виходить велика кількість фермерських господарств та приватних виробників, що створює конкуренцію та сприяє зниженню вартості продукції для кінцевого споживача.

За попередніми оцінками, якщо погодні умови залишатимуться сприятливими, а врожайність відповідатиме прогнозам аграріїв, ціни на черешню можуть знизитися майже вдвічі від нинішніх рівнів. У такому разі вартість ягоди наприкінці червня може становити близько 100–120 гривень за кілограм, а в окремих регіонах — навіть нижче.

Водночас експерти наголошують, що на ринок продовжують впливати низка факторів, серед яких погодні ризики, собівартість вирощування, ціни на паливо та логістичні витрати. Тому остаточна динаміка вартості залежатиме від реальних обсягів врожаю та ситуації з поставками продукції.

Аграрії також звертають увагу, що цьогорічний сезон для багатьох виробників розпочався в непростих умовах. Весняні заморозки в окремих регіонах могли частково вплинути на врожайність плодових культур. Проте наразі учасники ринку не прогнозують дефіциту черешні та очікують достатню кількість ягоди на прилавках.

Щороку саме черешня стає одним із головних символів початку літа та традиційно входить до переліку найбільш затребуваних сезонних фруктів серед українців. Саме тому зміни цін на неї привертають особливу увагу покупців.

Експерти ринку радять тим, хто планує купувати черешню у великих обсягах для споживання або консервації, зачекати кілька тижнів. За їхніми прогнозами, у другій половині червня ціни можуть стати значно доступнішими завдяки масовому надходженню нового врожаю на український ринок.